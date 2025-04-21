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LG выпустила 39- и 49-дюймовые изогнутые OLED-мониторы с WQHD, 240 Гц, webOS и облачным геймингом

Компания LG выпустила два сверхширокоформатных игровых OLED-монитора из серии UltraGear — 45-дюймовый UltraGear OLED 45GX90SA и 39-дюймовый UltraGear OLED 39GX90SA. Оба оснащены операционной системой webOS 24 и поддерживают работу с облачными игровыми сервисами Amazon Luna, Blacknut и Nvidia GeForce Now.

Источник изображений: LG

Источник изображений: LG

Оба монитора LG получили изогнутые экраны с радиусом кривизны 800R, поддерживают разрешение 3440 × 1440 пикселей и частоту обновления 240 Гц. Дисплеи новинок обладают яркостью 275 кд/м², обеспечивают 98,5-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и имеют сертификаты VESA DisplayHDR True Black 400. Заявлена поддержка технологий синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync.

UltraGear OLED 45GX90SA

UltraGear OLED 45GX90SA

UltraGear OLED 45GX90SA

В оснащение мониторов входит эргономичная подставка с возможностью регулировки высоты экрана над столом, а также углов поворота и наклона. Набор внешних разъёмов включает HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C. Также мониторы могут работать с пультом дистанционного управления Magic Remote с поддержкой голосового управления, однако он приобретается отдельно.

UltraGear OLED 39GX90SA

UltraGear OLED 39GX90SA

UltraGear OLED 39GX90SA

Стоимость 45-дюймового UltraGear OLED 45GX90SA составляет $1699,99. За 39-дюймовую модель UltraGear OLED 39GX90SA компания просит $1599,99. Оба монитора можно заказать на официальном сайте LG. Их поставки начнутся с 22 апреля.

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Теги: lg ultragear, oled, изогнутый дисплей, игровой монитор, webos
lg ultragear, oled, изогнутый дисплей, игровой монитор, webos
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