Microsoft добавила в браузер Edge поиск по истории с ИИ и новые функции Copilot

Microsoft выпустила крупное обновление фирменного браузера — Edge 138.0.3351.55, с которым у обозревателя появился ряд новых функций на базе искусственного интеллекта. Также в релиз было внесено несколько исправлений багов и патчей безопасности.

Microsoft стремится максимально использовать возможности встроенного в браузер ИИ-помощника Microsoft Copilot, который с выходом обновления получил две новые функции.

Первая из них, Microsoft 365 Copilot Chat Summarization, предлагает резюмирование и анализ текущей страницы с помощью Copilot прямо из контекстного меню. Вторая функция предоставляет подсказки Copilot в поле поиска на странице новой вкладки Microsoft Edge (NTP) для ускорения работы.

Также в поле поиска появилась иконка Copilot, нажав на которую можно отправить текущий запрос ИИ-помощнику. Эти функции, использующие ИИ для резюмирования больших объемов контента на странице, значительно повышают удобство работы с браузером.

Кроме того, Microsoft добавила функцию поиска по истории с использованием ИИ. Пользователю достаточно ввести слово, синоним или фразу для интеллектуального поиска страниц из истории веб-поиска. При этом данные обрабатываются локально на устройстве, без отправки на серверы Microsoft. Локальная ИИ-модель обучается с использованием данных пользователя, которые никогда не покидают устройство и не отправляются в службы Microsoft. Если новые функции не нужны, пользователь всегда сможет их отключить.

Более подробную информацию об обновлении можно найти на странице браузера.