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Asus представила игровой монитор ROG Swift OLED PG32UCDMR с поддержкой 80-гигабитного DisplayPort 2.1a UHBR20

Asus выпустила игровой монитор ROG Swift OLED PG32UCDMR. Новинка пришла на смену прошлогодней модели ROG Swift OLED PG32UCDM и отличается наличием интерфейса DisplayPort 2.1a UHBR20. Предыдущая версия оснащалась разъёмом DisplayPort 1.4 (DSC).

Источник изображения: Asus

Источник изображения: Asus

ROG Swift OLED PG32UCDMR построен на матрице QD-OLED с поддержкой разрешения 3840 × 2160 пикселей, частоты обновления 240 Гц, 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и точностью цветопередачи Delta E < 2. Яркость экрана в режиме SDR составляет 450 кд/м², а пиковая в режиме HDR — 1000 кд/м². Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 400 и поддерживает стандарты HDR10 и Dolby Vision, а также технологии синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro.

В мониторе используется третье поколение технологии матрицы QD-OLED, в котором изменено расположение субпикселей для передачи более чёткого текста и в целом более чёткого изображения. Устройство оснащено набором инструментов OLED Care Pro, призванных защищать экран от выгорания. Например, в комплект входит датчик присутствия Neo Proximity Sensor — он отключает дисплей, если пользователь отсутствует перед экраном. К другим системам защиты относятся смещение пикселей и движение изображения, которые не позволяют картинке долго оставаться статичной, тем самым снижая риск выгорания пикселей.

Монитор оснащён эргономичной подставкой с возможностью регулировки высоты экрана над столом, а также углов поворота и наклона, получил крепление VESA и настраиваемую RGB-подсветку.

Стоимость ROG Swift OLED PG32UCDMR производитель не сообщил.

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Теги: asus, qd-oled, игровой монитор
asus, qd-oled, игровой монитор
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