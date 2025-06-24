Noctua выпустила передовые 120-мм вентиляторы NF-A12x25 G2 по цене $35

Компания Noctua сообщила о старте продаж 120-мм вентиляторов NF-A12x25 G2. Они пришли на смену моделям NF-A12x25, предлагают изменённую геометрию крыльчатки и обновлённый мотор. Эти изменения привели к значительному росту эффективности новинок при сохранении низкого уровня шума.

В Noctua NF-A12x25 G2 используется фирменный самостабилизирующийся гидродинамический подшипник второго поколения (SSO2). Производитель сократил зазор между крыльчаткой и рамой вентилятора до 0,5 мм. Для NF-A12x25 G2 компания предлагает специальные антивибрационные прокладки NA-AVG1, а также дополнительные уплотнительные рамки NA-IS1-12 для повышения эффективности вентиляторов при их использовании с радиаторами СЖО.

Вентиляторы NF-A12x25 G2 доступны в стандартной PWM-версии с максимальной скоростью 1800 об/мин, воздушным потоком 107 м³/ч и уровнем шума 22,5 дБА, в сверхтихой версии LS-PWM со скоростью до 1100 об/мин, воздушным потоком 66,3 м³/ч и уровнем шума 11,8 дБа, а также в комплекте Sx2-PP из двух ШИМ-вентиляторов, с небольшой разницей в скорости вращения (на 50 об/мин), что позволяет снизить уровень периодического шума, возникающего из-за наложения звуковых волн.

На вентиляторы NF-A12x25 G2 предоставляется шестилетняя гарантия производителя. Стоимость NF-A12x25 G2 PWM составляет $34,90/€34,90. Комплект NF-A12x25 G2 PWM Sx2-PP из двух вентиляторов производитель оценил в $64,90/€64,90. Тихоходные NF-A12x25 G2 LS-PWM оцениваются Noctua в $34,90/€34,90.