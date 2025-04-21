Смартфон Vivo X100 Ultra был одним из лучших камерофонов прошлого года, но, к сожалению, он так и не вышел за пределы китайского рынка. Теперь же, спустя несколько недель после публикации первых тизеров, производитель приоткрыл завесу над преемником прошлогоднего флагмана — X200 Ultra.

Новый смартфон Vivo отвечает всем требованиям современного флагмана на базе программной платформы Android. Он оснащён 6,82-дюймовым дисплеем OLED с разрешением QHD+ и пиковой яркостью 4500 кд/м². За производительность отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 90 Вт и беспроводной — до 40 Вт. Корпус устройства защищён от пыли и влаги по стандартам IP68/IP69.

От модели предыдущего поколения и большинства конкурентов X200 Ultra выгодно отличается основной камерой с впечатляющими характеристиками. Прежде всего стоит отметить главный модуль на базе 50-мегапиксельного 1/1,28-дюймового сенсора Sony LYT-818 (f/1.69). Хотя он несколько меньше 1-дюймовых датчиков изображения, которые можно увидеть в других флагманах, в X200 Ultra используется 35-миллиметровый объектив, а не 24-мм, как в большинстве других смартфонов. 35-мм оптика ближе к тому, как человек видит сцену глазами, и даёт более «натуральную» перспективу без искажений.

Вторым сенсором стал тот же 50-мегапиксельный LYT-818, но уже с широкоугольным объективом (f/2.0), что предполагает аналогичные возможности в плане детализации и качества. Кроме того, ранее Vivo уже опубликовала несколько снимков ночного неба, сделанных с помощью этого объектива — и они выглядят весьма впечатляюще. В дополнение к этому имеется 200-мегапиксельный перископический модуль с 3,7-кратным оптическим зумом (f/2.27), а также 7,4- и 14,8-кратным гибридным зумом.

Главной особенностью камеры X200 Ultra стал внешний объектив и специальная рукоятка. Дополнительный объектив крепится к смартфону с помощью рукоятки и работает совместно с перископом, обеспечивая фокусное расстояние 200 мм или 8,7-кратный зум при диафрагме f/2.3. По всей видимости, Vivo X200 Ultra станет первым выпускающимся серийно смартфоном, способным работать со внешним объективом. Рукоятка для камеры оснащена встроенным аккумулятором на 2300 мА·ч, а также дополнительными кнопками спуска затвора для фото и видео, регулятором зума и др.

Среди других примечательных особенностей X200 Ultra стоит отметить наличие 50-мегапиксельной фронтальной камеры, поддержку съёмки 4K-видео с глубиной цвета 10 бит на скорости до 60 кадров в секунду, а также 4K-видео на скорости до 120 кадров в секунду для всех трёх модулей основной камеры. В конструкции используются два чипа обработки изображения — один для предварительной обработки, другой для постобработки.

Смартфон также оснащён парой стереодинамиков и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран. В качестве программной платформы используется фирменный интерфейс Origin OS 5 на базе Android 15. Аппарат будет доступен в версиях с 12 или 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Гбайт, а также 1 Тбайт.

Рекомендованная розничная цена Vivo X200 Ultra с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ составляет 6499 юаней (около $890). Старшая версия с 16 Гбайт ОЗУ, 1 Тбайт ПЗУ и поддержкой спутниковой связи обойдётся примерно в $1100. Смартфон будет доступен в чёрном, красном и серебристом вариантах цветового исполнения корпуса.

Желающим приобрести смартфон с внешним объективом предлагается набор Vivo X200 Ultra Photographer Kit, который включает в себя старшую версию смартфона, рукоятку для камеры, объектив, ремень для ношения на плече и чехол. Стоимость набора составит около $1330. Photographer Kit также будет доступен без смартфона по цене $355. По данным источника, на данный момент у Vivo нет планов по поставкам X200 Ultra за пределы китайского рынка.