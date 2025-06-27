Геймерские OLED-мониторов станут ярче — LG Display запустила массовое производство суперярких панелей с частотой 280 Гц

Компания LG Display сообщила о начале массового производства 27-дюймовых OLED-панелей четвёртого поколения для мониторов, в которых применяются её проприетарные технологии.

В составе 27-дюймовых OLED-панелей четвёртого поколения LG применяется технология Primary RGB Tandem, обеспечивающая показатель пиковой яркости 1500 кд/м². Эта технология объединяет три основных цвета света (красный, зелёный и синий) в четыре отдельных независимых слоя. Увеличивая пиковую яркость, она повышает коэффициент контрастности, обеспечивая передачу более ярких и чётких визуальных эффектов.

Панель OLED четвёртого поколения от LG также достигает уровня цветопередачи 99,5 %, что является самым высоким показателем среди существующих OLED и подходит для профессиональных сред создания контента, таких как кинопроизводство и цветокоррекция. Другой её особенностью является поддержка частоты обновления 280 Гц. А благодаря использованию специальной антибликовой плёнки и улучшенной структуры внутренних компонентов панель блокирует 99 % внутренних и внешних отражений света, обеспечивая идеальное качество изображения без искажения цвета, даже при освещении в 500 люкс (яркость гостиной при дневном свете). Это подтверждается сертификатами Perfect Black, Perfect Color и 100 % Color Fidelity от таких мировых организаций, как UL Solutions и Intertek.

LG Display также сообщила, что разработала OLED-панель с поддержкой частоты обновления 540 Гц и разрешения QHD. Используемая в панели технология Dynamic Frequency & Resolution (DFR) позволяет обеспечить поддержку частоты обновления до 720 Гц в разрешении HD. По словам компании, панель уже получила сертификат VESA ClearMR 21000, что подтверждает её очень высокое качество изображения, чёткость и снижение эффекта размытия.

LG Display собирается начать массовое производство панелей для игровых мониторов с частотой обновления 540 Гц во второй половине этого года. Панель уже прошла предварительную оценку у партнёров компании.