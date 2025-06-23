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Представлен Vivo X200 FE — компактный флагман с батареей на 6500 мА·ч и дизайном iPhone

Бренд Vivo представил новый смартфон, который может заинтересовать любителей компактных устройств. Речь идёт об аппарате Vivo X200 FE, который оснащён 6,31-дюймовым дисплеем AMOLED, тремя 50-мегапиксельными камерами и ёмкой аккумуляторной батареей.

Источник изображений: Vivo

Источник изображений: Vivo

Разработчики оснастили смартфон дисплеем с разрешением 2640 × 1216 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Используется панель с пиковой яркостью 4500 кд/м² и пиксельной плотностью 461 PPI. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в область экрана. Корпус устройства защищён от влаги и пыли по стандарту IP68/IP69. В верхней части дисплея предусмотрено отверстие, в котором установлена 50-мегапиксельная фронтальная камера (f/2.0) с поддержкой съёмки видео в разрешении 4K.

Источник изображений: Vivo

Основная камера объединяет широкоугольный 1/1,56-дюймовый сенсор на 50 Мп (f/1.9) с автофокусом, 1/1,95-дюймовый перископический телеобъектив на 50 Мп (f/2.7) с оптической стабилизацией изображения и 3-кратным оптическим зумом, а также широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2). Основная камера поддерживает съёмку видео в 4K с частотой до 60 кадров в секунду и в 1080p — до 120 кадров в секунду.

Источник изображений: Vivo

Аппаратной основой Vivo X200 FE стал восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9300+ (одно ядро Cortex-X4 с частотой до 3,4 ГГц, три ядра Cortex-X4 с частотой до 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A720 с частотой до 2,0 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель Immortalis-G720 MC12. Конфигурация включает 12 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 256 либо 512 Гбайт. За автономность отвечает аккумуляторная батарея на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 90 Вт. Для подключения зарядного устройства используется интерфейс USB Type-C.

Источник изображений: Vivo

Беспроводную связь обеспечивают модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 и Bluetooth 5.4. Габариты устройства составляют 150,8 × 71,8 × 7,99 мм, масса — 186 г. В качестве программной платформы используется Android 15 с фирменным интерфейсом Funtouch 15. Покупателям будут доступны варианты Vivo X200 FE в чёрном, жёлтом, розовом и голубом цветах. Розничная стоимость новинки пока не объявлена.

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Теги: vivo x200 fe, vivo, смартфон
vivo x200 fe, vivo, смартфон
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