Флагман Vivo X200s получил разогнанный Dimensity 9400 Plus и трио 50-Мп камер по цене от $575

Компания Vivo представила в Китае флагманский смартфон X200s, который получил новейший процессор MediaTek Dimensity 9400 Plus в улучшенной версии. Устройство позиционируется как один из самых мощных смартфонов, сочетающий высокую производительность, продвинутую систему камер и инновационные технологии связи.

Одной из ключевых особенностей Vivo X200s стал разогнанный чип Dimensity 9400 Plus, который на 20 % быстрее в задачах с искусственным интеллектом (ИИ) по сравнению с базовой версией процессора. Как отмечает Gizmochina со ссылкой на слова представителей компании, этот процессор «обеспечивает беспрецедентную скорость и энергоэффективность». Аппарат оснащён оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 Гбайт и встроенной памятью UFS 4.1 объёмом до 1 Тбайт.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем производства BOE с разрешением 1.5K (2800 × 1260 пикселей), частотой обновления 120 Гц и яркостью до 4500 кд/м². Экран плоский, с тонкими рамками по периметру. Также поддерживается ШИМ-затемнение с частотой 2160 Гц для комфортного использования в тёмное время суток.

Основная камера представлена тремя модулями по 50 Мп. Главный сенсор — Sony IMX921 с оптической стабилизацией и фирменной цветовой системой VCS 2.0. Также предусмотрен широкоугольный модуль на базе датчика Samsung JN1 и перископический объектив с сенсором Sony IMX882 с трёхкратным оптическим зумом. Для селфи используется фронтальная камера на 32 Мп.

Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS 5. Среди дополнительных функций — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, лазерный автофокус, датчик мерцания для стабилизации изображения, стереодинамики и защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Ёмкость аккумулятора составляет 6200 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка — проводная мощностью 90 Вт и беспроводная на 40 Вт. При этом Vivo продолжает использовать двухэлементную архитектуру батареи, как и в других моделях серии X200.

Пока что Vivo X200s представлен только в Китае в пяти конфигурациях: