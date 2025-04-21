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Oppo представила недорогой смартфон Oppo K13 со Snapdragon 6 Gen 4, 50-Мп камерой и батарей на 7000 мА·ч

Компания Oppo расширила ассортимент серии смартфонов K новой моделью Oppo K13. Ключевой особенностью устройства является его ёмкий аккумулятор. При толщине всего 8,45 мм и весе 208 граммов смартфон оснащён батареей на 7000 мА·ч. В комплект Oppo K13 входит зарядное устройство мощностью 80 Вт. По словам компании, батарея новинки заряжается до 100 % за 56 минут.

Источник изображений: Oppo

Источник изображений: Oppo

В основе Oppo K13 используется процессор Snapdragon 6 Gen 4 (одно ядро Cortex-A720 с частотой 2,3 ГГц, три Cortex-A720 с частотой 2,2 ГГц, четыре Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц, GPU Adreno 810) и 8 Гбайт оперативной памяти. Устройство предлагает 128 или 256 Гбайт постоянной памяти. Работает новинка под управлением Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15. Компания обещает два года обновлений ОС и три года обновлений безопасности для K13.

Oppo K13 получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1200 кд/м². Он имеет защиту корпуса по стандарту IP65 от воды и пыли. На фронтальной стороне устройства расположена 16-Мп камера с возможностью съёмки видео в формате 1080p@30fps и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Основной блок камер K13 состоит из 50-Мп датчика и 2-Мп вспомогательного сенсора для расчёта глубины сцены. Основная камера поддерживает съёмку видео в формате 4K@30fps.

Новинка оснащена стереодинамиками, позволяет пользоваться экраном в перчатках и предлагает поддержку ряда ИИ-функций для камеры. В продаже Oppo K13 будет доступен в цветах Icy Purple (фиолетовый) и Prism Black (чёрный), в двух конфигурациях — 8/128 Гбайт по цене $210 и 8/256 Гбайт по цене $235. Продажи начнутся с 25 апреля — сначала в Индии. Выпуск устройства на международном рынке также ожидается, однако дата запуска пока не объявлена.

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Теги: oppo, snapdragon 6 gen 4, смартфон
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