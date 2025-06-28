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Maxell выпустила кассетный ретро-плеер MXCP-P100 с поддержкой Bluetooth-наушников и USB-C

Японский производитель потребительской электроники Maxell выпустил портативный кассетный плеер MXCP-P100, объединяющий аналоговый звук с современными технологиями. Главная особенность устройства заключается в поддержке Bluetooth 5.4, что позволяет плееру передавать звук на беспроводные наушники или колонки.

Источник изображений: Maxell

Источник изображений: Maxell

Благодаря размерам 122 × 38 × 91 мм и весу 210 граммов MXCP-P100 можно носить в кармане. Альтернативно его можно повесить на пояс — на задней части плеера имеется клипса. MXCP-P100 поддерживает кассеты RTM C90 Type1. Встроенный аккумулятор плеера обеспечивает устройству до 9 часов воспроизведения через проводные наушники и около 7 часов через протокол Bluetooth.

Плеер оснащён 3,5-мм аудиовыходом, но с выходной мощностью всего 1 мВт, поэтому он подходит только для менее требовательных наушников. Для зарядки батареи используется разъёмом USB-C — процесс занимает порядка двух часов.

Для MXCP-P100 не заявлена функции записи. Кроме того, он не оснащён системой шумоподавления, оставляя характерные шорохи и треск, придающие аутентичность звучанию.

Ретро-плеер Maxell MXCP-P100 уже поступил в продажу в Японии. Его цена составляет 13 000 иен (около $90). Неизвестно, планирует ли компания его выпуск на других рынках.

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Теги: кассеты, плеер, ретро-гаджеты, tws-наушники, usb-c
кассеты, плеер, ретро-гаджеты, tws-наушники, usb-c
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