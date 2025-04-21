Представлен LG Smart Monitor Swing — смарт-монитор на колёсиках и webOS

Несколько лет назад LG представила портативный смарт-телевизор со встроенным аккумулятором и подставкой StanbyME, а в прошлом году выпустила модель нового поколения StanbyME 2. Теперь же компания анонсировала Smart Monitor Swing — смарт-монитор, оснащённый подставкой с колёсиками, которая придаст устройству определённую мобильность.

LG Smart Monitor Swing не имеет встроенного аккумулятора, что делает его менее мобильным, чем телевизоры StanbyME. Однако подставка на колёсах всё же позволит повысить мобильность смарт-монитора по сравнению со стационарными аналогами. Подставка обеспечивает регулировку расположения монитора по высоте, а также позволяет его наклонять и поворачивать. При необходимости можно легко поменять альбомную ориентацию на портретную и обратно.

Что касается самого монитора, то он построен на базе 31,5-дюймовой панели IPS с поддержкой разрешения 4K. На тыльной стороне корпуса размещено несколько интерфейсов, включая три порта USB Type-C и два HDMI. Подставка оснащена каналом для прокладки соединительных кабелей. Поддерживается технология зарядки Power Delivery мощностью до 65 Вт через интерфейс USB Type-C.

Поскольку Smart Monitor Swing представляет собой смарт-монитор, он работает под управлением webOS. Это означает, что для устройства доступно множество приложений для работы и развлечений даже без подключения к компьютеру. В конструкции имеются встроенные динамики, поэтому для просмотра видео или прослушивания музыки не обязательно подключать колонки или наушники.

К сожалению, LG не раскрыла сроки выхода Smart Monitor Swing на рынок и его розничную стоимость. Однако в одном из демонстрационных видео упоминается, что это произойдёт в ближайшее время.