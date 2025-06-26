Смартфон Трампа передумал быть американским — из описания исчезло гордое «Сделано в США»

Когда Trump Organization, основной холдинг Дональда Трампа (Donald Trump), анонсировал запуск сотового оператора Trump Mobile и смартфона T1 Phone 8002, одним из главных пунктов рекламы телефона было то, что устройство будет производиться в США. Эксперты в это не поверили и, судя по всему, оказались правы. В последние несколько дней с сайта Trump Mobile исчезли все формулировки, указывающие на то, что смартфон будет производиться непосредственно в США.

С главной страницы сайта исчез огромный баннер, на котором большими буквами было написано, что T1 «СДЕЛАН В США». И это лишь один из примеров. Вместо старого конкретного слогана на сайте теперь указан неопределённый: «Premium Performance. Proudly American», который можно перевести как: «Премиальная производительность. С гордостью американский». Сайт сообщает, что устройство «разработано с учётом американских ценностей» и что «за каждым устройством стоят американские руки». В разделе «Ключевые характеристики» первым делом указано: «Дизайн, с гордостью американский». Однако это не говорит о том, что смартфон производится или был разработан непосредственно в США.

Более того, у T1, похоже, изменились характеристики. Если на момент анонса для смартфона указывался 6,78-дюймовый AMOLED-экран, то сейчас сайт сообщает, что он оснащён дисплеем с диагональю 6,25 дюйма. Также ранее сообщалось, что устройство имеет 12 Гбайт оперативной памяти. Сейчас же эта характеристика в принципе отсутствует.

На момент анонса устройства было обещано, что в продажу смартфон поступит в сентябре этого года. Сейчас же сайт сообщает, что устройство станет доступно «позже в этом году».

Портал The Verge, в попытке разобраться в ситуации, обратился в Trump Organization, но там на запрос комментария не ответили.