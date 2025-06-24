Сегодня 24 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Свет против санкций: опытный китайский о...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Свет против санкций: опытный китайский оптический чип Meteor-1 вдвое опередил GeForce RTX 4090 в задачах ИИ

США запретили продавать в Китай новейшие ускорители Nvidia и другие, на что учёные из Поднебесной нашли ассиметричный ответ — создали мощнейший оптический процессор с впечатляющим набором характеристик. Изюминкой чипа Meteor-1 для оптических вычислений стал высочайший параллелизм, достигнутый относительно простыми средствами. Этого свойства не хватало вычислительной оптике, которая ранее доказала свою эффективность и поддержку высоких частот.

Источник изображений: SIOM

Источник изображений: SIOM

«Оптические вычисления ... могут удовлетворить постоянно растущие вычислительные потребности искусственного интеллекта и создать волну новых приложений», — сообщают учёные в статье, где рассказывается о проекте.

Согласно отчёту китайского издания DeepTech, опубликованному на прошлой неделе, чип достигает теоретической пиковой вычислительной мощности в 2560 TOPS (триллионов операций в секунду) при оптической частоте 50 ГГц — это уровень производительности, сравнимый с передовыми графическими процессорами Nvidia. В частности, новейшая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 достигла максимума в 3352 TOPS, в то время как её предыдущий флагман — RTX 4090 — достиг производительности только на уровне 1321 TOPS. Чип Meteor-1 стал первым, кто бросил вызов коммерческим новинкам.

Поскольку традиционные электронные процессоры сталкиваются с фундаментальными физическими ограничениями, связанными с выделением тепла, квантовыми эффектами и непомерным энергопотреблением, оптические вычисления становятся важнейшим направлением для развития в будущем. Присущие им преимущества, такие как сверхвысокая скорость, широкая полоса пропускания, низкое энергопотребление и минимальная задержка, позволяют им преодолевать эти барьеры.

Прогресс в области оптических вычислений уже давно сосредоточен на решении двух ключевых задач: увеличении размера матрицы из переключателей, модуляторов и других компонентов, а также увеличении оптической частоты. Существующие прототипы, примером которых являются чипы TSMC и Калифорнийского технологического института, преодолевают как технические, так и физические ограничения. Это подводит к следующему барьеру, за которым следует наращивание параллелизма в вычислениях.

В опубликованной 17 июня статье в журнале eLight, Се Пэн (Xie Peng) и Хан Силинь (Han Xilin) из Шанхайского института оптики и точной механики (SIOM), а также Ху Гуанвэй (Hu Guangwei) из Наньянского технологического университета (NTU) в Сингапуре подробно описали новую оптическую вычислительную систему, которая может поддерживать более 100 частотных каналов в одном фотонном чипе.

«Это достижение позволяет в 100 раз увеличить (и даже больше) производительность оптических вычислений за счёт сверхвысокого параллелизма без увеличения размера чипа, предлагая новый технологический путь для будущих оптических компьютеров», — говорится в документе.

Интегрированная система Meteor-1 имеет полностью разработанную собственными силами архитектуру, включающую блок источника света, оптического взаимодействия, оптических вычислений и плату драйвера матрицы модуляции.

В микросхеме источника света используется встроенная оптическая частотная гребенка с микрополостным резонатором, выходной спектр которой превышает 80 нм и поддерживает более 200 длин волн. Этот многоволновой источник на основе одной микросхемы заменяет сотни отдельных лазеров, что значительно уменьшает размеры системы, а также снижает энергопотребление и стоимость при одновременном повышении степени интеграции.

Основной оптический вычислительный чип может похвастаться высокой пропускной способностью и параллельной обработкой сигнала с низкой задержкой. В дополнение к этому, специально разработанная плата драйвера имеет более 256 каналов для точного управления оптическим сигналом и эффективной обработки.

В процессе экспериментов Meteor-1 установил мировой рекорд по одновременному выполнению более 100 задач. Работая на частоте 50 ГГц, один чип обеспечил теоретическую максимальную вычислительную мощность более 2560 TOPS.

«С нашей схемой параллельных оптических вычислений ключевые показатели, такие как эффективность вычислений, энергопотребление и задержка, потенциально могут превзойти традиционные электронные вычисления, — заявили учёные. — Мы твёрдо верим, что оптические вычисления, которые благодаря нашему подходу могут решить проблему масштабируемости, могут удовлетворить постоянно растущие вычислительные потребности искусственного интеллекта и породить волну новых приложений».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Лазейки в санкциях позволили Китаю создать первый в мире полный цикл производства передовых фотонных чипов
Созданы первые устойчивые к ошибкам фотонные квантовые процессоры — миллионы кубитов уже не за горами
Cisco создала чип для генерации запутанных фотонов, который станет основной масштабируемых сетей квантовых компьютеров
Нейросеть победила квантовую интерференцию и превзошла учёных в анализе данных по бозону Хиггса
Секретный ИИ-гаджет OpenAI и Джони Айва не будет носимым и выйдет не раньше 2026 года
Роботакси Tesla за два дня работы привлекли внимание американских властей странными манёврами
Теги: фотоника, китайские ученые
фотоника, китайские ученые
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Xiaomi представила смартфон Poco F7 на чипе Snapdragon 8s Gen 4 всего за $399
«Это будет легендарно»: THQ Nordic проведёт «титаническую» презентацию с анонсами по ремейку «Готики», Titan Quest 2 и «несколькими тузами в рукаве»
Выяснилось, что Intel замедлила свои GPU на 20 % ради безопасности — в Linux уже придумали, как это исправить
Apple раскритиковала маркировку гаджетов в ЕС после низких оценок iPhone и iPad
Twitch лишил пользователей из России трансляций в 1080p
Блогеры попросили Роскомнадзор не наказывать их за старую рекламу в запрещённых соцсетях 14 мин.
Заявка на успех: более миллиона человек уже добавили Resident Evil Requiem в список желаемого 2 ч.
Windows 11 позволит перемещать индикаторы громкости и яркости 2 ч.
Провальный запуск MindsEye обернулся для новой студии экс-продюсера GTA массовыми увольнениями 3 ч.
ИИ-поиск Google стал подстраиваться под каждого пользователя, собирая данные о его активности 3 ч.
Nightdive отложила релиз System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, но не для ПК 4 ч.
Каждый продвинутый ИИ сам научился врать и манипулировать — даже рассуждая «вслух» 4 ч.
Всего за год отечественный спрос на специалистов по безопасности ИИ вырос в 4 раза 4 ч.
Великобритания заставит Google ослабить контроль над своим поисковиком 6 ч.
GSC Game World подтвердила дату выхода следующего крупного обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 6 ч.
Xiaomi представила 33-Вт зарядку со встроенным пауэрбанком на 5000 мА·ч дешевле $30 3 мин.
400-кВт ЦОД Deep Green будет отапливать бассейн развлекательного центра в Манчестере 22 мин.
OpenAI ищет управляющего энергетической политикой 26 мин.
Свет против санкций: опытный китайский оптический чип Meteor-1 вдвое опередил GeForce RTX 4090 в задачах ИИ 2 ч.
Noctua выпустила передовые 120-мм вентиляторы NF-A12x25 G2 по цене $35 2 ч.
Продажи Ethernet-коммутаторов NVIDIA за год выросли на 760 % благодаря спросу на ИИ 3 ч.
Секретный ИИ-гаджет OpenAI и Джони Айва не будет носимым и выйдет не раньше 2026 года 4 ч.
Роботакси Tesla за два дня работы привлекли внимание американских властей странными манёврами 5 ч.
Lenovo анонсировала новые системы для дата-центров, оптимизированные для ИИ 5 ч.
Samsung подтвердила презентацию Unpacked 9 июля — покажут много новых складных смартфонов 6 ч.