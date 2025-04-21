Московский суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещённой информации

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую российским законодательством информацию. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.

«Таганский районный суд города Москвы признал Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Мессенджер нарушил ч. 4 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях — неудаление информации или интернет-страницы, содержащей материалы, которые должны быть удалены согласно законодательству России. Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере 8 млн рублей. Какие именно материалы отказалась удалять администрация мессенджера, не уточняется.

Отметим, что Telegram регулярно получает штрафы за неудаление информации, распространение которой на территории России запрещено действующим законодательством. Так в апреле этого года суд оштрафовал мессенджер на 7 млн рублей по той же статье за отказ от удаления каналов с призывами к терактам и митингам. Ещё один аналогичный штраф на ту же сумму был вынесен судом в ноябре прошлого года.