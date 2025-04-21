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Doogee покажет на московской выставке «Связь-2025» новые смартфоны, планшеты и смарт-часы с поддержкой ИИ

В Москве завтра стартует выставка «Связь-2025», которая пройдёт в рамках «Российской недели высоких технологий» (РНВТ). В мероприятии примет участие компания Doogee, на стенде которой будет представлен широкий ассортимент продукции, включая смартфоны, планшеты и носимые устройства с поддержкой ИИ.

В категории защищённых устройств вниманию посетителей предлагается серия смартфонов Doogee V Max, которая была разработана для любителей активного отдыха, походов и путешествий. Её флагман — V Max Play — позиционируется компанией как первый в мире защищённый смартфон, который объединяет в себе проектор и кемпинговый фонарь, а также обладает массивной батареей на 22 000 мА·ч, предлагая функциональность «всё в одном» для использования на открытом воздухе, в домашних условиях и в бизнесе.

Смартфон V Max Play оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Высокопроизводительную работу устройства обеспечивает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300 с 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 512 Гбайт. Запечатлеть памятные моменты путешествия поможет основная 108-Мп камера, дополненная 20-Мп камерой ночного видения с инфракрасной подсветкой и 8-Мп сенсором с широкоугольной оптикой. Разрешение фронтальной камеры равно 32 Мп.

Серия Doogee S200 в первую очередь предназначена для любителей игр. Флагманская модель серии S200 Ultra может похвастаться дизайном в стиле Mecha, двумя дисплеями — основным 6,78-дюймовым с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц и дополнительным 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 60-Гц, а также 1 Тбайт флеш-памяти и аккумулятором ёмкостью 11 000 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт, обеспечивающим длительную автономную работу.

Серия Blade GT включает лёгкие защищённые смартфоны с поддержкой ИИ. Её флагман — Blade GT Play, отличающийся стильным дизайном, оснащён процессором MediaTek Dimensity 7300 5G, 16 Гбайт оперативной памяти, 512 Гбайт флеш-памяти и настраиваемой интеллектуальной подсветкой.

Модель Blade20 Play с динамиком громкостью 125 дБ способна обеспечить музыкальное сопровождение во время отдыха на природе, а 20-Мп камера ночного видения — вести фото- и видеосъёмку в тёмное время суток. В свою очередь, смартфон Fire 3 Pro оснащён массивным аккумулятором ёмкостью 8350 мА·ч и прочным корпусом с защитой от влаги и пыли согласно стандартам IP68/IP69K/MIL-STD-810H. Для управления устройством используется ОС Android 15.

На стенде компании также представлена серия смартфонов Duke Series для бизнесменов, отличающихся высокой функциональностью, серия Victory Series с 4-нм чипсетом и ёмкой батареей, Speed ​​Series с дизайном в стиле киберпанк для геймеров, Fire Series с тепловизионной системой для любителей активного отдыха и Blade Series для молодёжной аудитории, включающая смартфоны с тонким корпусом с интеллектуальной подсветкой.

Серия Moment включает модель Moment Series M60 — ультратонкий смартфон с проектором, который можно использовать для презентации, проецируя контент на плоскую поверхность. Также особенностью смартфонов этой серии является аккумулятор с кремниевым анодом, обеспечивающий продолжительную работу. Кроме того, на стенде демонстрируется смартфон Note59 Pro+ серии Note с массивной батареей на 6250 мА·ч и флеш-накопителем ёмкостью 512 Гбайт, несмотря на толщину корпуса всего в 8,6 мм.

На стенде Doogee представлен ряд планшетов, отличающихся крупными экранами, большим объёмом памяти и долговечными батареями. 14-дюймовый планшет Tab E3 Max подойдёт как для бизнеса, так и для обучения и развлечений. Более компактные 11-дюймовые планшеты Doogee Go и 10-дюймовые Doogee Agile можно использовать как для работы, так и в домашних условиях.

Для любителей фитнеса и физической активности Doogee предлагает целый ряд носимых устройств, позволяющих отслеживать показатели здоровья как в ходе тренировок, так и в любое время суток. Новинки отличаются высокой прочностью корпусов, водонепроницаемостью и длительным временем автономной работы.

На стенде компании демонстрируются смарт-часы D43 и D43B с поддержкой GPS, оснащённые яркими AMOLED-дисплеями, а также стильная модель D39B для женщин. Смарт-часы G01 оснащены 1,95-дюймовым дисплеем, чипом Realtek 8773EWE и модулем Bluetooth 5.3 для подключения к внешним устройствам и отслеживания показателей здоровья. Модель D32FA может похвастаться лёгким корпусом из алюминиевого сплава и ярким AMOLED-дисплеем, сочетая прочность и привлекательный внешний облик.

Все представленные на стенде устройства Doogee обладают функциями искусственного интеллекта, включая поддержку ИИ-чат-бота и перевод в реальном времени.

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Теги: doogee, защищенный смартфон, планшет, смарт-часы
doogee, защищенный смартфон, планшет, смарт-часы
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