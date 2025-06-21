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TP-Link выпустила водонепроницаемый роутер EAP772-Outdoor с поддержкой Wi-Fi 7

Компания TP-Link представила роутер EAP772-Outdoor с поддержкой Wi-Fi 7. Главная особенность новинки — полная защита от воды по стандарту IP68. При желании его можно погружать в воду. Однако такая возможность видится крайне спорной для устройства.

Источник изображений: Guru3D

Источник изображений: Guru3D

Согласно характеристикам, EAP772-Outdoor обеспечивает трехдиапазонную скорость беспроводной связи до 9,3 Гбит/с, поддерживает подключение свыше 380 устройств и технологию PoE (Power over Ethernet), позволяя передавать электропитание на подключённые устройства через витую пару стандарта Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с.

Роутер оснащён двумя антеннами 4 дБи для радиоканала 2,4 ГГц, двумя антеннами 6 дБи для диапазонов 5 и 6 ГГц, обеспечивает скорость передачи данных до 688 Мбит/с, 2,88 Гбит/с и 5,76 Гбит/ соответственно, а также имеет покрытие 300 квадратных метров. На новинку предоставляется пятилетняя гарантия производителя.

Желание производителя подчеркнуть его водонепроницаемость крайне спорно, учитывая, что стандарт Wi-Fi сам по себе плохо работает под водой. Хотя роутер способен вынести погружение, идея беспроводного Wi-Fi под водой по-прежнему находится под вопросом. Радиочастоты, особенно диапазона 2,4 ГГц и выше, очень быстро поглощаются водой, что значительно сокращает радиус передачи данных до нескольких метров.

Практической пользы от беспроводного подключения под водой мало. Например, дайверы могли бы передавать данные или коммуницировать между собой, не полагаясь на систему жестов, фонари или слейт (доска для записей). Обмен изображениями в реальном времени или показания датчиков с подводных дронов на ПК на суше могут быть полезны в научных или военных операциях. Однако все эти потребности уже покрываются такими развивающимися технологиями, как Aqua-Fi, которые используют светодиоды, лазеры или акустические волны для передачи данных под водой. Ни одна из этих технологий не полагается на обычные стандартные частоты Wi-Fi. Разумеется, роутер EAP772-Outdoor не имеет поддержки таких технологий, поэтому польза от его водонепроницаемости сводится лишь к его возможности пережить погружение.

С другой стороны, для открытых площадок, где дождь, пыль и жара представляют угрозу, защита от непогоды у EAP772-Outdoor имеет смысл. Роутер может работать при температурах от -30 до 70 градусов Цельсия и при влажности окружающей среды от 10 до 90 %. Для пользователей, которым необходим эффективный маршрутизатор Wi-Fi с защитой от неблагоприятных условий внешней среды, EAP772-Outdoor может показаться интересным. Корпоративные клиенты, которым требуется прочное оборудование для развертывания на открытом воздухе, также могут найти смысл в этом устройстве. Но для тех, кто ищет мобильную точку доступа или коммутатор для домашнего или офисного использования, это может показаться скорее излишней инженерией.

В продаже TP-Link EAP772 появится в этом месяце. Его розничная цена составит около $565.

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Теги: роутер, маршрутизатор, wi-fi 7, tp-link, водонепроницаемость
роутер, маршрутизатор, wi-fi 7, tp-link, водонепроницаемость
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