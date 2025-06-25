Vivo представила X Fold 5 — самый лёгкий и защищённый смартфон-книжку в мире. А ещё он совместим с Apple Watch и AirPods

Компания Vivo представила новый складной смартфон X Fold 5, который стал самым лёгким в мире в своём классе — его вес составляет всего 217 граммов. Это на 2 грамма меньше, чем у предыдущей модели X Fold 3. При этом толщина устройства в сложенном виде составляет 9,2 мм, так что оно уступает по этому показателю Oppo Find N5.

Новинка получила защиту от пыли по стандарту IP5X и воды (IPX8), а также защиту от воздействия горячей воды, в том числе под высоким давлением (IPX9). Как отмечает Android Authority, это первый складной телефон, объединяющий защиту от воды и пыли в одном устройстве. Более того, это первый складной смартфон со столь высокой степенью защиты от воды. А ещё Vivo отмечает способность устройства работать при температуре до -20 °C. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold 6 имеет только рейтинг IP48, который не гарантирует полную защиту от пыли.

Несмотря на лёгкий корпус, Vivo X Fold 5 получил аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч, что является рекордом для устройств такого типа. Зарядка поддерживается как через 80-ваттный проводной, так и через 40-ваттный беспроводной порт. Устройство оснащено 8,03-дюймовым основным OLED-дисплеем и 6,53-дюймовым внешним экраном, оба с поддержкой технологии LTPO. За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 3, дополненный модулями Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и ИК-портами.

Система камер включает тройной блок на задней панели: основная камера на 50 Мп (Sony IMX921), широкоугольный модуль на 50 Мп (модель датчика размером 1/2,76 дюйма не уточняется) и телеобъектив на 50 Мп с 3-кратным зумом (Sony IMX882), поддерживающий макросъёмку. На каждом из дисплеев установлена фронтальная камера на 20 Мп.

Смартфон работает под управлением операционной системы Origin OS 15, основанной на Android 15, и поддерживает одновременное открытие до пяти приложений в разных окнах. Особое внимание уделено интеграции с экосистемой Apple. Сообщается, что X Fold 5 стал первым Android-смартфоном, способным взаимодействовать с Apple Watch, обеспечивая синхронизацию уведомлений, звонков, сообщений и данных о здоровье. Однако эта функция станет доступна только после обновления прошивки и потребует предварительного подключения часов к iPhone.

Также заявлена «бесшовная» синхронизация с AirPods и возможность использования X Fold 5 в качестве второго экрана при работе с Mac. Для реализации этих функций необходимо установить специальное приложение, например, Vivo Office Kit, которое уже применяется для интеграции текущих моделей с компьютерами Apple.

На данный момент X Fold 5 доступен только в Китае. Базовая версия с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти стоит 6999 юаней (около $976), а топовая комплектация с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт ПЗУ — 9499 юаней (около $1325). Точные сроки выхода устройства на глобальный рынок пока не озвучены.