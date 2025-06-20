Обзор ASUS ProArt Display OLED PA32UCDM: профессиональный клон

Компания ASUS уже давно развивает свою серию ProArt — в ней можно найти как полупрофессиональные модели для фотографов, дизайнеров и инженеров, так и более высокотехнологичные решения, ориентированные на работу с видео и HDR-грейдинг.

Ассортимент постоянно пополняется: большинство моделей всё ещё построены на ЖК-панелях, включая версии с Mini-LED-подсветкой за несколько тысяч долларов. Примечательно, что ASUS чётко сегментирует линейку и не пытается навязать топовые Mini-LED-дисплеи фотографам. Если внимательно изучить спецификации и описания, а не выбирать по принципу «чем больше, тем лучше», подобрать подходящее решение несложно.

Ранее компания уже предпринимала попытку выйти в сегмент профессиональных OLED-дисплеев — с выпуском редкой 22-дюймовой портативной модели для режиссёров. Та модель получилась дорогой и нишевой. Теперь, после трёх лет активной эволюции OLED-технологий (W-OLED и QD-OLED), ASUS расширила серию ProArt OLED до пяти моделей с более актуальными и интересными характеристиками.

На тест к нам попала самая свежая из них — ProArt Display OLED PA32UCDM. Это 31,5-дюймовый 4К QD-OLED-дисплей с частотой обновления до 240 Гц, широкими возможностями калибровки, оригинальным дизайном и нестандартным подходом. Модель нацелена на профессиональную работу с цветом, но благодаря своим характеристикам может заинтересовать и более широкую аудиторию. Вопрос в другом — есть ли в этом смысл, или разумнее выбрать одну из моделей игровой серии ROG? Разбираемся.

Новинка была официально анонсирована в конце марта 2025 года. Первые розничные поставки стартовали в апреле. Заявленная цена для США — 1 699 долларов. В России модель только начала появляться на рынке и продаётся в диапазоне от 230 до 300 тысяч рублей через каналы параллельного импорта.

Конкурентов в «профессиональном лагере» у неё нет. Если же оценивать модель по типу матрицы и базовым характеристикам, ближайшие альтернативы среди игровых дисплеев стоят от 100 до 120 тысяч рублей (с учетом скидок).

ASUS ProArt PA32UCDM Экран Диагональ, дюймы 31,5 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы Глянцевая плёнка, антибликовое Стандартное разрешение, пикс. 3840 × 2160 PPI 140 Параметры изображения Тип матрицы Glossy QD-OLED 3th Gen (Samsung Display) Пиксельная структура Triangle RGB Заявленный цветовой охват НД / 99 % / 100 % (AdobeRGB / DCI-P3 / sRGB) Макс. яркость, кд/м2 250 (APL 100%)/1000 (HDR, Peak) Контрастность статическая 1500000 : 1 / Бесконечность Количество отображаемых цветов 1,07 млрд (8 бит + FRC/10 бит ?) Частота вертикальной развёртки, Гц 240 (максимальная), 48-120 (диапазон VRR) Адаптивная синхронизация G-Sync Compatible (неоф.), AMD FreeSync Premium Pro Время отклика, мс 0,1 мс (GtG) Поддержка и соответствие HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400, Dolby Vision Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали, ° 178/178 Разъемы Видеовходы 1 × HDMI 2.1;

1 × Thunderbolt 4 (DP Alt Mode, 96 Вт PD, Daisy-Chain);

1 × Thunderbolt 4 (DP Alt Mode, 15 Вт PD) Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1 × USB 3.2 Gen2 Type-A (5 В, 0.9A);

1 × USB 3.2 Gen2 Type-С (5 В, 0.9A) Встроенные колонки: число × мощность, Вт 2 × 3 Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона (от -5 до 20°), изменение высоты (130 мм), переворот (Pivot) в обе стороны VESA-крепление: размеры (мм) Есть (100х100 мм) Крепление для замка Kensington Да Блок питания Встроенный Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) НД / <32 / <0,3 Габаритные размеры

(с подставкой), Д × В × Г, мм 717 × 473-603 × 228 Габаритные размеры

(без подставки), Д × В × Г, мм 717 × 422 × 42 Масса нетто (с подставкой), кг 9,00 Масса нетто (без подставки), кг 6,5 Ориентировочная цена ~200 000-300 000 рублей

В дисплее используется единственная на рынке 31,5-дюймовая QD-OLED-панель третьего поколения с полуглянцевой поверхностью. Производитель — Samsung Display. Разрешение — 3840 × 2160 пикселей (4K UHD), плотность — 140 ppi. Такая плотность требует включения масштабирования в Windows. Среди плюсов — снижение различимости цветных артефактов (розовых и зелёных полос), которыми «славятся» многие QD-OLED из-за специфической пиксельной структуры.

Максимальная яркость в режиме SDR составляет 250 нит при 100%-м заполнении экрана. Для OLED-мониторов это стандартный показатель, но он всё равно заметно выше, чем у большинства OLED-телевизоров (120–140 нит при тех же условиях).

Монитор официально сертифицирован по стандартам VESA DisplayHDR 400 True Black и Dolby Vision (большая редкость среди настольных OLED, правда поддержка добавлена только в последней прошивке). Также заявлены HDR10 и HLG.

Как и многие другие современные новинки, матрица теоретически должна достигать пиковых значений яркости до ~1000 нит на небольших участках экрана (при заполнении около 2-3 % APL) и до 450 нит в SDR при выключенной опции компенсации яркости Uniform Brightness. Для достижения максимальных значений требуется активация режима HDR и корректировка некоторых настроек в меню дисплея (выбор правильного режима HDR и допустимой яркости в нём).

Коэффициент контрастности благодаря особенностям технологии OLED и применению светопоглощающей подложки фактически стремится к бесконечности. Однако, как и для ряда других OLED-устройств на рынке, для новинки официально заявлено значение 1 500 000:1. Воспринимать его стоит как ориентир, а не измеренную величину.

За последние 3 года у нас накопился большой опыт работы с OLED-мониторами и телевизорами разных производителей. Благодаря этому мы знаем, что в современных QD-OLED-решениях всех четырёх поколений поляризационный слой не применяется. Поверхность экрана новинки — полуглянцевая, с характерным фиолетово-розовым оттенком на свету.

В условиях яркого внешнего освещения, когда свет попадает на экран, воспроизводимый чёрный цвет становится заметно светлее, чем чёрная нерабочая зона матрицы, которая обрамляет экран тонкой, в несколько миллиметров, полосой. Это действительно удивляет, особенно если сталкиваешься с таким эффектом впервые, ожидая увидеть «идеальный чёрный» при любых условиях. К сожалению, в данном случае это ожидание не оправдывается полностью. Черный на QD-OLED будет только в отсутствие внешнего освещения.

Панель — настоящая 10-битная (true 10-bit), без FRC. Но благодаря встроенному LUT с 12-битной таблицей можно включить вывод с 12-битной глубиной прямо в драйвере. Реальные плюсы от этого ощутят только те, кто работает с 12-битным контентом.

Благодаря технологии квантовых точек цветовой охват заметно шире: 99% DCI-P3, полное покрытие sRGB и большая часть AdobeRGB. А вот BT.2020 — скорее формальность: до полного охвата ему всё ещё далеко.

С завода заявлена точная калибровка (DeltaE<1) — серьёзная заявка для профессионального сегмента.

Монитор сертифицирован как Flicker-Free. Синий пик в спектре смещён в «мягкую» зону (454–457 нм), что снижает утомляемость глаз. Также доступны пресеты Blue Light Filter с пониженной цветовой температурой.

ASUS заявляет время отклика GtG на уровне 0,1 мс — чуть выше, чем у игровых моделей на той же матрице. Но беспокоиться не о чем: реальные цифры сопоставимы, а различие в характеристиках — скорее маркетинговый ход.

Частота вертикальной развёртки в 240 Гц доступна сразу, без включения каких-либо специальных режимов. Однако для работы с VRR-системами (в частности, по HDMI 2.1) частоту придётся снизить до 120 Гц.

Набор интерфейсов у PA32UCDM довольно интересный: один HDMI 2.1 (48 Гбит/с), Thunderbolt 4 с возможностью зарядки по Power Delivery (96 Вт) и поддержкой цепочки Daisy Chain, второй Thunderbolt 4 (15 Вт), два порта USB 3.2 Gen1 (10 Гбит/с) – по одному Type-C и Type-A. Аудиовыхода 3,5 мм нет, но встроенная акустика на месте — два динамика по 3 Вт обеспечивают базовый звук.

Монитор поддерживает MST, PiP/PbP, а также обновление прошивки без обращения в сервисный центр — полезная опция с учётом того, как быстро эволюционирует OLED.

Отдельного внимания заслуживает фирменный комплект функций ASUS OLED Care, который включает шесть средств защиты от выгорания, разбитых на две группы. Также реализована технология Uniform Brightness, снижающая влияние работы ограничителя яркости (ABL): максимальная яркость немного падает, но остаётся стабильной вне зависимости от уровня заполнения экрана светлыми участками (APL).

Монитор поддерживает аппаратную калибровку через встроенный LUT с использованием фирменного ПО ASUS ProArt Calibration Solution. Также заявлена нативная совместимость с ColorSpace от Light Illusion и Calman от Portrait. Оба пакета — коммерческие и по-настоящему нужны лишь тем, кто знаком с нюансами калибровки, располагает соответствующим оборудованием и стремится к максимальной точности и верифицируемым результатам.

Ещё одна особенность — датчик присутствия пользователя (Proximity Sensor). Он отключает дисплей при отсутствии человека перед экраном, снижая риск выгорания пикселей. В настройках можно выбрать чувствительность срабатывания.

Также в наличии система Light Sync с двумя сенсорами: один определяет уровень внешнего освещения, другой — регулирует цветовую температуру изображения в зависимости от условий (аналогично функции True Tone от Apple).

⇡#Комплектация и внешний вид

ASUS ProArt PA32UCDM поставляется в крупной и увесистой картонной коробке с яркой и аккуратно оформленной полиграфией.

Для переноски предусмотрены два выреза-ручки на торцах упаковки. А вот пластиковой ручки сверху нет.

На одной из сторон коробки перечислены ключевые особенности модели — в виде пиктограмм с краткими подписями.

На обратной стороне — наклейка с полезной информацией: серийный номер, партия, модель и страна производства (Китай).

Комплект поставки включает в себя:

кабель питания;

кабель Thunderbolt 4;

кабель HDMI 2.1;

кабель USB Type-C -> Type-A;

брошюру ASUS VIP Member;

краткое руководство пользователя;

поздравительное письмо в конверте.

Для подключения к ПК и раскрытия всех возможностей монитора лучше всего использовать HDMI 2.1 и совместимую видеокарту. При подключении к ноутбуку разумнее задействовать Thunderbolt 4 — с возможностью зарядки до 96 Вт и объединения двух дисплеев в цепочку (Daisy Chain). Однако в последнем случае максимальная частота развёртки будет зависеть от графического адаптера используемой вами модели и ограничений интерфейса.

Новый монитор ASUS ProArt OLED PA32UCDM резко отличается от большинства моделей бренда, что побывали у нас в лаборатории за последние годы. Он выполнен по индивидуальному дизайну, явно вдохновлённому эстетикой Apple, и в частности мониторами вроде 6K XDR.

В отделке использованы металл, алюминий и немного пластика — компоненты гармонично сочетаются и придают устройству ощущение добротности.

Как и у других QD-OLED-дисплеев, рамки с трёх сторон минимальны. Но из-за массивного радиатора и активной системы охлаждения дизайнеры были вынуждены пожертвовать толщиной корпуса в некоторых зонах.

Тем не менее в наиболее тонких местах толщина устройства составляет всего 3–4 мм — отличный результат для дисплея с такими возможностями.

Подставка фиксируется с помощью быстросъёмного механизма. Для тех, кто предпочитает сторонние крепления, предусмотрено VESA-совместимое гнездо формата 100 × 100 мм.

ASUS разработала совершенно новую подставку для этого профессионального монитора. Её центральная колонна поделена на две части, между которыми скрыт механизм регулировки по высоте. Почти вся конструкция выполнена из литого алюминия: выглядит солидно, ощущается надёжно, весит немало.

При своих габаритах подставка остаётся сравнительно компактной и позволяет отодвинуть монитор подальше от пользователя даже при ограниченной глубине рабочего стола.

Конструкция предоставляет богатый набор регулировок: наклон в пределах от –5° до 21°, изменение высоты до 130 мм и поворот в портретный режим (Pivot) в обе стороны. Центровка экрана при этом не страдает — срабатывают чёткие ограничители.

Все ключевые элементы креплений, включая основание и внутренние узлы, выполнены из металла. Основание опирается на шесть прорезиненных ножек, обеспечивая надёжное сцепление с поверхностью.



Матрица — полуглянцевая QD-OLED третьего поколения. Её антибликовые свойства можно назвать умеренными. Зато изображение абсолютно чистое: без кристаллического эффекта, с отличной контрастностью и насыщенностью.

Сервисная наклейка в районе крепления подставки сообщает все ключевые параметры устройства — от серийного номера до даты выпуска. Судя по ней, монитор произведён в январе 2025 года на заводе Wistron InfoComm.

Все разъёмы сгруппированы в одном блоке на задней панели и направлены вниз. Подключение кабелей не вызывает затруднений — в том числе благодаря возможности перевернуть монитор в портретную ориентацию.

Обработка корпуса — практически образцовая: покрытие ровное, цвет — без нареканий. Правда, между отдельными деталями встречаются заметные зазоры. Это, конечно, не критично, но до уровня Apple чуть-чуть не дотянули.

Монитор не скрипит и не хрустит при поворотах и регулировках, выглядит уверенно, а большинство деталей выполнены из практичных и долговечных материалов. Придраться можно — что мы уже и сделали — но есть ли смысл?

Для повышения эффективности охлаждения и, как следствие, увеличения базовой и пиковой яркости корпус пронизан вентиляционными отверстиями. В дополнение используется активная система охлаждения — редкость для современных OLED-дисплеев.

Единственный вентилятор, расположенный в задней правой части, начинает работать уже через 8–10 минут. И делает это довольно заметно: в тишине его слышно отчётливо. Но в шумном офисе, в окружении коллег, обожающих обсуждать последние новости, или под фоновую музыку вы его вряд ли заметите.

В нижней части корпуса расположены динамики встроенной акустической системы. Ожиданий она не превышает, но и не проваливается — типичное решение, способное заменить внешние колонки в экстренных случаях. Пожалуй, больше и не требуется. Перейдём к системе управления.

⇡#Меню и управление

Как и в последних топовых моделях серии ROG, ASUS установила знакомый блок управления: две физические клавиши и 5-позиционный джойстик между ними. Он расположен по центру нижней рамки и чуть выступает вперёд. Рядом находятся датчики внешнего освещения, цветовой температуры и приближения, а также световой индикатор (его, кстати, можно отключить).

Одна кнопка всегда отвечает за включение и выключение устройства, вторая — за быстрый выход из меню. Увы, настроек быстрого доступа не предусмотрено — странное упущение для устройства такого уровня.

Меню ProArt PA32UCDM выполнено в знакомом поклонникам серии стиле: крупный OSD-экран с тёмно-серой палитрой и бронзовыми акцентами. В верхней части — закреплённый информационный блок, в нижней — подсказки по управлению. Главное меню разбито на четыре вертикальные секции, в левой расположены крупные иконки шести основных разделов.

Интерфейс работает быстро и отзывчиво, привыкать к нему не придётся. Монитор легко настраивать как днём, так и ночью.

По умолчанию установлен английский язык, но доступна и русская локализация (примеры ниже).

Последняя, к сожалению, не идеальна: часть пунктов переведена неудачно, а часть — вовсе не переведена. В отдельных случаях локализация даже мешает работе. Поэтому в статье мы будем ориентироваться на английский интерфейс.

Первый раздел — Preset — предлагает выбрать один из предустановленных цветовых режимов. Для некоторых HDR-режимов доступны дополнительные настройки интерпретации контента. Здесь же находятся три пользовательских профиля, нужные для аппаратной калибровки.

Во втором разделе — Palette — можно отрегулировать яркость и контрастность, выбрать цветовую температуру, настроить насыщенность и оттенок, изменить гамму (влияет на реальную контрастность), вручную выставить усиление и сдвиг RGB, задать уровень чёрного (Black Level — трогать не стоит, влияет и на полутона). Внизу — кнопки сброса текущего режима или всех профилей сразу.

Раздел Image отвечает за резкость (лучше оставить на заводском уровне), выбор режима скалера, установку входного диапазона и активацию фильтра синего света (Low Blue Light).

Следующий — PIP/PBP — отвечает за настройку многоканального отображения (картинка-в-картинке, картинка-рядом-с-картинкой).

Раздел QuickFit Plus — для активации вспомогательной сетки. Функция спорная и в работе применяется редко.

Следом идёт раздел выбора источника сигнала (вариантов всего два) и функция автоматического поиска — она активна по умолчанию.

В меню Settings можно выбрать язык интерфейса, отрегулировать прозрачность и положение экранного меню, задать время его автоматического скрытия, а также изменить уровень громкости. Здесь же активируется блокировка всех клавиш, отдельно — кнопки питания, и отключается индикатор питания.

Далее предлагается отключить HDMI-CEC, выполнить полный сброс настроек, активировать стабилизацию яркости (Uniform Brightness) и включить поддержку VRR. Последняя реализована через пункт с неожиданным названием Rapid Rendering — доступны три режима: максимальная частота 240 Гц (без VRR), диапазоны 48–120 Гц и 48–60 Гц.

В разделе Screen Care три подраздела отвечают за защиту OLED-панели от выгорания. Panel Protection управляет периодическим смещением изображения, а Image Protection — глобальным снижением яркости по всему полю экрана.

Дополнительно предусмотрен датчик приближения Proximity Sensor. Он активирует экран, когда пользователь возвращается на рабочее место. Настраивается только чувствительность — по нашему опыту, лучше выставить минимальное значение, чтобы избежать случайных отключений.

Тут же можно открыть раздел информации о мониторе — модель, глубина цвета, цветовой формат, динамический диапазон, сдвиг гаммы EOTF (важно для HDR), состояние VRR и версия прошивки.

DisplayWidget Center

Для удобного доступа ко всем настройкам ASUS предлагает использовать утилиту DisplayWidget Center. Чтобы она работала, монитор нужно соединить с ПК через кабель USB Type-C → USB Type-A либо напрямую с ноутбуком по Type-C. Утилита даёт визуальный доступ ко всем параметрам — и в этом превосходит встроенное меню.

Монитор ASUS ProArt OLED PA32UCDM был протестирован при помощи колориметра X-Rite i1 Display Pro Plus в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro 2, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом DisplayCAL и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 11 Pro 24H2, во время тестирования частота обновления экрана составляла 120-240 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 12 бит.

Отметим, что при использовании монитора совместно с системами адаптивной синхронизации (AMD FreeSync Premium Pro или NVIDIA G-Sync Compatible) максимальная частота вертикальной развёртки будет ограничена 120 Гц. Ограничение довольно странное, но вполне вероятно, что его причина в использовании HDMI 2.1 и отсутствии в модели более классического DP 1.4a с DSC.

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен), DCI-P3 (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка (с приведением яркости к 100 нитам и цветовой температуры к 6500 К) проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

⇡#Проблемы тестирования OLED и используемые технологии

Тестирование OLED-панелей, как обычно, потребовало корректировок методики — особенно по сравнению с испытаниями ЖК-дисплеев. Мы сохранили полноценную калибровку — она нужна, чтобы выявить, действительно ли улучшилась технология QD-OLED третьего поколения.

Монитор, как и большинство OLED-устройств, динамически изменяет яркость отдельных пикселей в зависимости от общей яркости сцены. Без включённой стабилизации Uniform Brightness значения яркости в центре могут меняться на десятки процентов — в зависимости от содержимого кадра. Поэтому почти весь тест мы провели с активированной стабилизацией, пусть и в ущерб пиковым значениям.

Дисплей способен выдать высокую яркость (в основном в режиме HDR), но только на небольших участках экрана — 2–10 % площади — и лишь в течение ограниченного времени. Периодически он стремится сделать крайние тёмные оттенки абсолютно чёрными, а при бездействии пользователя заметно снижает яркость — своего рода дополнительная защита OLED, которую, впрочем, можно отключить. Но — на свой страх и риск. К слову, подобное поведение типично для W-OLED-дисплеев, а вот QD-OLED-модели в такой «агрессии» замечены не были.

Чтобы обойти эти ограничения и оценить аппаратный потенциал новинки, большинство тестов на точность цветопередачи проводились с заливкой не более 5 % площади экрана. Это дало монитору шанс проявить себя лучше, чем в реальных условиях повседневной работы.

Для основных тестов яркость устанавливалась на максимальный уровень, контрастность — на заводские 80 %. Отключить встроенные на уровне прошивки технологии энергосбережения и защиты панели у ProArt PA32UCDM невозможно — и это норма для профессионального оборудования. Тем не менее, чтобы дать панели шанс показать максимум, комплексы Panel Protection и Image Protection были временно отключены.

Для проверки был выбран пресет Native с полным цветовым охватом, режимы эмуляции AdobeRGB, DCI-P3, Rec.709 и sRGB, откалиброванные с завода, а также была проведена проверка монитора после стандартной процедуры калибровки в режиме Native и после калибровки с использованием утилиты ProArt Calibration, предлагающей доступ к правкам LUT самого дисплея.

Некоторые пресеты позволяют вручную менять множество параметров, другие — вроде sRGB — существенно ограничивают доступ к настройкам.

Тестирование велось через HDMI 2.1 — единственный способ прямого подключения к ПК с дискретной видеокартой. В качестве GPU использовалась NVIDIA GeForce RTX 3080 FE.

По умолчанию настройки основных параметров выглядят следующим образом:

Preset – Native;

Brightness – 200;

Contrast – 80;

Uniform Brightness – Off (была включена для проведения тестирования);

Color Temp. – 6500 K;

Gamma – 2,2;

Black Level – 50.

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) параметры приняли следующий вид:

Preset – Native;

Brightness – 120;

Contrast – 80;

Uniform Brightness – On;

Color Temp. – 6500 K + RGB Gain – 196/200/196;

Gamma – 2,2;

Black Level – 50.

Стабилизация яркости была включена: автор обзора полагает, что работать без неё — всё равно что не беречь собственные нервы. Яркость была снижена, а цветовая температура подстроена вручную. Прочие параметры остались без изменений.

⇡#Яркость белого в SDR и в HDR при разных уровнях заполнения

Начальные измерения проводились в режиме Native, при заводской температуре (6500К) и активированной Uniform Brightness.

Яркость в меню (Points) Яркость белого (кд/м2) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 400 231 0 ∞ 350 213 0 ∞ 300 197 0 ∞ 250 180 0 ∞ 200 162 0 ∞ 150 123 0 ∞ 100 85 0 ∞ 50 44 0 ∞ 0 6 0 ∞

В режиме SDR с 100%-м заполнением экрана монитор достиг яркости 231 кд/м², а минимальное значение составило 6 кд/м². Контрастность стремится к бесконечности — уровень чёрного настолько низкий, что приборы просто не могут его измерить.

При снижении заполнения до 2–3 % (APL) диапазон яркости составил 6–239 нит. Это несущественное изменение — матрица показала стабильность, что особенно важно для OLED-дисплеев.

Чтобы понять реальный потенциал модели, мы проверили поведение ASUS ProArt OLED PA32UCDM в режиме HDR PQ-Opt при разном заполнении экрана, установив как максимальный уровень яркости, так и значения 400 и 250 кд/м².

При заполнении 2 % монитор достиг 988 нит после стабилизации и 1010–1020 нит в пике (на 1–2 секунды). Однако активное охлаждение и металлический корпус не дали заметного прироста по сравнению с игровыми QD-OLED-моделями. При увеличении APL до 5 % яркость снижается до ~750 нит — типичная картина.

На уровнях заполнения 10–100 % яркость между режимами сравнивается, а при 100 % достигает стабильных 241–249 нит. Если активировать режим 250 кд/м², монитор удерживает примерно 240 нит при любом APL. Всё соответствует заявленным характеристикам.

⇡#Результаты в режиме Native и после калибровки

По умолчанию монитор работает в режиме Native с максимальным цветовым охватом для этой панели. Он уверенно охватывает все три ключевых цветовых пространства, демонстрируя насыщенные цвета и глубокий контраст, — типичный почерк QD-OLED.

Баланс белого и серого — близок к эталонному, без паразитных оттенков. Калибровка слегка улучшает уже хорошие показатели.

Ожидаемо, что герой обзора уверенно отображает все три основных цветовых пространства, что характерно для устройств с использованием технологии квантовых точек (QD). Современная QD-OLED-панель демонстрирует насыщенную и яркую картинку с глубоким контрастом – всё как любят поклонники OLED.

При заводских установках точка белого и баланс серого выставлены близко к референсу, без дополнительного паразитного оттенка, а стабильность ЦТ оттенков серого остаётся крайне высокой. Проведенная калибровка результаты не портит, а лишь слегка их улучшает.

Однако в заводском режиме плохо различимы тёмные детали, что повышает визуальную контрастность. Среднее значение гаммы — 2,19, с лёгким подъёмом яркости в средних тонах. После калибровки ситуация улучшается, особенно в приложениях с поддержкой CMS. Для большей проработки теней можно выбрать гамму sRGB, а не привычную 2,2.

При верификации через ArgyllCMS использовался профиль Display P3, обеспечивший минимальные DeltaE. Первоначально были замечания к проработке теней и полутонов, но после калибровки монитор вышел на профессиональный уровень.

Цветопередача стабильна: спустя два дня работы результаты остались прежними. Для OLED это отличное достижение. Главное — держать Uniform Brightness включённой и временно отключить защитные механизмы, если готовы пожертвовать ресурсом панели.

Результаты после аппаратной калибровки

Одной из ключевых функций профессионального оборудования считается поддержка аппаратной калибровки через LUT (Look-Up Table). У ASUS ProArt OLED PA32UCDM она реализована в утилите ProArt Calibration.

Программа существует около восьми лет. За это время её интерфейс стал дружелюбнее, добавилась поддержка множества измерителей — от бытовых до лабораторных, появились дополнительные (хотя и не критически важные) функции.

Программисты и дизайнеры ASUS постарались упростить взаимодействие с ПО – разобраться должен каждый, хотя определённые вопросы точно останутся без ответа. К стабильности работы ProArt Calibration у нас всё ещё есть определённые претензии, но главное, что результаты работы имеются, – провести калибровку через встроенный LUT монитора возможно.

Важно: программа не создаёт ICC/ICM-профиль автоматически. Пользователь должен вручную выбрать наиболее подходящий профиль из доступных в системе или скачать с сайта ASUS. Решение не идеальное, но лучше, чем отсутствие профиля вовсе.

Для теста использовался пресет sRGB, яркость — 100 кд/м², гамма — sRGB, настройки сохранялись в пользовательский режим User 1. Коррекционная матрица для X-Rite Display Pro Plus — в автоматическом режиме.

Вся процедура заняла 11 минут, включая верификацию и сохранение внесённых изменений в режим User. Базовый отчёт утилиты ProArt Calibration оказался довольно полным, но для последующей проверки мы воспользовались привычным нам DisplayCAL с использование sRGB-стандарта в качестве референса.

Эмуляция sRGB в ходе аппаратной калибровки через LUT монитора оказалась довольно точной – 99,6 % соответствия с небольшим выходом за границы пространства.

Точка белого установлена точно. Стабильность серых оттенков немного ухудшилась, но это — следствие отсутствия ручного выбора количества цветовых патчей.

Точность установки гаммы sRGB оказалась далека от идеала. Полученные значения ближе к стандартной гамме 2,2, при которой PA32UCDM продолжает демонстрировать крайне слабую проработку глубоких теней. Для их восстановления требуется создание пользовательского цветового профиля через стороннее ПО и последующее применение в нужных приложениях. Вот такие «чудеса» от профессионального решения...

Финальным этапом аппаратной калибровки стал отчёт о точности цветопередачи. DisplayCAL отметил проблемы с отображением тёмных участков и ряда тёмных цветных полутонов. Решение уже было описано выше.

⇡#Результаты в режимах эмуляции (sRGB, Rec.709, AdobeRGB, DCI-P3)

От дисплея с широким нативным охватом логично ожидать эмуляцию sRGB и Rec.709 — и ASUS не подкачала. Также доступны режимы AdobeRGB (для полиграфистов) и DCI-P3 (для видеопроизводства).

В режиме sRGB блокируются почти все настройки раздела Color, а яркость фиксируется на уровне 78–80 кд/м². Чтобы получить такой же охват и полный доступ к параметрам, разумнее перейти в режим Rec.709. Эта ситуация повторяется из года в год, а логика разработчиков ASUS всё ещё покрыта мраком.

Эмуляция выполнена на достойном уровне во всех четырёх режимах, в рамках нативных возможностей QD-OLED-панели. Возможно, кто-то ожидал чего-то большего, но PA32UCDM использует весь потенциал дисплея — не хуже игровых моделей.

Точка белого в каждом режиме выставлена точно по стандарту, а стабильность цветовой температуры в серой шкале — высокая.

В режиме настоящего DCI-P3 традиционно появляется зеленоватый оттенок (наблюдается у множества моделей). Заводская яркость в этом режиме составляет всего 38–40 кд/м².

По гамма-кривым видно: проблема тёмных участков сохраняется во всех режимах. Общий контраст усиливается, особенно в DCI-P3, где средняя гамма стремится к 2,7 вместо эталонных 2,6. Для улучшения детализации в тенях потребуется дополнительное программное обеспечение и настройка профилей. В меню монитора нужных параметров просто нет.

Оценивая точность цветопередачи, можно сказать: три из четырёх режимов вполне подходят для профессиональной работы — с оговоркой о необходимости использования профилей (доступны на сайте производителя) или тонкой настройки через сторонние утилиты.

⇡#Равномерность рабочего поля

OLED-панель не требует подсветки — каждый пиксель светится сам. Поэтому мы говорим не о равномерности подсветки, а о равномерности изображения. Для оценки яркость в центре экрана была установлена на 100 кд/м², а цветовая температура — около 6500 К.

Функция Uniform Brightness была активна, но она не влияет на равномерность — её задача иная: стабилизировать яркость вне зависимости от цвета и насыщенности изображения. Для повышения равномерности мы отключили все защитные функции в разделе Screen Saver — не забудьте сделать то же самое, если захотите повторить тест.

На снимке — фотография белого поля с экспопоправкой и последующей обработкой, чтобы продемонстрировать разницу яркости.

К белому полю — никаких претензий. Монитор показывает феноменально ровную яркость: в среднем отклонения составляют всего 0,5 %, а в пике — не более 2 %.

Такая стабильность сохраняется и на серых градиентах: светлых и тёмных. Результат — один из лучших в классе, и это радует.

По равномерности цветовой температуры монитор тоже не подкачал. Среднее отклонение — 1,1 %, максимум — 2,3 %, а разница между крайними значениями не превышает 150 К. Увидеть такое без прибора — практически невозможно.

Чёрное поле — эталонное. Все пиксели OLED-панели просто выключаются. На экране — только надпись «Black» и работающий индикатор питания. Ни засветов, ни glow-эффектов, как у LCD, здесь быть не может.

⇡#Качество градиентов и бандинг

Установленная 10-битная QD-OLED-матрица обеспечивает весьма ровные градиенты — даже при активной функции Uniform Brightness.

При снижении яркости немного ухудшается плавность переходов, появляются слабые артефакты, но это заметно только на очень близком расстоянии или в тёмных интерфейсах.

Стоит отметить, что панели последнего поколения QD-OLED справляются с этой задачей гораздо лучше, чем W-OLED, особенно при низкой яркости. Шумов меньше, диапазон выше. Относительно высокие результаты сохраняются во всем диапазоне регулировки яркости, чего не скажешь о W-OLED, которые резко снижают качество и динамический диапазон даже после уменьшения яркости на 30-40+% от возможного максимума (особенно первые игровые модели на их базе).

При применении LUT-профиля качество градиентов немного падает — это ожидаемо. Такие сдвиги свойственны всем OLED-дисплеям при вмешательстве в LUT видеокарты.

Классическая для OLED ситуация — «слипание» тёмных полутонов в чёрный. У PA32UCDM эта особенность тоже есть. Контраст сцены за счёт этого возрастает, но различимость деталей в тенях страдает. Отдельной настройки для глубоких теней не предусмотрено, а изменение параметра Black Level влияет сразу на весь диапазон, что чревато перенасыщением светлых полутонов.

По проявлению бандинга PA32UCDM немного уступает лучшим IPS-мониторам. QD-OLED-панель усиливает артефакты сжатия и резкие переходы, особенно в тёмных сценах. Для фото- и видеоработы это может быть ограничением. Хотя ASUS позиционирует модель как профессиональную, в некоторых задачах компромиссы всё же есть.

⇡#Скорость отклика, задержка вывода, пропуск кадров и адаптивная синхронизация

OLED-матрицы по-прежнему вне конкуренции по скорости. В случае PA32UCDM ASUS указывает отклик 0,1 мс GtG, а не традиционные 0,03 мс — чтобы чуть отделить новинку от игровых моделей.

Вариантов Overdrive нет, как и функции вставки чёрного кадра. Максимальная частота при VRR — 120 Гц. Если адаптивная синхронизация вам не нужна, можно смело использовать 240 Гц.

Проверка на частоте 240 Гц показала: чёткость движущегося изображения здесь на уровне лучших игровых моделей. Монитор даёт превосходную плавность и отсутствие артефактов даже при быстром движении.

ProArt PA32UCDM демонстрирует фактически полное отсутствие смазывания и визуально заметных артефактов. Повышение частоты с 120 до 240 Гц влечёт за собой значительное улучшение плавности и чёткости.

Для анализа применено «фактическое» время отклика (Initial Time) — на переходах 10–90 % яркости. При 240 Гц среднее время отклика составило 0,93 мс, а минимум — 0,2 мс. Всё очень достойно. Крайне слабые артефакты есть «на бумаге», но зрительно мы их не фиксировали.

Да, результат чуть хуже, чем у игровых собратьев, но объяснение простое: прибор OSRTT пришлось перекалибровать под пониженную яркость. Это вызвало пульсации, повлиявшие на точность. В реальности матрица — та же, что у игровых моделей.

Что касается задержки вывода, то при частоте 240 Гц она составила в среднем 3,1 мс. При снижении частоты до 120 Гц (для работы VRR) input lag увеличивается до 9,2 мс — но и это весьма достойный показатель.

На момент тестирования (конец мая 2025 года) монитор не имел официальной сертификации NVIDIA G-Sync Compatible — и, вероятнее всего, не получит её в будущем. Однако это не мешает PA32UCDM корректно работать с технологией адаптивной синхронизации от NVIDIA.

Максимальная частота развёртки стабильна: все тесты, включая TestUFO, пройдены успешно. Частота 240 Гц выдерживается без провалов и сбоев.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

OLED-дисплеи славятся широкими углами обзора и стабильной картинкой. Для QD-OLED-монитора от ASUS с актуальной (на момент обзора) матрицей Samsung Display это тоже справедливо.

При изменении угла обзора цветопередача и яркость практически не искажаются — изображение сохраняет насыщенность и контрастность. Это одна из сильных сторон QD-OLED.

При взгляде под острым углом могут появляться паразитные оттенки и небольшое снижение яркости, но эти эффекты проявляются только в специфических условиях, далеких от обычных сценариев использования.

Glow-эффект, характерный для LCD-панелей, на OLED отсутствует полностью. Картинка остаётся чистой и насыщенной даже в сложных сценах, без молочного налёта и падения контрастности.

⇡#Кристаллический эффект, четкость текста, ШИ-модуляция

В ASUS ProArt OLED PA32UCDM используется QD-OLED-панель третьего поколения, с диагональю 31,5 дюйма, полуглянцевой поверхностью и характерной пиксельной структурой.

Пиксели традиционно собраны в треугольник: три субпикселя в форме прямоугольников или квадратов, занимающие большую часть подложки. Это повышает эффективность работы матрицы, улучшает прорисовку деталей и снижает выраженность паразитных контуров (зелёных и розовых оттенков на границах объектов).

Хотя субпиксельная структура формально RGB, она отличается от той, к которой привыкли большинство ОС. В результате возможны проблемы с рендерингом шрифтов — особенно в Windows, macOS и Linux. Насколько это заметно — зависит от расстояния до экрана и остроты зрения. В реальной работе на нормальной дистанции почти все артефакты незаметны.

Производитель матрицы (Samsung Display) указывает на влияние системы сглаживания шрифтов ClearType, но, по нашему опыту, её отключение скорее ухудшает ситуацию.

Частично проблему можно решить при помощи утилиты MacType с соответствующими профилями. Но для подавляющего большинства пользователей дополнительная настройка не потребуется.

Настраивать резкость изображения также не нужно — заводское значение Sharpness = 0 оптимально.

Кристаллического эффекта у PA32UCDM нет. Полуглянцевая поверхность с розовато-фиолетовым отливом обеспечивает исключительно чистую картинку — как у хороших глянцевых журналов.

Однако антибликовые свойства выражены умеренно. При ярком внешнем освещении «глубокий чёрный» быстро теряет насыщенность и становится светлее, чем на качественных LCD с матовым или полуматовым покрытием. QD-OLED раскрывает весь потенциал только при контролируемом освещении — это важно помнить.

Теперь о мерцании. Формально все в порядке: в ходе тестов не зафиксировано классической ШИ-модуляции. Однако при снижении яркости (до уровня ~0–100 нит) на статичных изображениях становятся заметны пульсации. Это не та же самая ШИМ, что используется в LCD, но определённый визуальный дискомфорт возможен — особенно у чувствительных пользователей.

У PA32UCDM слабые пульсации присутствуют при любом уровне яркости, но их амплитуда укладывается в допустимые границы. Глазам вреда не будет — особенно если не забывать делать перерывы и не выкручивать яркость на максимум в слабо освещённой комнате.

С другой стороны, если важна точная цветопередача и максимальный динамический диапазон без компромиссов, то высокая яркость — единственно правильный выбор. Здесь, как всегда, вопрос баланса между комфортом и задачами.

ASUS PA32UCDM оснащён встроенным блоком питания. Паразитных шумов он не издаёт. А вот вентилятор активной системы охлаждения — да. Он работает постоянно и в тихом помещении заметен. Не критично, но может раздражать. При открытом окне, включённом кондиционере или фоновой музыке шум почти не слышен.

ASUS ProArt OLED PA32UCDM — интересная веха в развитии OLED-мониторов. Он отражает растущий спрос на профессиональные дисплеи с настоящим HDR, широкой цветовой гаммой и статусным внешним видом. Но может ли он предложить что-то принципиально новое по сравнению с топовыми игровыми OLED? Скорее нет.

В его основе — знакомая QD-OLED-матрица третьего поколения от Samsung Display. Её возможности мы знаем отлично: те же уровни яркости, те же особенности, сопоставимое качество заводской настройки. Главные отличия — это интерфейс Thunderbolt 4 и функции калибровки через LUT.

Однако встроенный LUT — вещь скорее для галочки. Можно использовать фирменное ПО ASUS или сторонние решения вроде Calman и ColourSpace (но они требуют покупки лицензий), однако добиться заметного улучшения картинки относительно заводской калибровки почти невозможно. Да и надо ли? Картинка уже отличная, как и у других QD-OLED.

По сути, PA32UCDM — это история про статус, дизайн, ориентацию на узкие задачи вроде профессиональной HDR-работы. Упростит ли он рабочие процессы? Возможно. Улучшит ли итоговый результат? Зависит от конкретного применения — но, скорее всего, нет.

Зато приятно владеть таким устройством. И если вы всё равно подумывали о дорогом OLED-дисплее, а не о замене «рабочей лошадки», — почему бы и нет?

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

стильный внешний вид и отличное качество материалов;

эргономичная и компактная подставка, наличие VESA-совместимого крепления без использования переходника;

достойный выбор современных интерфейсов подключения (HDMI 2.1, Thunderbolt 4 с 96 Вт PD) и наличие USB-хаба версии 3.2 для подключения периферийных устройств;

хороший комплект поставки;

наличие встроенной акустической системы – приятное дополнение для ProArt;

возможность обновления прошивки монитора при подключении к ПК по USB Type-B – прошивки с изменениями и дополнениями активно выходят в свет;

наличие функций MST (Daisy-Chain) и PiP/PbP для работы с несколькими источниками сигнала;

беспроблемная система управления на базе пятипозиционного джойстика и пары физических клавиш;

повышенная безопасность для глаз благодаря изменённому спектру подсветки со сдвигом пика синего в безопасную область, без влияния на цветовую температуру;

отличные возможности для воспроизведения полноценного HDR-контента и полноценная поддержка различных стандартов (в том числе Dolby Vision с последним обновлением прошивки) – одно из важнейших достоинств почти любого OLED;

широкий цветовой охват, захватывающий все основные цветовые пространства (sRGB, Rec.709, DCI-P3 и AdobeRGB), а также достойная настройка монитора почти в каждом из них;

удобное управление функциями защиты OLED, которые интегрированы буквально в два пункта меню с возможностью выбора силы воздействия (Image Protection и Panel Protection) – максимально грамотный подход, без пользовательского доступа к десятку малопонятных параметров;

технология Light Sync с использованием датчиков внешней освещённости (яркости и цветовой температуры) – монитор автоматически контролирует свою яркость и ЦТ – удобно для адептов автоматических алгоритмов подстройки цветопередачи под изменяющиеся внешние условия;

широкий диапазон регулировки яркости для OLED-монитора – 6-239 нит в SDR при 100%-м заполнении экрана и до 988 нит в HDR при 2%-м заполнении экрана, 241 нит на 100% APL – максимально близко к заявленным вТХ цифрам;

эффективная работа функции Uniform Brightness – позволяет забыть о грубой работе алгоритма автоматической регулировки яркости ABL;

система Proximity Sensor для увеличения продолжительности жизни органических светодиодов и снижения вероятности проявления дефектов изображения, но как функция скажется на общей надёжности – вопрос открытый;

крайне высокая стабильность цветовой температуры в большинстве заводских пресетов;

поддержка всех необходимых технологий адаптивной синхронизации в широком рабочем диапазоне;

высочайшая скорость и плавность изображения на экране при полном отсутствии режимов Overdrive – 240 Гц играют одну из основных ролей;

отличная равномерность свечения на светлом поле (и оттенках серого) по уровням яркости и цветовой температуре;

высокая стабильность картинки при любых углах просмотра;

полное отсутствие Glow-эффекта и идеальный чёрный;

отсутствие различимого кристаллического эффекта, абсолютно чистая картинка и отсутствие cross-hatching.

Недостатки:

активная система охлаждения – досаждает создаваемым шумом при работе в тихом помещении, а преимуществ по яркости либо другим характеристикам на фоне моделей с пассивной СО для себя мы так и не отметили;

предрасположенность к окрашиванию в чёрный цвет всех ближайших тёмных полутонов – особенность почти всех OLED; прямого воздействия на различимость данных оттенков PA32UCDM предложить не может, а регулировка параметра Black Level влечёт за собой потерю градаций (ранее перенасыщение) в светлых полутонах;

слегка «грязные» однородные поля при сильном снижении яркости экрана – напоминает кристаллический эффект в смеси с плохой равномерностью по яркости и ЦТ – ещё одна особенность OLED.

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