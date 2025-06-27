В США начали строить горизонтальный ветрогенератор будущего — дешевле и эффективнее классических ветряков

Компания Airloom Energy сообщила о начале строительства первой коммерческой ветровой электростанции необычной конструкции. В эту разработку первым инвестировал фонд Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса (Bill Gates), увидев в ней революционные перспективы. Теперь пилотный проект расширен до коммерческого демонстратора, который будет введён в строй в 2027 году.

Вместо невероятно дорогих новых ветряков в виде «пропеллера на палочке» ветроэлектростанция Airloom Energy представляет собой линейный или трековый ветрогенератор, лопасти которого движутся по кругу (точнее — по эллипсу), параллельно земле. Лопасти, или «крылья», как их называют разработчики, приводят в движение закольцованный трос. Трос, в свою очередь, вращает ротор генератора, который вырабатывает электроэнергию.

Заявленные преимущества предложенной конструкции заключаются в том, что стоимость строительства и обслуживания линейной установки, у которой подвижные элементы подняты на столбы на высоту около 25 метров, будет в разы ниже затрат на возведение классического ветряка высотой от 100 метров и выше. Также линейный ветрогенератор эффективнее использует ветер. Во-первых, скорость движения лопастей всегда соответствует скорости движения троса (и, соответственно, скорости вращения вала генератора). Во-вторых, для трековой системы направление ветра не имеет значения — она будет работать при любом направлении, в отличие от стационарно ориентированных ветряков.

На строительство коммерческого демонстратора компания Airloom Energy получила инвестиции в октябре 2024 года на сумму $13,75 млн. Теперь, спустя почти девять месяцев, компания приступила к строительству объекта в городе Рок-Ривер (штат Вайоминг), который, как сообщается, предназначен для выработки большего объёма энергии при меньших затратах и повышенной эффективности. Это особенно актуально в условиях растущей потребности США в энергетической безопасности и независимости.

Если установка докажет свою эффективность, она может быть применена в самых разных масштабах — от экстренного развёртывания для нужд военных или спасательных служб до выработки энергии в местах, где установка классических ветряков невозможна, например в горной местности. Все компоненты установки производятся в США, что важно для технологической независимости страны от китайских комплектующих.