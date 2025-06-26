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WinRAR экстренно устранила опасный баг, позволявший через архив запускать вредоносное ПО

Компания WinRAR выпустила важное обновление, которое закрывает уязвимость, позволявшую злоумышленникам запускать вредоносный код через специально созданные архивы. Версия 7.12 устраняет проблему, которая могла привести к заражению компьютера даже без ведома пользователя.

Источник изображения: WinRAR

Источник изображения: WinRAR

Проблема затрагивает все предыдущие версии популярного архиватора на Windows, которым пользуются более 500 миллионов человек по всему миру. Уязвимость позволяла злоумышленникам манипулировать путями файлов во время распаковки, за счёт чего вредоносный код мог быть записан за пределами целевой папки. Это давало возможность размещать исполняемые файлы в чувствительных каталогах, например, в папке автозагрузки Windows, что приводило к автоматическому запуску вирусов при следующем входе в систему. Как пишет PCMag, для успешной атаки требовалось, чтобы пользователь самостоятельно открыл заражённый архив, что делало угрозу менее автоматизированной, но всё равно опасной.

Уязвимость, получившая идентификатор CVE-2025-6218 и оценку 7,8 балла по шкале CVSS, считается угрозой высокой степени опасности и затрагивает, как отмечено выше, операционную систему Windows. WinRAR для Unix, Android, а также исходный код UnRAR не представляет угрозы. Компания уже выпустила исправление, однако, поскольку WinRAR не поддерживает автоматические обновления, пользователям придётся вручную загрузить и установить новую версию 7.12. Пока нет информации о том, успели ли хакеры воспользоваться этой уязвимостью в реальных атаках, но риск остаётся до тех пор, пока приложение не будет обновлено.

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Теги: winrar, уязвимость, баг, архиватор
winrar, уязвимость, баг, архиватор
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