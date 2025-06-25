Представлен Fairphone 6 — смартфон с повышенной ремонтопригодностью, 8 годами обновлений и модульными аксессуарами

Компания Fairphone представила новый смартфон Fairphone 6 с повышенной ремонтопригодностью. Новая модель пришла на смену предшественнику, выпущенному два года назад. Fairphone 6 стал меньше и на 9 % легче предыдущей модели, но при этом оснащён более ёмкой батареей на 4415 мА·ч, обеспечивающей до 53 часов автономной работы. Батарея, как и многие другие компоненты смартфона, легко заменяется — достаточно лишь открутить семь винтов.

Новый Fairphone 6 оказался более модульным по сравнению с предшественником. Для смартфона компания также выпустила ряд дополнительных аксессуаров — например, держатель для кредиток и петлю для пальца, которые крепятся к задней части устройства. Смартфон можно приобрести через официальный магазин производителя, а также у других европейский ретейлеров по цене €599 (около $696). Он предлагается в чёрном, зелёном и белом вариантах исполнения. В США устройство можно купить через ритейлера Murena, который предлагает Fairphone 6 с операционной системой /e/OS — кастомной версией Android с открытым исходным кодом, без лишних приложений и без отправки данных в Google. В Штатах новинка доступна для предзаказа за $899.

В основе Fairphone 6 используется процессор Snapdragon 7s Gen 3, 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти. Объём последней можно увеличить до 2 Тбайт за счёт поддержки карт памяти SDXC. Смартфон оснащён 6,31-дюймовым LTPO OLED-дисплеем. Он немного меньше 6,46-дюймового экрана Fairphone 5, но предлагает более высокую частоту обновления — 120 Гц вместо 90 Гц. Сзади расположены 50-мегапиксельная основная камера (съёмка в 4K) и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Спереди установлена 32-мегапиксельная селфи-камера. Это шаг назад по сравнению с Fairphone 5, где все три камеры имели разрешение 50 Мп.

Визуально Fairphone 6 очень похож на предыдущую модель, однако модули камер сзади больше не расположены на небольшом островке, а разделены на два отдельных блока. Задняя панель состоит из двух частей: нижняя секция снимается, открутив всего пару винтов, и может быть заменена на панель с дополнительными функциями — например, встроенным держателем для карт или ремешком для переноски. Идея схожа с концепцией компании Nothing, реализованной в моделях CMF Phone 1 и Phone Pro 2. Насколько она окажется полезной для Fairphone 6, будет зависеть от того, сколько сменных панелей компания действительно выпустит.

Повышенная ремонтопригодность остаётся одной из ключевых характеристик нового устройства. Модульная конструкция позволяет быстро заменить до 12 компонентов, включая экран, батарею и USB-порт, используя обычную отвёртку, а не специализированные инструменты.

На Fairphone 6 предоставляется пятилетняя гарантия производителя. Компания также обещает восемь лет обновлений программного обеспечения — до 2033 года. Модульность конструкции, однако, накладывает некоторые ограничения: так, смартфон получил только базовую защиту от пыли и влаги по стандарту IP55 и не выдерживает погружения в воду.

В дополнение к улучшенной производительности и новым модульным аксессуарам Fairphone 6 предлагает новую функцию Fairphone Moments. Она активируется с помощью физической боковой кнопки и позволяет переключаться между двумя режимами — «полнофункциональным» и «минималистичным». Точное назначение второго режима компания не раскрывает, но описывает его как «осознанный способ взаимодействия с технологией, при котором пользователь, а не уведомления, контролирует устройство». Вероятно, речь идёт о режиме, уменьшающем количество отвлекающих факторов (например, уведомлений) при работе с приложениями.