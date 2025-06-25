Asus анонсировала GeForce RTX 5050 Prime и RTX 5050 Dual с заводским разгоном и без

Компания Asus представила свои версии видеокарты начального уровня GeForce RTX 5050 в исполнениях Prime и Dual. Все будут предлагаться как с заводским разгоном GPU, так и без него.

Более премиальные версии GeForce RTX 5050 Prime/OC оснащены системой охлаждения с тремя вентиляторами. Длина карт составляет 268 мм, а высота — 120 мм. Они занимают 2,5 слота расширения (толщина 50 мм). В состав системы охлаждения этих карт входят три 70-мм вентилятора.

Карты поддерживают двойную систему BIOS. В базовом режиме предусмотрена частота Boost для графического процессора на уровне 2572 МГц, а в режиме OC — 2602 МГц. Версия GeForce RTX 5050 Prime OC Edition предлагает более высокие частоты Boost — 2677 и 2707 МГц соответственно.

Модели GeForce RTX 5050 Dual и Dual OC оснащены системой охлаждения с двумя вентиляторами. Их длина составляет 203 мм, высота — 120 мм. Они занимают два слота расширения (толщина — 40 мм). Стоимость модели RTX 5050 Dual, вероятно, будет близка к рекомендованной — около $250.

Эти карты используют ту же печатную плату, что и версии Prime, а потому также оснащены двойной системой BIOS. Модель RTX 5050 Dual предлагает частоты Boost на уровне 2572 и 2602 МГц, а RTX 5050 Dual OC — 2647 и 2677 МГц соответственно.

Хотя Asus официально не анонсировала такую модель, также ожидается низкопрофильная версия RTX 5050 Low Profile (на изображении выше). Судя по всему, новинка будет выполнена в том же дизайне, что и модель RTX 5060 Low Profile.