«Жду больше, чем GTA VI»: новый геймплей аркадного боевика Terminator 2D: No Fate по мотивам «Терминатор 2: Судный день» очаровал игроков

Издательство Reef Entertainment и разработчики из британской студии Bitmap Bureau представили новый геймплейный трейлер аркадного экшен-платформера Terminator 2D: No Fate по мотивам культового боевика «Терминатор 2: Судный день».

Напомним, Terminator 2D: No Fate расширит события «Терминатор 2: Судный день». Игра включает как знаковые сцены из знаменитого фильма, так и специально созданные оригинальные эпизоды.

В роли Сары Коннор и терминатора T-800 игрокам предстоит дать бой убийце из жидкого металла T-1000, чтобы сорвать планы Skynet по уничтожению человечества, а в образе Джона Коннора — возглавить Сопротивление в будущем.

Опубликованный на YouTube-канале издания IGN четырёхминутный геймплейный ролик демонстрирует, как Джон Коннор пробивается сквозь враждебных роботов на первом разработанном для Terminator 2D: No Fate уровне.

Отрывок демонстрирует способности Джона (кувырок, самодельная бомба, занимание укрытий), несколько промежуточных боссов и сражение с огромным четвероногим роботом «Центурион», который не появлялся ни в одном фильме «Терминатор».

Пользователи в комментариях к ролику оказались очарованы олдскульной стилистикой и геймплеем Terminator 2D: No Fate, а также возлагают на проект большие надежды. «Жду больше, чем GTA VI», — поделился MarcoLongoMusic.

Terminator 2D: No Fate выйдет 5 сентября на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Обещают адреналиновый геймплей, кинематографичный саундтрек, разнообразные режимы и перевод на русский.