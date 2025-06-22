Сегодня 22 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Единственный смартфон Made in USA: Liber...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Единственный смартфон Made in USA: Liberty Phone шокирует ценой и характеристиками

В настоящее время производство смартфонов возможно организовать в США, но они не будут такими же изящными и производительными, как iPhone, и будут стоить намного дороже. Компания Тодда Уивера (Todd Weaver) Purism создала Liberty Phone — самый совершенный смартфон, когда-либо выпускавшийся в Америке. При этом характеристики аппарата были бы более впечатляющими десять лет назад, а его цена в $1999 вряд ли сделает его массовым продуктом.

Источник изображений: wsj.com

Источник изображений: wsj.com

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ранее заявлял о намерении повысить пошлины на смартфоны иностранного производства. Этим шагом он рассчитывал подтолкнуть компании, такие как Apple, перенести производство в США. Не так давно управляемый детьми Трампа холдинг Trump Organization анонсировал смартфон T1, который стоит $499 и преподносится под лозунгом «Сделано в США». Однако предварительные характеристики этого устройства указывают на то, что оно вряд ли будет производиться в США в обозримом будущем. Аналитики цепочек поставок сходятся во мнении, что на данный момент невозможно соответствовать качеству и масштабам производства в Азии. В то же время Liberty Phone позволяет реально оценить возможности американского производства, а также понять, почему никто другой кроме Purism не делает этого.

Материнскую плату для Liberty Phone вендор изготавливает самостоятельно, процессоры поставляются из Техаса, а сборка смартфонов осуществляется на заводе компании в Карлсбаде, штат Калифорния. Однако и в этом случае не все компоненты для смартфона изготавливаются на территории США, некоторые из них поставляются из Китая и ряда других стран Азии.

«Я работал над этим в течение 10 лет, и мы сделали всё возможное, чтобы использовать возможности американского производства. Есть только некоторые детали, у которых ещё нет цепочек поставок. Мы будем продолжать наращивать этот показатель, пока не достигнем конечной точки», — рассказал Уивер. Он также добавил, что его компания способна выпускать около 10 тыс. Liberty Phone в месяц, но на данный момент удалось продать менее 100 тыс. устройств. Для сравнения, в прошлом году Apple, по оценкам Canalys, продала 224 млн смартфонов.

Важно и то, что Liberty Phone работает не на Android или iOS. Процессор для смартфона выпускает голландская компания NXP на заводе в техасском Остине, но изначально этот чип предназначался для использования в автомобилях, а не смартфонах. Из-за этого разработчики создали на базе Linux собственную платформу PureOS, которая позволяет совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и просматривать веб-страницы. Также реализована поддержка нескольких простых приложений, таких как калькулятор.

Дисплей и аккумулятор для Liberty Phone производят в Китае, а датчик для основной камеры — в Южной Корее. По словам Уивера, полный цикл производства смартфонов в США ограничен из-за отсутствия внутренней инфраструктуры. Например, в стране нет компаний, которые массово производят дисплеи для смартфонов. Подобные сложности, даже в небольших масштабах Purism, помогают лучше понять, почему Apple и другие компании не предприняли серьёзных попыток наладить серийное производство премиальных смартфонов в США.

Тодд Уивер демонстрирует материнскую плату Liberty Phone

Тодд Уивер демонстрирует материнскую плату Liberty Phone

«Даже если бы технические характеристики были менее впечатляющими, потребовалось бы много-много лет, чтобы полностью освоить производство в США, и это было бы непрактично. Помимо затрат, у нас здесь нет заводов по производству процессоров, высококачественных дисплеев или большинства других компонентов для ваших смартфонов», — считает Джефф Филдхак (Jeff Fieldhack), глава исследовательского подразделения компании Counterpoint Research.

По словам Уивера, производство Liberty Phone обходится примерно в $650. По данным TechInsights, производство iPhone 16 Pro Max, гораздо более мощного устройства, прошлой осенью в Китае обходилось примерно в $550. Более высокие затраты на рабочую силу в США Purism частично компенсирует более дешёвыми и некачественными комплектующими: базовой камерой, экраном с низким разрешением и вдвое меньшим объёмом оперативной памяти.

Уивер говорит, что в настоящий момент у компании нет цели конкурировать с Apple на рынке смартфонов. По его словам, розничная цена в $1999 отражает надёжность смартфона и проверенную цепочку поставок. «Что касается потребителей, то это фанаты систем безопасности, родители, которым нужен смартфон для их ребёнка, пожилые люди и те, кто избегает передовых технологий. Те, кому нужна мощная камера, — не наша аудитория», — добавил Уивер.

По словам Уивера, он мог бы увеличить производство Liberty Phone до 100 тыс. единиц в течение шести месяцев. Однако для достижения этой цели потребуются инвестиции в новое оборудование, увеличение штата сотрудников и расширение производственных площадей. На данный момент у компании нет традиционного венчурного финансирования, она полагается только на собственные доходы и краудфандинг.

Увеличение экспортных пошлин, вероятнее всего, не повлияет на затраты компании при нынешних темпах производства, поскольку Purism успела запастись комплектующими. При этом в долгосрочной перспективе изменение тарифной политики могло бы сделать стоимость производства Liberty Phone более конкурентоспособной, поскольку стоимость производства дешёвых компонентов вырастет незначительно и в США, вероятно, будет производиться больше комплектующих.

Некоторые компании, такие как Intel, уже выпускают процессоры в США, а другие, такие как TSMC и Micron, строят собственные предприятия в стране. Тем не менее, Джефф Филдхак отмечает, что это лишь малая доля мирового производства. У компаний нет стимула для дальнейшего продвижения на американскую территорию. Он добавил, что существенная часть продукции, выпускаемой на заводах в США, не является передовой, стоимость производства по-прежнему высока, и для изменения ситуации в любом случае потребуется много времени.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tecno сообщила о глобальном старте продаж смартфонов серии Pova 7
Смартфоны Redmi Note 14 4G и Redmi Note 14 Pro сочетают высокую функциональность с доступной ценой
Слабые продажи Samsung Galaxy S25 Edge заставили Samsung менять планы на будущее
Представлен смартфон Vivo Y400 Pro — изогнутый AMOLED-дисплей 120 Гц и чип Dimensity 7300 за $290
Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 7 в чёрном и синем цветах предстал на рендерах
Изображения несуразных накладных наушников Nothing Headphone (1) утекли в интернет
Теги: liberty phone, смартфон, purism
liberty phone, смартфон, purism
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Единственный смартфон Made in USA: Liberty Phone шокирует ценой и характеристиками
Hisense представила для российского рынка новейшие телевизоры, проекторы и многое другое
Наблюдатели заметили секретную встречу китайских спутников в космосе — возможно, для дозаправки
Microsoft начала масштабное удаление устаревших драйверов из «Центра обновления Windows»
В драйвере ISA-звуковой карты Creative Sound Blaster AWE32 исправили ошибку, найденную 25 лет назад
Китай ужесточит контроль над интернетом с помощью новой цифровой идентификации 12 ч.
Новая статья: Deltarune — сила в добре. Рецензия 18 ч.
20 минут геймплея The Blood of Dawnwalker — амбициозной вампирской RPG от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 19 ч.
Новая статья: Gamesblender № 731: процессор AMD в следующей Xbox, анонс ремейка Silent Hill и худшая игра года 19 ч.
Би-би-си угрожает Perplexity судом из-за нарушения авторских прав при обучении нейросетей 20 ч.
Китайская MiniMax представила ИИ-модель M1 — её обучение обошлось в 200 раз дешевле GPT-4 22 ч.
Акционеры обвинили Apple в обмане относительно сроков выхода обновлённого Siri на базе ИИ 21-06 14:44
Cloudflare отразила крупнейшую в истории DDoS-атаку — на пике мощность достигала 7,3 Тбит/с 21-06 13:44
«Крупнейшая утечка в истории» оказалась устаревшим сборником архивов паролей 21-06 11:24
Sega случайно раскрыла актуальные продажи последних Persona, Yakuza, Sonic и Total War, а Persona 4 Revival придётся подождать 21-06 10:54
MediaTek представила платформу  Dimensity 8450 для мощных «середнячков» — отличий от Dimensity 8400 почти нет 5 ч.
XDC разработала дисплей со скоростью 1 млн кадров в секунду — он предназначен не для людей 7 ч.
Китайская CXMT скоро займёт до 9 % мирового рынка памяти DDR5 10 ч.
В следующем году TSMC может занять до 75 % рынка контрактных услуг по выпуску чипов 11 ч.
Intel массово сократит маркетологов, заменив их ИИ и подрядчиками 12 ч.
Xsight Labs выпустила DPU E1 с 64 ядрами Arm Neoverse N2 и 40 линиями PCIe 5.0 19 ч.
TP-Link выпустила водонепроницаемую точку доступа EAP772-Outdoor с поддержкой Wi-Fi 7 23 ч.
Transcend выпустила индустриальные SATA SSD серии SSD475P вместимостью до 8 Тбайт 21-06 15:21
Крупнейший в мире квантовый компьютер на сверхпроводящих кубитах запущен в Японии 21-06 13:49
Межпланетная станция NASA «Психея» поддала газу и ускорилась по направлению к Марсу 21-06 11:53