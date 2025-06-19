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Leica представила первую 35-мм фотоплёнку под собственным брендом — $10 за 36 ч/б кадров

Легендарная (в том числе благодаря ценовой политике) компания Leica анонсировала свою первую фирменную 35-миллиметровую фотоплёнку Monopan 50, которая будет выпускаться под брендом Leica. Эта сверхмелкозернистая чёрно-белая плёнка поступит в продажу 21 августа по цене $10 за рулон на 36 кадров.

Источник изображения: Leica

Источник изображения: Leica

Monopan 50 имеет низкую светочувствительность в 50 единиц ISO и предназначена в первую очередь для широкоапертурной фотографии. По словам компании, низкая светочувствительность также является отсылкой к плёнке с аналогичной характеристикой, использовавшейся в ​​представленной сто лет назад 35-миллиметровой дальномерной камере Leica I.

Monopan 50 обеспечивает высокое для плёнки разрешение в 280 линейных пар на миллиметр, а её панхроматическая чувствительность до длины волны 780 нм обеспечивает как широкий тональный диапазон, так и возможность использовать эту фотоплёнку для инфракрасной фотографии.

Образцы фотографий на плёнку Leica Monopan 50
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Leica делает особый упор на тот, что Monopan 50 производится в Германии, но не указывает производителя. По мнению экспертов, все характеристики новинки, вплоть до кривых диаграммы спектральной чувствительности, в точности соответствуют фотоплёнке Adox HR-50.

Разница между Monopan 50 и Adox HR-50 заключается в цене: десять и семь с половиной долларов соответственно. Несложные арифметические действия показывают, что красивая ретро-упаковка Leica оценивается компанией в два с половиной доллара.

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Теги: leica, фотоплёнка, аналоговый
leica, фотоплёнка, аналоговый
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