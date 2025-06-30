В России вышло игровое кресло Filum FL-CH-G-070 с надёжной конструкцией и эргономичной посадкой

Filum представила компьютерное кресло FL-CH-G-070, отличающееся повышенным удобством и привлекательным внешним обликом.

Кресло Filum FL-CH-G-070 выполнено в серо-оранжевой цветовой гамме с обивкой из качественной джинсовой ткани, устойчивой к истиранию и легко очищаемой. Дополнительный комфорт обеспечивают две регулируемые подушки — для поддержки шеи и поясницы.

Кресло отличается усиленной конструкцией с каркасом из пластика и металла. Колёса изготовлены из прочного пластика, а колесо прокрутки — из металла. Также стоит отметить высокую степень подвижности элементов кресла: помимо наклона спинки и механизма качания предусмотрены поворот подлокотников и их регулировка по высоте. Высота посадки регулируется с помощью надёжного газлифта 3-го класса. Кресло выдерживает нагрузку до 150 кг.

Filum FL-CH-G-070 поставляется в комплекте с набором для сборки, обеспечивающим быструю и удобную установку после покупки.