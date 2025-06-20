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Tecno сообщила о глобальном старте продаж смартфонов серии Pova 7

Компания Tecno сообщила о выпуске на глобальный рынок новой серии смартфонов Pova 7. В неё вошли сразу пять моделей устройств: Pova 7 Ultra 5G, Pova 7 Pro 5G, Pova 7, Pova 7 5G и Pova Curve 5G. Всем достался одинаковый дизайн с подсветкой заднего блока камер, а также ИИ-функции.

Источник изображений: Tecno

Источник изображений: Tecno

Tecno не сообщила полные технические характеристики каждого отдельного смартфона серии, а также их стоимость. Флагманская модель Pova 7 Ultra 5G предлагает 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью 4500 кд/м2. В основе устройства используется процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Смартфон получил батарею на 6000 мА·ч с быстрой проводной зарядкой на 70 Вт, беспроводной на 30 Вт и реверсивной на 10 Вт. Производитель также выделяет в устройстве новую 12-слойную систему охлаждения Hyper Cooling System с испарительной камерой, систему 4D-вибрации для тактильного отклика в играх и стереозвук с поддержкой Dolby Atmos.

Базовая модель Pova 7 5G, как и старшие модели, получила беспроводную 30-ваттную зарядку, ИИ-функции и стильный дизайн в духе серии. По словам компании, он вдохновлён внешним видом космических кораблей. Модель Pova Curve 5G оснащена изогнутым по краям AMOLED-экраном с разрешением 2436 × 1080 пикселей, частотой 144 Гц и яркостью 1300 кд/м2, процессором Dimensity 7300 и батарей 5500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки на 45 Вт. Толщина устройства составляет всего 7,5 мм.

Смартфоны серии Pova 7 оснащены светодиодным индикатором вокруг основного блока камер. Он предлагает настройку световых эффектов для звонков, уведомлений и игр. Среди других особенностей смартфонов новой серии — поддержка функции FreeLink для прямых звонков (Peer-to-Peer, P2P), а также набор ИИ-функций, включая AI Writing, AI Studio Tools и Circle to Search.

Серия смартфонов Tecno Pova 7 вышла на ключевые мировые рынки в июне 2025 года. Их доступность зависит от региона. Модель Pova Curve 5G дебютировала в Индии. Другие модели серии, включая Pova 7 Ultra 5G, Pova 7 Pro 5G, Pova 7 5G и Pova 7, будут запущены на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Латинской Америке, а затем и на дополнительных рынках. Цены и характеристики будут объявлены локально при запуске. По информации торговой сети «Эльдорадо», появление серии смартфонов Tecno Pova 7 также в ближайшем будущем ожидается и в России.

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Теги: tecno, смартфоны
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