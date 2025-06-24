Обзор и тестирование Zalman P40 Prism White: корпус-призма

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Продолжаем знакомить наших читателей с новыми компьютерными корпусами и сегодня представляем вашему вниманию необычную модель компании Zalman, в которой в качестве стенок используются сразу три стекла. Смотрите, как интересно получается. Сначала все корпуса системных блоков были выполнены из металла, с глухими или перфорированными панелями. Потом в них стали делать боковую стенку из прозрачного пластика, а затем и закалённого стекла. Этот период продолжался довольно долго и в итоге эволюционировал в корпуса с прозрачной боковой и передней стенкой, как, например, DeepCool CG580. В Zalman в своём новом P40 Prism White пошли ещё дальше и сделали корпус, у которого к боковой и передней панели добавлена стеклянная крышка. То есть, грубо говоря, из шести граней параллелепипеда три — стеклянные. Как это реализовано и, самое главное, как это работает с точки зрения эффективности охлаждения, мы сегодня и попытаемся выяснить.

⇡#Технические характеристики

Название модели Zalman P40 Prism White Форм-фактор корпуса Mid-Tower Размеры (В × Ш × Д), мм 495 × 235 × 452 Масса, кг 8,9 Боковые панели Из закалённого стекла толщиной 4 мм и из стали 0,7 мм Цвет Белый (есть чёрная версия) Материал Сталь SPCC, пластик ABS, стекло Штатная система охлаждения Один вытяжной 120-мм вентилятор Zalman ZM-AF120 ARGB на задней стенке (600–1500 об/мин, 53,72 CFM, HDB, ARGB) Отсеки для накопителей 5 × 2,5’’ или 4 × 3,5’’ Слоты расширения, шт. 7 горизонтальных с возможностью установки вертикально Совместимость с материнскими платами ATX/micro-ATX/mini-ITX (Back-Connect Design не поддерживается) Порты вводы/вывода 2 × USB 3.0 Type-A; 1 × USB 3.1 Type-C; 1 × HD Audio и Mic Поддержка блоков питания Любой PS/2-совместимый блок питания Вместимость: блок питания/CPU-кулер/видеокарта, мм 150 / 165 / 420 Пылевые фильтры, шт. 1 (снизу) Возможность модернизации под СЖО Нет Возможность установки вентиляторов Общее количество может достигать 9 штук, в том числе: – передняя панель – нет; – верхняя панель – нет; – задняя панель – 1 × 120 мм; – нижняя панель – 3 × 120 мм; – боковая панель – 5 × 120 мм Возможность установки радиаторов СЖО Верхняя панель: нет; задняя панель: 120 × 120 мм; боковая панель: от 120 × 120 мм до 360 × 120 мм; нижняя панель: нет; передняя панель: нет Дополнительно (особенности) Три стекла (дизайн призмы); возможность вертикальной установки видеокарты; кабель-менеджмент (33 мм за поддоном материнской платы, стяжки и петли); контроллер подсветки вентиляторов; подпорка для видеокарты в комплекте Гарантия производителя, лет 1 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ 6 999

⇡#Упаковка и комплектация

Zalman P40 Prism White поставляется в большой картонной коробке с изображением самого корпуса на лицевой стороне. Коробка оснащена прорезями-ручками для переноски, что явно не лишне, поскольку её габариты и масса значительные.

На одном из торцов коробки указаны характеристики корпуса.

Внутри картона корпус защищён парой мягких оболочек из вспененного полиэтилена, горизонтальные рёбра которых усилены картонными уголками, а также упакован в полиэтиленовый пакет.

В комплект поставки корпуса входит коробочка с аксессуарами, инструкция и набор наклеек.

В коробке с аксессуарами размещены винты разных типов, втулки и пластиковые фиксаторы, металлическая подпорка для видеокарты и салфетка для стёкол.

Производство корпусов Zalman размещено в Китае, и P40 Prism White выпущен так же. В России такой корпус стоит около семи тысяч рублей и обеспечивается однолетней гарантией.

Zalman P40 Prism доступен пользователям в чёрном и белом исполнении, у нас на тестировании — последняя, со словом «White» в названии.

Пожалуй, дизайн корпуса и есть его основная фишка: передняя, боковая и верхняя панели выполнены из прозрачных закалённых стекол, соединяющихся углами в одной точке и образующих, по мнению дизайнеров Zalman, призму.

Благодаря такому решению буквально всё внутреннее убранство корпуса открыто взгляду окружающих и требует наполнения самыми красивыми комплектующими. По габаритам корпус относится к форм-фактору Mid-Tower – они равны 516 × 240 × 485 мм (В × Ш × Д), а масса составляет 8,9 килограмма.

Объективности ради отметим, что передняя панель в нижней части выполнена из металла, но так как это уже не рабочая зона корпуса, то эффект сплошного стекла вполне можно считать достигнутым.

Задняя панель корпуса скомпонована стандартно, но обращают на себя внимание широкая зона за поддоном материнской платы и перфорированный сегмент над проёмом под интерфейсную панель материнской платы.

Боковая панель над рабочей зоной также выполнена из закалённого стекла толщиной 4 мм. То, что оно на фото выглядит слегка мутным, – «заслуга» защитных плёнок.

Противоположная ей панель металлическая, но посмотрите, как плотно она перфорирована! Сделано это для обеспечения качественной вентиляции корпуса, поскольку именно за этой панелью предусмотрена установка сразу пяти 120-мм вентиляторов.

Верхняя панель корпуса не требует отдельного описания, а вот снизу отметим сетчатый фильтр от пыли большой площади (практически во всё основание).

Удобно, что фильтр крепится не на полозьях, как это чаще всего бывает, а на магнитах. То есть для снятия его достаточно потянуть вниз, а после чистки его весьма просто примагнитить назад.

Корпус опирается на четыре пластиковые ножки высотой 15 мм с демпферными полосками.

Порты и кнопки в Zalman P40 Prism White размещены в нижней части боковой панели. Здесь расположены два порта USB 3.0 Type-A, один USB 3.1 Type-C, комбинированный разъём для наушников или микрофона, кнопки сброса и включения с индикатором белого цвета.

При внешнем осмотре Zalman P40 Prism White нас поначалу удивили щели между стыками стекол, однако, как потом выяснилось, это транспортировочный вариант сборки, когда между торцами стёкол вставлены мягкие силиконовые прокладки, из-за которых и образуются эти щели. При сборке корпуса все прокладки и плёнки необходимо снять, тогда все панели стыкуются друг с другом вплотную. Качество изготовления данной модели корпуса Zalman находится на высоком уровне.

Чтобы снять все съёмные панели с Zalman P40 Prism White, потребуется отвернуть всего два винта с накатанной головкой, которые крепят верхнюю панель.

Затем потребуется немного сдвинуть её назад и снять вверх. В свою очередь, боковые панели удерживаются ушками в прорезях их оснований и пластиковыми фиксаторами в верхней части.

Три стекла смыкаются в пластиковом уголке, той самой «призме».

По заявлениям Zalman, такая стыковка выдерживает до 35 килограммов нагрузки.

Без съёмных панелей шасси корпуса максимально удобно для сборки в нём комплектующих. Вот как оно выглядит.

А всего-то и надо было сделать верхнюю панель съёмной. Как говорится, всё гениальное просто, инженерам Zalman – наше почтение!

Вот как выглядит частично-разобранный Zalman P40 Prism White.

Рабочая зона корпуса идеальна для сборки в нём комплектующих – совершенно ничего не мешает, очень просторно и эстетично.

Поддон корпуса предназначен для установки материнских плат форм-факторов ATX, micro-ATX или mini-ITX, однако платы с возможностью установки коннекторов на обратной стороне текстолита (Back-Connect Design) не поддерживаются.

Высота процессорного кулера в этом корпусе может достигать 165 мм, длина видеокарты – 420 мм, а длина блока питания – 150 мм (об этом моменте мы ещё расскажем далее).

Передняя и верхняя панели корпуса – сплошное стекло, размещение каких-либо компонентов на них не предусмотрено (ну разве что на присосках, но таких комплектующих нам ещё не встречалось).

На задней панели отмечаем максимум перфорации, включая съёмные заглушки слотов PCI.

Последних здесь семь штук, фиксируются они винтами.

Вся рамка с этими слотами крепится к шасси корпуса четырьмя винтами и может быть повёрнута на 90 градусов для установки видеокарты в вертикальной ориентации.

Для накопителей в корпусе предусмотрены две съёмные площадки. На верхнюю можно установить два 3,5- или два 2,5-дюймовых накопителя, а на нижнюю один накопитель форм-фактора 3,5 дюйма или пару 2,5-дюймовых.

Ещё один HDD или SSD можно разместить на основании корпуса, ближе к его передней панели.

Таким образом, общее число накопителей в Zalman P40 Prism White может достигать пяти штук. Для современных корпусов и тем более для корпусов со стеклянными панелями это неожиданно много.

Перегородка, отделяющая рабочую зону корпуса от зоны блока питания и кабелей, полностью перфорирована.

Максимальная заявленная длина блока питания составляет 150 мм, однако зона под его размещение в нижней части Zalman P40 Prism White заметно длиннее.

Мы без каких-либо трудностей установили блок питания длиной 165 мм, а если аккуратно уложить все кабели, то и 200-мм блоку ничто не помешает.

Добавим, что длина штатных кабелей корпуса около 600 мм.

⇡#Cистема охлаждения и возможности дооснащения

Поскольку в Zalman P40 Prism White 50% глухих панелей из стекла, то система вентиляции в нём организована достаточно оригинально. Холодный воздух поступает в корпус снизу и через боковую металлическую панель, а нагретый выбрасывается назад и через верхнюю правую зону той же металлической панели.

Для этого в корпусе предусмотрено девять посадочных мест под 120-мм вентиляторы: три на кожухе, три на вертикальной стойке, два на боковой панели и один на задней панели.

Единственный штатный вентилятор Zalman ZM-AF120 ARGB установлен как раз на задней панели и сориентирован на выдув из корпуса. Он имеет PWM-регулировку с максимальной скоростью на уровне 1500 об/мин и подсветку.

Также в корпусе есть контроллер ARGB-подсветки для шести вентиляторов.

Что касается размещения в Zalman P40 Prism White систем жидкостного охлаждения, то, по большому счёту, здесь всего одна зона – на перегородке напротив перфорированной боковой панели.

На неё можно установить радиатор размерами до 360 × 120 мм с тремя вентиляторами. Приоритетная ориентация – на выдув из корпуса, а приток воздуха должен быть организован снизу.

В нижнем сегменте есть лючок, который нужно будет снять при установке 360-мм радиатора, а если используются более компактные версии СЖО, то такой необходимости не возникнет.

Также СЖО можно установить и на заднюю стенку корпуса, но в этом случае её размер не должен превышать 120 мм.

Объёмная инструкция по сборке комплектующих в Zalman P40 Prism White доступна для скачивания с сайта компании (формат PDF, 75,6 Мбайт), но вряд ли она пригодится, поскольку процесс этот предельно прост и интуитивен. Накопители размещаются на съемных панелях, где фиксируются винтами.

Помимо петель для стяжек в корпусе предусмотрены отверстия для пропуска кабелей снизу в рабочую зону, закрытые резиновыми заглушками.

Под кабели за поддоном материнской платы предусмотрена ниша глубиной 33 мм.

Все эти мелочи, а также съёмная верхняя панель делают сборку комплектующих в Zalman P40 Prism White максимально удобной и простой. Вот, например, как получилось у нас.

Как видите, к штатному вентилятору мы добавили ещё пару 120-мм «вертушек» на вдув в корпус.

Разумеется, корпус такого дизайна, как Zalman P40 Prism White, рассчитан на установку в него красивых комплектующих с подсветкой, поскольку через его стеклянные панели прекрасно видны все внутренности, не считая накопителей и блока питания.

Ну что же, корпус собран и готов к запуску. Переходим к методике тестирования и испытаниям.

⇡#Конфигурация, методика и тестирование

Оценку эффективности охлаждения компонентов в корпусе Zalman P40 Prism White и его уровня шума мы проводили на тестовой конфигурации, состоящей из следующих комплектующих:

системная плата: MSI MPG Z790 Edge WiFi (Intel Z790, LGA1700, BIOS H.D2 от 12.08.2024);

Частота процессора Intel Core i9-13900K была установлена на уровне 5,3 ГГц по производительным ядрам, а по энергоэффективным – на 4,2 ГГц с фиксацией напряжения в значении 1,105 В и функции Load-Line Calibration на третьем уровне.

Для прогрева комплектующих внутри корпуса мы использовали индивидуальную стресс-нагрузку для каждого отдельного компонента, поскольку именно так достигается их максимальный нагрев. Центральный процессор нагружался десятиминутным тестом Cinebench R23 в режиме «Test Throttling». Мониторинг температурных показателей выполнялся программой HWiNFO64 версии 8.24-5700.

Для повышения тепловыделения видеокарта была разогнана по графическому процессору на 120 МГц и по эффективной частоте видеопамяти на 1350 МГц.

Разогнанная видеокарта нагружалась стресс-тестом Fire Strike Extreme (21 цикл) из пакета 3DMark, а для её мониторинга использовались программы GPU-Z версии 2.66.0 и MSI Afterburner версии 4.6.6 beta 3.

Температура в помещении во время тестов контролировалась электронным термометром и колебалась в диапазоне от 25,5 до 26,0 градуса Цельсия. Уровень шума корпусов мы измеряли электронным шумомером «ОКТАВА-110А», зафиксированным на штативе на расстоянии 600 мм от корпуса системного блока. Добавим, что нижняя граница измерений данного шумомера составляет 22 дБА (полная тишина).

С одним штатным вентилятором Zalman P40 Prism White не предназначен для обеспечения эффективного охлаждения производительных конфигураций. А поскольку мы тестируем все корпуса как раз на таком «железе», то новинку мы дополнительно оснастили двумя 120-мм вентиляторами be quiet! Shadow Wings 2 PWM (BL085), которые установили на боковую стенку корпуса с ориентацией на вдув в него (фото сборки приведено выше). Корпусные вентиляторы работали в трёх режимах: на максимальных 1490, 1150 и 1150 об/мин, средних 1200, 1000 и 1000 об/мин и тихих 1000, 800 и 800 об/мин. Для сравнения в тесты включены показатели эталонного корпуса Thermaltake Core X71, дооснащённого шестью 140-мм вентиляторами be quiet! Silent Wings 3 (BL067) с PWM-регулировкой в диапазоне от 810 до 1040 об/мин.

Результаты тестирования температурного режима основных комплектующих в двух корпусах приведены на следующей диаграмме.

Zalman P40 Prism White с его более скромной вентиляцией и не претендовал на конкуренцию с эталонным корпусом, но с поставленной задачей справился во всех режимах работы вентиляторов. Что интересно, скорость корпусных вентиляторов в собранной нами конфигурации практически не влияет на охлаждение видеокарты, а вот на температуры процессора и VRM-цепей материнской платы корпусные вентиляторы в Zalman P40 Prism White оказывают самое непосредственное влияние и способны изменить температуры на величину от шести до девяти градусов Цельсия. В целом корпус в тесте эффективности выступил достойно, но, пожалуй, собирать в нём что-то более мощное с какой-нибудь 450-ваттной GeForce RTX 4090 рискованно, даже установив пару дополнительных вертушек на нижнюю панель.

Уровень шума Zalman P40 Prism White мы приведём на следующей сравнительной диаграмме.

Как видим, на низких скоростях 120-мм вентиляторов Zalman P40 Prism White можно сделать довольно тихим (третье место на диаграмме) и стёкла вкупе с качественными вентиляторами помогают заметно снизить уровень шума. При повышении скорости штатного вентилятора до 1200 об/мин и двух дополнительных be quiet! до 1000 об/мин корпус всё ещё остаётся комфортным, а вот на максимальных оборотах используемых вентиляторов он явно выходит за границы комфорта. Впрочем, таких корпусов на нашей диаграмме большинство.

Несмотря на весьма широкие возможности Zalman P40 Prism White в плане установки 120-мм вентиляторов, такой корпус предназначен прежде всего не для организации эффективного охлаждения, а для демонстрации собранных в нём комплектующих и получения визуального удовольствия от их синхронизированных систем подсветки. Именно поэтому в корпусе установлен контроллер подсветки, а не контроллер управления скоростью вентиляторов. И в этой дисциплине «корпус-призма» с тремя стёклами даст заметную фору другим моделям класса Mid-Tower.

Однако было бы ошибочным считать, что Zalman P40 Prism White создан исключительно для того, чтобы покрасоваться и похвастаться дорогими комплектующими. Это далеко не так. К примеру, в этой модели потрясающе удобно собирать систему, – у кого ещё снимается верхняя панель, открывая полный доступ к монтажным панелям? Сюда же плюсуем развитый кабель-менеджмент, впечатляющую вместительность, возможность использования до пяти накопителей и вертикальной установки видеокарты, подпорку для неё , удобный фильтр от пыли. В результате можно сказать, что у Zalman получился оригинальный, красивый и функциональный корпус за весьма скромные деньги.