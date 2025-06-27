Cooler Master выпустила компактный корпус NR200P V3 с поддержкой больших и мощных видеокарт

Компания Cooler Master выпустила компактный компьютерный корпус NR200P V3 формата Mini-ITX. Новинка выделяется необычной фронтальной панелью с прорезью для видеокарты.

Несмотря на компактные размеры — 378,2 × 185 × 292 мм — и небольшой внутренний объём в 18,62 литра, NR200P V3 поддерживает установку высокопроизводительных компонентов. Корпус изготовлен из алюминия, стали SGCC, сетчатых панелей и АБС-пластика. Внешние алюминиевые панели крепятся на магнитах, благодаря чему их монтаж и демонтаж не требуют инструментов. Они обеспечивают вентиляцию и сохраняют видимость установленных компонентов.

Cooler Master NR200P V3 поддерживает установку радиаторов СЖО размером 240 или 280 мм либо двух 120- или 140-мм вентиляторов в верхней части. В нижней части можно разместить два тонких 120-мм вентилятора (толщиной до 15 мм), если не установлен 3,5-дюймовый накопитель, либо один такой вентилятор при установленном накопителе.

Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 70 мм, а также видеокарт длиной до 361,5 мм, высотой до 160 мм и толщиной до 78,5 мм (что соответствует 3,8 слотам расширения). Поддерживается только вертикальная установка видеокарты — в комплект входит райзер-переходник PCIe 5.0. Также предусмотрена подставка для видеокарты. Корпус совместим с блоками питания формата SFX или SFX-L и допускает установку до двух 3,5-дюймовых накопителей и одного 2,5-дюймового.

Фронтальная панель разъёмов включает два порта USB 3.2 Gen 1, один USB 3.2 Gen 2×2 Type-C и комбинированный 3,5-мм аудиоразъём. Корпус доступен только в чёрном цвете. Производитель предоставляет двухлетнюю гарантию. Стоимость новинки не уточняется.