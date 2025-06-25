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Philips представила 27-дюймовый IPS-монитор Evnia 27M2N3501PA с разрешением 1440p и частотой до 260 Гц

Компания Philips представила новый игровой монитор серии Evnia 3000 — 27-дюймовый Evnia 27M2N3501PA. Новинка предлагает поддержку разрешения 2560 × 1440 пикселей и частоту обновления 240 Гц. С режимом Overdrive частоту обновления можно увеличить до 260 Гц.

Источник изображений: Philips

Источник изображений: Philips

В основе Evnia 27M2N3501PA используется матрица Fast IPS с временем отклика 0,3 мс MPRT (1 мс GtG), контрастностью 1000:1, яркостью 300 кд/м² и поддержкой 10-битного цвета (8 бит + FRC). Дисплей обеспечивает 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 90-процентный Adobe RGB и 120-процентный sRGB с точностью цветопередачи sRGB Delta E < 2. Для монитора заявлена поддержка HDR 10 и технологии адаптивной синхронизации изображения.

В оснащение монитора входят два разъёма HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиовыход. Он также оснащён двумя динамиками мощностью по 2 Вт и эргономичной подставкой с регулировкой высоты экрана над столом и углов поворота и наклона.

В продаже Philips Evnia 27M2N3501PA ожидается к концу июля по цене 209 британских фунтов (около $285).

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Теги: philips, fast ips, игровой монитор
philips, fast ips, игровой монитор
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