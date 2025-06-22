Единственный смартфон Made in USA: Liberty Phone шокирует ценой и характеристиками

В настоящее время производство смартфонов возможно организовать в США, но они не будут такими же изящными и производительными, как iPhone, и будут стоить намного дороже. Компания Тодда Уивера (Todd Weaver) Purism создала Liberty Phone — самый совершенный смартфон, когда-либо выпускавшийся в Америке. При этом характеристики аппарата были бы более впечатляющими десять лет назад, а его цена в $1999 вряд ли сделает его массовым продуктом.

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ранее заявлял о намерении повысить пошлины на смартфоны иностранного производства. Этим шагом он рассчитывал подтолкнуть компании, такие как Apple, перенести производство в США. Не так давно управляемый детьми Трампа холдинг Trump Organization анонсировал смартфон T1, который стоит $499 и преподносится под лозунгом «Сделано в США». Однако предварительные характеристики этого устройства указывают на то, что оно вряд ли будет производиться в США в обозримом будущем. Аналитики цепочек поставок сходятся во мнении, что на данный момент невозможно соответствовать качеству и масштабам производства в Азии. В то же время Liberty Phone позволяет реально оценить возможности американского производства, а также понять, почему никто другой кроме Purism не делает этого.

Материнскую плату для Liberty Phone вендор изготавливает самостоятельно, процессоры поставляются из Техаса, а сборка смартфонов осуществляется на заводе компании в Карлсбаде, штат Калифорния. Однако и в этом случае не все компоненты для смартфона изготавливаются на территории США, некоторые из них поставляются из Китая и ряда других стран Азии.

«Я работал над этим в течение 10 лет, и мы сделали всё возможное, чтобы использовать возможности американского производства. Есть только некоторые детали, у которых ещё нет цепочек поставок. Мы будем продолжать наращивать этот показатель, пока не достигнем конечной точки», — рассказал Уивер. Он также добавил, что его компания способна выпускать около 10 тыс. Liberty Phone в месяц, но на данный момент удалось продать менее 100 тыс. устройств. Для сравнения, в прошлом году Apple, по оценкам Canalys, продала 224 млн смартфонов.

Важно и то, что Liberty Phone работает не на Android или iOS. Процессор для смартфона выпускает голландская компания NXP на заводе в техасском Остине, но изначально этот чип предназначался для использования в автомобилях, а не смартфонах. Из-за этого разработчики создали на базе Linux собственную платформу PureOS, которая позволяет совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и просматривать веб-страницы. Также реализована поддержка нескольких простых приложений, таких как калькулятор.

Дисплей и аккумулятор для Liberty Phone производят в Китае, а датчик для основной камеры — в Южной Корее. По словам Уивера, полный цикл производства смартфонов в США ограничен из-за отсутствия внутренней инфраструктуры. Например, в стране нет компаний, которые массово производят дисплеи для смартфонов. Подобные сложности, даже в небольших масштабах Purism, помогают лучше понять, почему Apple и другие компании не предприняли серьёзных попыток наладить серийное производство премиальных смартфонов в США.

«Даже если бы технические характеристики были менее впечатляющими, потребовалось бы много-много лет, чтобы полностью освоить производство в США, и это было бы непрактично. Помимо затрат, у нас здесь нет заводов по производству процессоров, высококачественных дисплеев или большинства других компонентов для ваших смартфонов», — считает Джефф Филдхак (Jeff Fieldhack), глава исследовательского подразделения компании Counterpoint Research.

По словам Уивера, производство Liberty Phone обходится примерно в $650. По данным TechInsights, производство iPhone 16 Pro Max, гораздо более мощного устройства, прошлой осенью в Китае обходилось примерно в $550. Более высокие затраты на рабочую силу в США Purism частично компенсирует более дешёвыми и некачественными комплектующими: базовой камерой, экраном с низким разрешением и вдвое меньшим объёмом оперативной памяти.

Уивер говорит, что в настоящий момент у компании нет цели конкурировать с Apple на рынке смартфонов. По его словам, розничная цена в $1999 отражает надёжность смартфона и проверенную цепочку поставок. «Что касается потребителей, то это фанаты систем безопасности, родители, которым нужен смартфон для их ребёнка, пожилые люди и те, кто избегает передовых технологий. Те, кому нужна мощная камера, — не наша аудитория», — добавил Уивер.

По словам Уивера, он мог бы увеличить производство Liberty Phone до 100 тыс. единиц в течение шести месяцев. Однако для достижения этой цели потребуются инвестиции в новое оборудование, увеличение штата сотрудников и расширение производственных площадей. На данный момент у компании нет традиционного венчурного финансирования, она полагается только на собственные доходы и краудфандинг.

Увеличение экспортных пошлин, вероятнее всего, не повлияет на затраты компании при нынешних темпах производства, поскольку Purism успела запастись комплектующими. При этом в долгосрочной перспективе изменение тарифной политики могло бы сделать стоимость производства Liberty Phone более конкурентоспособной, поскольку стоимость производства дешёвых компонентов вырастет незначительно и в США, вероятно, будет производиться больше комплектующих.

Некоторые компании, такие как Intel, уже выпускают процессоры в США, а другие, такие как TSMC и Micron, строят собственные предприятия в стране. Тем не менее, Джефф Филдхак отмечает, что это лишь малая доля мирового производства. У компаний нет стимула для дальнейшего продвижения на американскую территорию. Он добавил, что существенная часть продукции, выпускаемой на заводах в США, не является передовой, стоимость производства по-прежнему высока, и для изменения ситуации в любом случае потребуется много времени.