Dell представила заменитель XPS — ноутбуки Dell Premium с Core Ultra 200H и GeForce RTX

Компания Dell представила 14-дюймовый ноутбук Dell 14 Premium (DA14250) и 16-дюймовый Dell 16 Premium (DA16250). Обе новинки оснащены процессорами серии Intel Core Ultra 200H и предлагают опциональную графику GeForce RTX 40-й и 50-й серий.

Более компактная модель Dell 14 Premium может быть оснащена процессорами Core Ultra 7 255H или Core Ultra 7 265H, от 16 до 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X с частотой от 6400 до 8400 МТ/с, а также видеокартой GeForce RTX 4050 (доступна только в моделях с памятью LPDDR5X-8400). Также предусмотрен твердотельный NVMe-накопитель PCIe объёмом 512 Гбайт, 1, 2 или 4 Тбайт.

Dell 14 Premium оснащён 14,5-дюймовым дисплеем. Можно выбрать вариант с IPS-экраном с разрешением 1920 x 1200 пикселей, частотой 120 Гц, яркостью 500 кд/м² и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, а также сенсорный OLED-дисплей с разрешением 3200 x 2000 пикселей, частотой 120 Гц, яркостью 400 кд/м², 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и сертификатом VESA DisplayHDR 500. В первом случае экран имеет защитное покрытие Gorilla Glass 3, во втором — Gorilla Glass Victus.

Dell 14 Premium поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, оснащён батареей на 70 Вт·ч, тремя портами Thunderbolt 4 (USB Type-C) с поддержкой DisplayPort 2.1 и зарядки, считывателем карт памяти microSDXC и 3,5-мм аудиовыходом. Толщина ноутбука составляет 18 мм, вес — 1,66 кг (с IPS-экраном) и 1,72 кг (с OLED-экраном).

В список доступных процессоров для Dell 16 Premium добавлен Core Ultra 9 285H. Ноутбук может быть оснащён до 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X с частотой от 6400 до 8400 МТ/с. В качестве графической подсистемы предусмотрены GeForce RTX 5060 (45 Вт), с возможностью добавить GeForce RTX 5050 (45 Вт) или GeForce RTX 5070 (55 Вт), а также вариант без дискретной графики, где за визуализацию отвечает интегрированное решение Intel Arc 140T.

Варианты дисплея точно такие же, как у модели Dell 14 Premium. Отличается только диагональ экрана, которая у модели Dell 16 Premium составляет 16,3 дюйма. Ноутбук получил три порта Thunderbolt 4 (USB Type-C) с альтернативными функциями DisplayPort 2.1 и зарядки, считыватель карт памяти microSDXC и 3,5-мм аудиовыход. Версия с графикой RTX 5070 предложит три Thunderbolt 5 с альтернативными режимами DisplayPort 2.1 и зарядки.

Ёмкость батареи Dell 16 Premium составляет 99,5 Вт·ч. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Толщина устройства — 18,7 мм, вес — от 2,06 до 2,11 кг (для версий с IPS и OLED экранами). В комплект поставки включена зарядка USB-C на 130 Вт. Оба ноутбука оснащены веб-камерами с разрешением FHD и поддержкой Windows Hello.

Стоимость Dell 14 Premium начинается с $1649,99. Dell 16 Premium с графикой RTX 5060 стоит от $2699,99. Оба устройства уже поступили в продажу.