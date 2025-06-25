TCL выпустила 57-дюймовый игровой монитор 57R94 с разрешением 8K2K и частотой обновления 120 Гц

Компания TCL представила огромный 57-дюймовый игровой монитор 57R94 с изогнутым экраном. При соотношении сторон 32:9 дисплей новинки по площади сопоставим с двумя 32-дюймовыми мониторами формата 16:9, установленными рядом. В основе TCL 57R94 используется матрица Fast-HVA с разрешением 7680 × 2160 пикселей (аналогично двум 4K-мониторам) и плотностью 140 пикселей на дюйм (PPI).

Монитор отображает 10-битный цвет (8 бит + FRC). Заявлен 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 99-процентный охват sRGB. Дисплей оснащён 2304 зонами локального затемнения подсветки Mini-LED. Благодаря этому его пиковая яркость в режиме HDR достигает 1200 кд/м² — имеется сертификат DisplayHDR1000. Контрастность составляет 3000:1. Экран имеет радиус кривизны 1000R, поддерживает частоту обновления 120 Гц, время отклика — 1 мс. Также реализована поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium.

Монитор оснащён двумя динамиками мощностью по 10 Вт и RGB-подсветкой. Среди внешних интерфейсов — два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, а также USB-C с функцией зарядки мощностью до 90 Вт. Имеется USB-концентратор с четырьмя портами USB-A (5 Гбит/с), 3,5-мм аудиовыход, встроенный KVM-переключатель и эргономичная подставка с регулировкой высоты экрана.

TCL 57R94 дебютирует во Франции до конца текущего месяца. Информации о стоимости, а также о доступности новинки в других странах пока нет.