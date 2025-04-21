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Представлен LG Smart Monitor Swing — смарт-монитор на колёсиках и webOS

Несколько лет назад LG представила портативный смарт-телевизор со встроенным аккумулятором и подставкой StanbyME, а в прошлом году выпустила модель нового поколения StanbyME 2. Теперь же компания анонсировала Smart Monitor Swing — смарт-монитор, оснащённый подставкой с колёсиками, которая придаст устройству определённую мобильность.

Источник изображений: LG

Источник изображений: LG

LG Smart Monitor Swing не имеет встроенного аккумулятора, что делает его менее мобильным, чем телевизоры StanbyME. Однако подставка на колёсах всё же позволит повысить мобильность смарт-монитора по сравнению со стационарными аналогами. Подставка обеспечивает регулировку расположения монитора по высоте, а также позволяет его наклонять и поворачивать. При необходимости можно легко поменять альбомную ориентацию на портретную и обратно.

Источник изображений: LG

Что касается самого монитора, то он построен на базе 31,5-дюймовой панели IPS с поддержкой разрешения 4K. На тыльной стороне корпуса размещено несколько интерфейсов, включая три порта USB Type-C и два HDMI. Подставка оснащена каналом для прокладки соединительных кабелей. Поддерживается технология зарядки Power Delivery мощностью до 65 Вт через интерфейс USB Type-C.

Источник изображений: LG

Поскольку Smart Monitor Swing представляет собой смарт-монитор, он работает под управлением webOS. Это означает, что для устройства доступно множество приложений для работы и развлечений даже без подключения к компьютеру. В конструкции имеются встроенные динамики, поэтому для просмотра видео или прослушивания музыки не обязательно подключать колонки или наушники.

К сожалению, LG не раскрыла сроки выхода Smart Monitor Swing на рынок и его розничную стоимость. Однако в одном из демонстрационных видео упоминается, что это произойдёт в ближайшее время.

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Теги: lg smart monitor swing, lg, монитор
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