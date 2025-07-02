Обзор смартфона HONOR 400 Pro: настоящая уличная магия

Этой изюминкой, как и в прошлом году, стал портретный режим – у HONOR 400 Pro даже более богатый, чем у HONOR Magic 7/Magic 7 Pro, и наполненный новым функциями. Это преемственность – на HONOR 200 Pro, к примеру, дебютировали теперь уже ставшие фишкой смартфонов бренда портретные профили, разработанные совместно с французской студией Harcourt.

Впрочем, HONOR 400 Pro примечателен далеко не только (да и не столько) своими возможностями в портретной съемке, это очень интересный смартфон в комплексе, характерный в том числе и неожиданными решениями, вроде флагманской аппаратной платформы, но прошлого поколения (Snapdragon 8 Gen 3), расширенного набора встроенных ИИ-функций и повышенной ударопрочности вместе с влагозащитой по стандарту IP68/IP69. Разбираемся, получился ли из субфлагмана HONOR потенциальный хит для тех, кто хотел бы флагманские качества, но при этом намеревался сэкономить.

HONOR 400 Pro HONOR 200 Pro Xiaomi 14T Pro vivo X200 Pro realme GT 7 Дисплей 6,7 дюйма, AMOLED,

2800 × 1280 точек, 460 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, OLED,

2700 × 1224 точек, 437 ppi; 120 Гц 6,67 дюйма, LTPO AMOLED,

2712 × 1220 точек, 446 ppi; 144 Гц 6,78 дюйма, LTPO OLED, 2800 × 1260 точек, 452 ppi, 120 Гц 6,78 дюйма, LTPO OLED, 2780 × 1264 точки, 450 ppi, 120 Гц Защитное стекло Нет информации Нет информации Нет информации Нет информации Corning Gorilla Glass 7i Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 3,0 до 3,2 ГГц, 2 × ARM Cortex-A5200, частота 2,3 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,0 ГГц, 4 × ARM Cortex-A720, частота 2,8 ГГц, 3 × ARM Cortex-A520, частота 2,0 ГГц) MediaTek Dimensity 9300+: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4 частотой 3,4 ГГц, 3 × ARM Cortex-X4, частота 2,85 ГГц, 4 × ARM Cortex-A720 частотой 2,0 ГГц) MediaTek Dimensity 9400: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X925 частотой 3,63 ГГц, 3 × ARM Cortex-X4, частота 3,3 ГГц, 4 × ARM Cortex-A720 частотой 2,4 ГГц) MediaTek Dimensity 9400e: восемь ядер (1 × Cortex-X4, частота 3,4 ГГц, 3 × Cortex-X4, частота 2,85 ГГц, 4 × Cortex-A720, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер Adreno 750 Adreno 735 Immortalis-G720 MC12 Immortalis-G925 Immortalis-G720 Оперативная память 12 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт Флэш-память 256/512 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA2000 1x HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц (международная версия) HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны не уточняются LTE: диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 (международная версия) LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71 Сотовая связь 5G SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA: диапазоны не уточняются SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA: диапазоны 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 (китайская версия) SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, ультразвуковой сенсор приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Тройной модуль: 200 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 68 мм), автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,4 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 68 мм), автофокус на всех камерах, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 12 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 15 до 60 мм), автофокус с главной камерой и телефотомодулем, оптический стабилизатор на главным модуле, светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 200 Мп, ƒ/2,7 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 15 до 85 мм), фазовый автофокус на всех трех камерах (гибридный на главной), оптический стабилизатор на главном и телефотомодуле, светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 8 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 16 до 47 мм), фазовый автофокус на главной камере и телефотомодуле, оптический стабилизатор на главном модуле, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/2,0 + 2 Мп, ƒ/2,4 (датчик глубины), фиксированный фокус, без вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/2,1 + 2 Мп, ƒ/2,4 (датчик глубины), фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,5, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 120 Вт Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 90 Вт Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 120 Вт Размер 160,8 × 76,1 × 8,1 мм 163,3 × 75,2 × 8,2 мм 160,4 × 75,1 × 8,4 мм 162,4 × 76 × 8,2/8,5 мм 162,4 × 76,1 × 8,3/8,7 мм (Dream Edition) Масса 205 граммов 199 граммов 209 граммов 223/228 граммов 206/211 граммов (Dream Edition) Защита корпуса IP68/IP69 IP65 IP68 IP68/IP69 IP69 Операционная система Android 15, оболочка MagicOS 9 Android 14, оболочка MagicOS 8 Android 14, оболочка HyperOS Android 15, оболочка OriginOS 5/FunTouch 15 Android 15, оболочка realme UI 6.0 Актуальная цена От 59 999 рублей (промо-цена) 70 000 рублей От 74 990 рублей От 66 000 рублей на маркетплейсах (+ таможенный сбор) От 59 999 рублей,

74 999 рублей Dream Edition

Для номерных смартфонов HONOR обычно разрабатывает полностью самостоятельный дизайн-код – это я в своем вступительном слове породнил 400 Pro с «мэджиками», по факту же производитель не позиционирует свои номерные смартфоны в качестве упрощенных флагманов, они полностью самостоятельны. И это видно по их оформлению.

Как обычно, ключевое, можно даже сказать, определяющее место в дизайне смартфона занимает тыльный блок камер. Здесь это прижатый к краю островок нестандартной формы – я даже искал, с чем его сравнивают дизайнеры (искал аллюзии на какие-то классические механизмы, космос и прочие вещи, о которых любят писать в пресс-релизах), но ничего не нашел. Просто такая вот капелька с крупными, как это принято, стеклами объективов (сами объективы намного меньше, но визуально все должно внушать уважение – и внушает, да). Смотрится неплохо, но эффектным дизайн HONOR 400 Pro не назовешь – в целом смартфон напоминает своего ближайшего конкурента Xiaomi 14T Pro. Все вроде бы нормально и не лишено своеобразия, но скучновато.

Картину дополняет и исполнение задней панели – материалы, опять же, качественные (закаленное стекло спереди и сзади), стекло матовое и не собирает лишние отпечатки, но цвета очень спокойные («титановый» серый, как у нас на тесте и «вельветовый» черный) и нет какой-то интересной фактуры.

Грани, к слову, выполнены из пластика – и это для смартфона ценой от 60 тысяч рублей уже как-то несолидно. При этом по качеству никаких вопросов. HONOR заявляет о сертификате прочности SGS в пять звезд, то есть падение с высоты человеческого роста с высокой степенью вероятности смартфон переживет. Также корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68/IP69, то есть и погружение на глубину до полутора метров воспримет спокойно, и прямое попадание струй воды, в том числе и горячих.

По габаритам – средний для своего класса аппарат, толщиной 8,1 мм и весом 205 граммов. Да, тяжелый и крупный, но, к примеру, чуть легче и тоньше того же Xiaomi 14T Pro. Чуть помогают при хвате скошенные грани – слегка, а не как это было модно года три назад – но все же. Это более удобно, чем модные сейчас полностью плоские со всем сторон смартфоны (таким сделан, к примеру, младший брат героя сегодняшнего обзора, HONOR 400).

Функциональные элементы традиционны для сегодняшнего дня: ИК-порт есть (на верхней грани), мини-джека нет, стереодинамики на месте (пусть выполнены и по гибридной схеме). Аппаратные клавиши – на правом ребре, дополнительные органы управления отсутствуют.

В коробке со смартфоном лежит чехол из прозрачного силикона.

HONOR 400 Pro работает на базе Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0. О ней мы рассказывали подробно в обзорах HONOR Magic 7 Pro и Magic 7, здесь ничего радикально не поменялось, но добавилось кое-что новое.

И это новое связано с нейросетями, само собой. Ключевая функциональность та же – с ней и так было все хорошо, и тут можно порадоваться, что в «номерных» смартфонах, в сравнении с флагманами, не стали ничего убирать. Есть и AI-ластик (работает не всегда и не на всех фото, но функция «комиссар исчезает» — удаление «лишних людей» с фотографий — работает), и исправление кадрирования (расширение изображения), и увеличение разрешения при помощи ИИ (тоже отсутствовало в текущей прошивке). Причем AI-ластик дополнен инструментом «Удаление прохожих», то есть в каких-то сценариях даже к помощи лассо и ластика не надо прибегать, все делается автоматически.

Самое же интересное связано с видео. Точнее даже не столько с видео, а с оживлением фотографий. Появилась функция «Оживление фото». Все работает так, как вы себе и представляете — смартфон берет фото... и оживляет его, причем на свое усмотрение. Человек может начать двигаться, или создается «проезд» камеры, вода течет и так далее. Получается действительно здорово, есть ощущение настоящей магии. Да, бывают ошибки, да, ролики получаются длиной только пять секунд, но в любом случае — эффект впечатляющий. Находится функция в галерее, в скромной вкладке «Создать», ее легко пропустить, я, к примеру, нашел ее, уже, казалось бы, протестировав смартфон — странно, что производитель не обращает на нее внимание сразу. В том же разделе есть инструменты для автоматического создания слайд-шоу (или слайд-шоу, совмещенных с видео — получается тоже интересно) и монтажа при помощи ИИ и различных шаблонов.

ai ИИ-функциональность смартфона HONOR 400 Pro (HONOR AI)

ИИ-функции, не связанные с изображениями: подборки приложений на основе ваших предпочтений (для рекомендованных есть специальная папка на главном рабочем экране) доступен также перевод (и текст, и устно, русский язык поддерживается), вырезание текста с изображения и быстрая передача контента при помощи функции Magic Portal, быстрое извлечение текста с изображения (Magic Text), преобразование речи в текст а режиме реального времени (AI-субтитры), написание текстов при помощи AI. И да, наконец добавлено давно анонсированное распознавание дипфейков во время видеовызовов. Расширенные возможности работы с текстом и распознавание дипфейков дебютировали как раз на HONOR 400 Pro (но, вероятно, уже доступны на Magic 7/Magic 7 Pro в текущих прошивках – на момент тестирования этих смартфонов функции отсутствовали).

Галерея скриншотов

В остальном это та же Magic OS 9.0: новый, очень интересный конструктор заставок для рабочего стола, приятный интерфейс, разделенные панели уведомлений и быстрых настроек, быстрая и гладкая работа. В памяти смартфона занимает 14,9 Гбайт. Производитель обещает до шести лет системных обновлений (и столько же — обновлений безопасности). Кроется ли за этой фразой шесть лет именно обновлений версий Android, мы не знаем.

Сканер отпечатков — тот же, что и в HONOR Magic 7. Это ультразвуковой сенсор, спрятанный под экраном — весьма чувствительный и способный реагировать в том числе на прикосновение влажного или жирного пальца. По скорости и стабильности к сканеру нет претензий, но он, как это принято у смартфонов класса хотя бы немного ниже флагманского, расположен в нижней части экрана, то есть гаджет приходится либо придерживать второй рукой для прикосновения пальцем к нужной зоне, либо перехватывать, что чревато. Система идентификации пользователя использует только фронтальную камеру, несмотря на то, что тут двойной блок – второй датчик для «фейсконтроля» не задействуется.

Дисплей и звук

HONOR 400 Pro получил AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2800 × 1280 точек. Плотность пикселей – 460 ppi. Тип панели – AMOLED. Да, диагональ экрана меньше, чем и у «мэджиков», и даже у предшественника (там было 6,78 дюйма), приверженцам самых крупных «лопат» стоит держать это в уме.

Частота обновления, естественно, повышенная, ограничена она значением 120 Гц. Тут не LTPO-панель, так что она «скачет» в диапазоне от 60 до 120 Гц, по большей части, не опускаясь до минимально допустимых значений там, где это уместно. Проблем с переключением частоты в автоматическом режиме я не заметил, все корректно. В играх повышенная частота поддерживается – вплоть до 120 Гц в соревновательных проектах.

При низких значениях яркости мерцание не досаждает — частота ШИМ в теории достигает 3840 Гц, причем для этого не нужно включать специальный режим затемнения, влияющий на яркость и цветопередачу, смартфон все делает сам.

Замеренный предельный уровень яркости (измерение проводится при искусственном свете ламп накаливания) составил 553 кд/м2. Пиковая яркость в теории может достигать 5000 кд/м2, но, как и с частотой ШИМ, зафиксировать такой уровень невозможно. Статическая яркость значительно ниже, чем у HONOR Magic 7, к примеру, но на солнце экран HONOR 400 Pro ведет себя неплохо – есть все основания предполагать, что, как минимум, до тысячи кандел на квадратный метр яркость поднимается (до пяти реальных тысяч – маловероятно, конечно). Дисплей соответствует стандартам HDR10+ и Dolby Vision.

Настройки изображения обширные. В отдельную папку вложена защита зрения различными способами: помимо простого отображения более теплых тонов перед сном смартфон, что привычно для HONOR, умеет подстраиваться под циркадные ритмы (то есть в зависимости от времени суток менять тона картинки), а также умеет слегка расфокусировать изображение по краям — благодаря этому глаза при долгом взаимодействии со смартфоном тоже меньше устают (но эта надстройка требовательна к энергии и приводит к повышению температуры устройства).

Появилась совершенно новая функция «Снижение симптомов укачивания», при которой на экран добавляются «точки-ориентиры» на экране: они подстраивают картинку под микродвижения устройства, чтобы зрительные ощущения совпадали с тем, что воспринимает вестибулярный аппарат. В теории, должен снижаться риск головокружения.

Остальные настройки дисплея: настройка шрифтов и масштаба изображения, регулировка разрешения (по умолчанию смартфон сам решает, какое выставить, что позволяет экономить энергию), темный/светлый формат интерфейса, программное повышение качества видео (апскейлинг, «дотягивающий» при желании пользователя картинку до 2К-разрешения, а также принудительное повышение яркости). Доступна регулировка цветопередачи: есть две предустановки (обычная и яркая – по умолчанию стоит яркая) с возможностью выбора цветовой температуры. Возможность подстройки цветопередачи с учетом внешнего освещения отсутствует. Я измерил цветопередачу дисплея HONOR 400 Pro в двух базовых режимах с цветовой температурой по умолчанию.

В ярком режиме, выставленном на смартфоне по умолчанию, цветовой охват оказывается чуть более узким, чем DCI-P3. Средний уровень гаммы составляет 2,26 при стабильных кривых (то есть в пределах нормы), цветовая температура слегка повышена — на уровне 7 000-7 400 К при эталонном значении 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по таблице ColorChecker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,78 при норме 3,00 и эталоне 2,00.

В обычном режиме экран подстраивается под цветовой охват текущего изображения на экране — в случае наших тестовых паттернов это sRGB (и ему он соответствует в точности). Средняя гамма понижается до 2,18, цветовая температура примерно соответствует эталону (6 200-6 400 К), среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 1,68 — дисплей настроен отлично.

В HONOR 400 Pro нет мини-джека, но есть поддержка ключевых профилей Bluetooth для передачи звука высокого качества (aptX, aptX HD, LDAC). Стереодинамики – как я уже писал выше, гибридные, то есть в паре с выделенным (расположенным на нижней грани) работает разговорный – с отверстиями, выводящими звук на верхнюю грань (не в процессе разговора, конечно).

HONOR 400 Pro получил платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – флагманское решение прошлого года и по-прежнему один из самых мощных чипсетов на сегодняшний день. Интересно, что это не Snapdragon 8s Gen 4 (как у IQOO Neo 10), которая вроде бы и создана для таких вот смартфонов «у подножья», а полноценная флагманская платформа, просто прошлого поколения.

Напомним, что Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 состоит из восьми ядер, выстроенных по схеме 1+5+2 (если быть максимально точным, то 1+3+2+2). В состав вычислительной группы входит одно высокопроизводительное ядро ARM Cortex-X4 частотой 3,3 ГГц, пять ядер Cortex-A720 (три с частотой 3,2 ГГц, два с частотой 3,0 ГГц), а также два Cortex-A520 с частотой 2,3 ГГц (все ядра модифицированы Qualcomm, как обычно). Набор инструкций – ARMv9-A. Техпроцесс – 4 нм. Графическая подсистема – Adreno 750 тактовой частотой 770 МГц с поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей в реальном времени.

Результаты синтетических тестов HONOR 400 Pro

Казалось бы, ход с прошлогодней флагманской платформой беспроигрышный – и цену удается сократить, и по мощи порядок. Но на самом деле выдающейся производительностью – именно на фоне конкурентов в этом сегменте – HONOR 400 Pro не отличается. Актуальные субфлагманы (или флагманы «второго ряда», вроде vivo X200 Pro, близкие по цене) получили старшие решения MediaTek, превосходящие 8 Gen 3 и по чистой мощи, и по тепловыделению.

На самом деле мощи тут достаточно для любых задач и для игр, которые вполне успешно работают при 120 кадрах в секунду, а вот с троттлингом все не так гладко. До перегрева смартфон не доходит (хотя температура в ресурсных тестах может подниматься вплоть до 49°C), но троттлинг фиксируется солидный – вплоть до 30-50%. На самом деле, серьезных претензий и по мощи, по стабильности у меня к этому смартфону нет, речь исключительно о сравнении с прямыми конкурентами. «В вакууме» HONOR 400 Pro не вызывает вопросов.

Версии по памяти две: HONOR 400 Pro доступен в российской рознице с накопителем стандарта UFS 4.0 емкостью 256 или 512 Гбайт и с безальтернативными 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5x с возможностью ее расширения за счет накопителя (можно добавить еще до 12 Гбайт). Слот для карты памяти отсутствует.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В HONOR 400 Pro есть как 5G-модем, так и 4G-модем. Список поддерживаемых диапазонов на момент тестирования не был обнародован, но проблем со связью и ее скоростью я не заметил (для 4G – 5G протестировать возможности не было). Для операторских карточек предусмотрено два слота стандарта nano-SIM, и да, есть поддержка eSIM, что даже для субфлагманов еще не норма. И это большой плюс в сравнении с предшественником, например.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7, NFC, ИК-порт. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS.

Мы не знаем точно, обновил ли производитель все три камеры в HONOR 400 Pro в сравнении с HONOR 200 Pro – вероятнее всего, зум-модуль и широкоугольная камера оставлены нетронутыми, а новая тут только главная камера. Но набор в любом случае бескомпромиссный – это субфлагман с явным акцентом именно на возможности и качество съемки. Как можно понять и из таблицы характеристик, и из ремарки чуть выше, тут установлено три камеры, непосредственно отвечающих за три фокусных расстояния, но благодаря использованию сенсоров Quad Bayer (и Nona Bayer, забегая вперед) реально доступный диапазон фокусных расстояний оказывается даже шире.

В этот раз рассекречивать, какие именно модули камер используются, производитель не стал. Ясно только, что главная камера тут иная, нежели в HONOR 200 Pro, и она не перешла по наследству от HONOR Magic 7/Magic 7 Pro. Это 200-мегапиксельный модуль, по неофициальной информации габариты сенсора составляют 1/1,4", эквивалентное фокусное расстояние оптики (ЭФР) – 24 мм, есть фазовый автофокус и оптический стабилизатор изображения. В телефотомодуле используется сенсор разрешением 50 мегапикселей габаритами (вероятно, тот же Sony IMX856, как и на HONOR 200 Pro, но это не точно), оптика с ЭФР 68 мм (формально 2,5-кратный зум относительно главной камеры) и светосилой f/2,4. Тоже – фазовый автофокус и оптическая стабилизация. В широкоугольной камере – 12-мегапиксельный сенсор с автофокусной оптикой с ЭФР 16 мм и светосилой f/2,2.

В приложении камеры HONOR 400 Pro предлагается пять базовых фокусных расстояний: помимо стандартного и расширенного угла есть также 2-, 2,5- и 5,6-кратный варианты масштабирования. Я формализирую, указывая реальное масштабирование (то есть ЭФР составляет 48 мм, 68 мм и 135 мм, соответственно), но в меню два больших значения зума обозначены как 3-кратное и 6-кратное.

На главную камеру HONOR 400 Pro снимает отлично – могут быть минимальные вопросы к излишнему усердию, с которым смартфон подтягивает резкость (небольшой «перешарп» присутствует), но даже они минимальны. Резкость хороша, цвета чуть холодные, но скорее честные, чем переохлажденные, динамический диапазон шикарный, с источниками света в кадре (естественными или искусственными) оптика справляется без проблем. Ночью камера теряется только в совсем безлунную ночь – вечером на природе или ночью в городе картинка резкая, четкая, без потерь в полутонах.

Двукратный «гибридный» зум реализован тоже отменно – часто подобный формат, доступный благодаря возможности применять кроп к фотографии, сделанной с максимальным разрешением (здесь – 200 Мп) грешит как раз излишним «перешарпом», потому что потери в детализации при кропе, по сути, неизбежны. Но здесь проблем с этим, по сути, нет – по резкости все относительно чисто. Динамический диапазон, цвета – все как на главном модуле. Единственный заметный огрех – картинка заметно более шумная в тенях, но тоже не могу сказать, что все очень критично.

А вот оптический зум – повторяется ситуация с HONOR 200 Pro – реализован чуть хуже, чем «гибридный». С детализацией все в порядке, но цветопередача уже отличается (и не в лучшую сторону, модуль чуть «зеленит»), есть тенденция к пересвечиванию картинки, а динамический диапазон уже можно назвать узким. Модуль в любом случае остается рабочим что при дневном освещении, что ночью, но выдающимся качество картинки назвать не могу. Нормальным? Да, вполне. Шестикратного зума на HONOR 200 Pro же просто не было – так что это в любом случае серьезный прогресс. Тем более что днем этот режим отрабатывает немногим хуже оптического, почти трехкратного зума, – огрехи изображения те же, но при этом детализация не проседает драматически, «перешарпа» нет. Ночью – да, тут уже заметно, что модулю не хватает ни габаритов, ни светосильной оптики, картинка откровенно пережатая, да и процент смаза при самом большом масштабировании ночью увеличивается.

Широкоугольная камера нормальная, но не более того. Угол обзора – умеренный (напомню, фокусное расстояние модуля – 16 мм), цветопередача близка к той, что мы видели на главную камеру (но она все равно меняется в зависимости от фокусного расстояния – правило хорошего тона для флагмана тут не выдерживается; но и говорим мы не о флагмане, так что взятки гладки), по детализации – все хорошо, динамический диапазон приличный. Ночью картинка становится «пластилиновой», детализация страдает, но при этом широкоугольный модуль остается в любом случае рабочим, что уже неплохо для мобильной камеры такого типа.

При активации режима Hi-Res можно снимать с задействованием каждого мегапикселя, причем как на главную камеру, так и на зум-модуль. На главную камеру – с разрешением 200 Мп (16 384 × 12 288 точек), на зум-камеру – с разрешением 50 Мп (8 192 × 6 144 точек). По умолчанию эти камеры делают снимки с разрешением 12,5 Мп (широкоугольная – 12 Мп, тут нет других опций). На съемку уходит до двух секунд, камера явно не просто делает «большие» снимки, но и делает небольшую серию для увеличения, так сказать, эффекта. Да, действительно, детализация в итоге выше, чем при съемке с базовым разрешением, но есть и огрехи, вроде более слабого динамического диапазона, артефактов по краям кадра. Ну и весят такие снимки неслабо – 200-мегапиксельные – вплоть до 40 Мбайт каждый.

Ночной режим в HONOR 400 Pro доступен для всех базовых фокусных расстояний, не исключая и оба «гибридных» зума. И он включается по умолчанию при съемке в условиях недостаточного освещения – с меньшей «экспозицией» (по факту – меньшей серией снимков, сделанных как раз с различной экспозицией), но при этом отключить его нельзя. При активации режима «Ночь» гаджет держит более долгую «экспозицию», эффект более заметен: изображение более светлое, менее шумное, при этом более «перешарпленное» и слегка перенасыщенное.

Специальной камеры для макросъемки в HONOR 400 Pro нет, вместо этого смартфон предлагает снимать крупным планом на широкоугольную или главную камеру (в том числе и с двукратным зумом). Лучше всего крупные планы получаются с задействованием главной камеры без дополнительного приближения (в этом режиме как раз очень бросается в глаза падение детализации, которое смартфон старается замаскировать повышением контурной резкости). Полноценным макро этот режим я в любом случае назвать не могу, но вполне неплохие крупные планы доступны.

Все старшие смартфоны HONOR предлагают выбор одного из «профилей» изображения: естественный, динамичный и аутентичный. По умолчанию выставлен динамичный профиль, в котором цветопередача как раз и оказывается чуть холодновата, картинка более светлая и менее насыщенная. В естественном режиме цвета будут уже более насыщенными, менее холодными, но на самом деле эти два режима очень близки по цветопередаче — отличить их, не зная, где с каким профилем снято, не всегда возможно. А вот аутентичный режим выделяется — снижена яркость, цвета чуть приглушенные, есть заметное виньетирование. Примеры съемки с различными профилями — выше. По умолчанию все снимки на HONOR 400 Pro, за исключением особо оговоренных, я сделал с динамичным режимом, выставленным по умолчанию.

Примеры снимков с различными фильтрами

Есть и традиционные «фильтры», в которых смартфон по-разному тонирует картинку без особенных изысков («профили» — это все же более тонкая и комплексная работа). Примеры – в галерее выше.

Портретные возможности старших смартфонов HONOR и так были очень серьезны, но HONOR 400 Pro еще дополнительно их расширил. Начнем с того, что здесь доступно сразу пять фокусных расстояний – причем вместо расширенного угла обзора (он в портретной съемке ни к чему) тут доступен 1,5-кратный зум или, говоря в терминологии фотографической, фокусное расстояние 35 мм. Есть регулируемое размытие фона, регулируемая же (по отдельным параметрам) ретушь, но это, скажем так, база.

Специфика смартфонов HONOR – это особые профили обработки снимков. Три дебютировали в прошлом году на HONOR 200 Pro. «Harcourt Насыщенный», который почти не меняет цвета, но работает с балансом светов и теней, делая изображение словно бы более мягким. «Harcourt Цветной» симулирует винтажные камеры, но снимающие в цвете – тона теплые, насыщенность снижена. «Harcourt Классический» снимает черно-белые портреты с повышенной контрастностью – это уже классика. И да, тут та же ситуация, что и с профилями для базовой съемки, – отключить режим Harcourt нельзя, можно только выбрать один из трех либо активировать более простые фильтры с тонированием. Но также добавились и фильтры, имитирующие различные типы кинопленки Fujifilm и Kodak. И нет, это тоже не простые фильтры, а более тонкая работа с тоном, светом, насыщенностью. Более того, доступны и обычные фильтры, про которые я рассказывал чуть выше, но в примерах съемки именно портрета их нет. В итоге по набору возможностей и по качеству съемки HONOR 400 Pro снова демонстрирует чрезвычайно высокий уровень. Отметим, помимо широты доступных опций, аккуратную работу с размытием (хотя иногда бывают ошибки, когда искусственное боке не «рисуется» вовсе) и корректный фокус на модели.

Также имеется функция «Улучшение портрета с AI», благодаря которой картинка приобретает в детализации, но отсутствует искусственное боке, да и эффект ретуши тут уже излишне «кукольный».

Приложение камеры в Magic OS 9 достаточно удачное – из непривычного отмечу только язычок снизу, за который надо тянуть для доступа к некоторым опциям – решение не совсем очевидное. Шрифты, настройки, общая навигация — нормальные. Набор режимов при этом сам по себе обширный, но относительно гаджетов серии Magic их все же поменьше: есть, к примеру, режим захвата движения и серийной съемки, но работает он не так здорово, как в Magic 7 Pro, а режимы работы в особых условиях по свету (к примеру, съемка концертов в формате «Сцена») отсутствуют. Но есть режим с ручными настройками, в котором доступна съемка в формате RAW.

Примеры снимков

HONOR 400 Pro умеет снимать видео в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду. В максимальном разрешении можно снимать на главную камеру с трехкратным (2,5-кратным по факту) зумом, переключаясь между ними «на лету». На широкоугольную камеру можно снимать при 30 кадрах в секунду (в 4K или Full HD), тоже можно переключаться на нее по ходу съемки. Цифровая стабилизация работает при любом разрешении и в любом формате – она достаточно эффективна – не компенсирует вообще каждое движение, но хотя бы нет раздражающих подрагиваний при съемке в динамике.

Имеется возможность видеосъемки с искусственным размытием фона, как при съемке фотопортретов, есть ретушь и фильтры – все это в Full HD при 30 кадрах в секунду. Из других опций еще раз отмечаем ночной режим, замедленную съемку (в Full HD и до 240 кадров в секунду), режим «Мультивидео» со съемкой одновременно на тыльную и фронтальную камеры и режим «История» для съемки клипов по шаблону. Качество съемки неплохое, если дело касается более-менее статичной съемки, с динамично двигающимися объектами смартфон снимает видео неудачно — обратите внимание на третий ролик и то, как дергается самолет (при съемке с зумом). Качество съемки высокое – ни по цветам, ни по резкости, ни по динамическому диапазону нет претензий.

Фронтальная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с объективом светосилой ƒ/2,0 без автофокуса и вспышки в сочетании с датчиком глубины, помогающим (в теории) при создании искусственного боке. В главной камере стоит Quad Bayer-сенсор, но опции снимать с полным разрешением (50 Мп) нет. Съемка ведется только в разрешении 12,5 Мп, но зато доступно два фокусных расстояния – различаются они несильно, но для совместного селфи хватит. Есть искусственное размытие заднего плана и ретушь. Фильтров Harcourt уже – только фильтры базовые, с обычным тонированием картинки. Качество съемки очень хорошее – фокус выставлен корректно, резкость высокая, даже в вечерних условиях изображение приятно удивляет.

HONOR 400 Pro получил получил кремний-углеродную батарею емкостью 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В). Цифра в данном случае не обманывает – автономность у «четырехсотого» шикарная. Он уверенно держит заряд весь день под даже очень сильной нагрузкой, а если его, к примеру, использовать только для съемки – то он спокойно «живет» и 4-5 дней, почти не теряя заряд в фоновом режиме.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости с включенным Wi-Fi (с «динамической» частотой экрана) смартфон продержался почти 20 часов – результат все же далеко не рекордный, у нас уже набирается компания «суточных» гаджетов, но это в любом случае уровень гроссмейстерский.

Для подключения к сети используется актуальный порт USB Type-C (стандарта USB 2.0) и работает фирменная система быстрой зарядки HONOR Super Charge мощностью 100 Вт, которая позволяет заполнить батарею полностью примерно за 45 минут. Беспроводная зарядка тоже поддерживается, причем мощностью до 50 Вт – то есть с соответствующим адаптером можно зарядить смартфон за час. Есть и обратная беспроводная зарядка для аксессуаров (5 Вт) и проводная зарядка, которая позволяет использовать смартфон как пауэрбанк.

HONOR 400 Pro получился смартфоном без явных промахов, компании удалось перенести «магию» с флагманов в сегмент пониже и не расплескать. Какие могут быть к нему вопросы? Решение установить Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 на фоне иных конкурентов кажется небезупречным, но по балансу мощи и стабильности все у него в порядке, и есть серьезный прогресс относительно предшественника. Дизайн скучноват – но это дело вкуса, при этом корпус ударопрочный и с очень серьезной влагозащитой. Широкоугольная камера невыдающаяся – но какие-то должны быть компромиссы у субфлагмана.

Да, стартовая цена чуть кусается – 64 990 рублей за версию на 12+256 Гбайт и 69 990 рублей за вариант 12+512 Гбайт, но тут HONOR приготовил интересную промо-акцию – при предзаказе будет действовать скидка в пять тысяч рублей, а в подарок дадут умную колонку «Яндекс.Станция Стрит». Если HONOR оставит промо-цену нетронутой и после старта продаж, то и вопросов к ценообразованию будет меньше, смартфон вполне стоит того.

Достоинства:

ударопрочный корпус с влагозащитой по стандарту IP68/IP69;

отлично настроенный AMOLED-экран с частотой 120 Гц и поддержкой циркадных циклов;

высокое качество съемки – особенно на главную камеру (при этом много доступных фокусных расстояний);

лучший в классе портретный режим;

достойная фронтальная камера;

хорошая производительность;

есть поддержка eSIM;

высокая автономность и очень быстрая зарядка (в том числе и беспроводная);

до шести лет программных обновлений;

множество интересных ИИ-функций.

Недостатки: