Легендарная (в том числе благодаря ценовой политике) компания Leica анонсировала свою первую фирменную 35-миллиметровую фотоплёнку Monopan 50, которая будет выпускаться под брендом Leica. Эта сверхмелкозернистая чёрно-белая плёнка поступит в продажу 21 августа по цене $10 за рулон на 36 кадров.

Monopan 50 имеет низкую светочувствительность в 50 единиц ISO и предназначена в первую очередь для широкоапертурной фотографии. По словам компании, низкая светочувствительность также является отсылкой к плёнке с аналогичной характеристикой, использовавшейся в ​​представленной сто лет назад 35-миллиметровой дальномерной камере Leica I.

Monopan 50 обеспечивает высокое для плёнки разрешение в 280 линейных пар на миллиметр, а её панхроматическая чувствительность до длины волны 780 нм обеспечивает как широкий тональный диапазон, так и возможность использовать эту фотоплёнку для инфракрасной фотографии.

Образцы фотографий на плёнку Leica Monopan 50

Leica делает особый упор на тот, что Monopan 50 производится в Германии, но не указывает производителя. По мнению экспертов, все характеристики новинки, вплоть до кривых диаграммы спектральной чувствительности, в точности соответствуют фотоплёнке Adox HR-50.

Разница между Monopan 50 и Adox HR-50 заключается в цене: десять и семь с половиной долларов соответственно. Несложные арифметические действия показывают, что красивая ретро-упаковка Leica оценивается компанией в два с половиной доллара.