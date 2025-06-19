Nothing показала, чем заменит фирменную подсветку Glyph на смартфоне Phone (3)

Некоторое время назад Nothing сообщила, что у предстоящего смартфона Phone (3) не будет светодиодов Glyph на задней панели — функции, которая быстро стала торговой маркой бренда. С того момента появились предположения, что светодиоды Glyph будут заменены матричным дисплеем. Теперь сама компания это подтвердила.

Матричный дисплей в Phone (3) будет называться Glyph Matrix и, по всей видимости, станет логическим развитием Glyph. Ожидается, что дисплей предложит куда более широкие возможности настройки, чем простой массив светодиодов, размещённых в различных частях задней панели телефона. Компания опубликовала короткий ролик, демонстрирующий работу матричного дисплея.

Судя по всему, матричный дисплей размещён в верхней правой части задней панели смартфона Nothing Phone (3). Если это действительно так, то основной модуль камер на задней панели устройства окажется не по центру, как предполагалось ранее в утечках. В противном случае это выглядело бы весьма странно.

Nothing уже подтвердила, что Phone (3) работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Смартфон получит пять крупных обновлений ОС Android и семь лет обновлений безопасности. Устройство будет представлено на специальном мероприятии в Лондоне 1 июля вместе с наушниками Nothing (1).