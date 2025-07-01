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Смартфоны Realme P3 и P3 Ultra поступили в продажу в России по цене от 22 999 рублей

Бренд Realme вывел на российский рынок пару новых смартфонов, разработанных специально для продажи на маркетплейсах. Речь идёт о базовом Realme P3 и более производительном Realme P3 Ultra, которые предлагают хорошее соотношение цены и доступных функций, обеспечивая высокий уровень производительности, ИИ-функции камеры и геймерский опыт.

Источник изображений: Relame

Realme P3 Ultra / Источник изображений: Relame

Realme P3 Ultra оснащён 6,83-дюймовым дисплеем AMOLED с поддержкой разрешения 1,5K, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 3840 Гц. Используется закруглённая с четырёх сторон панель с дополнительной рамкой толщиной 1,6 мм.

Основная камера смартфона построена на базе 1/1,56-дюймового сенсора Sony IMX896 с разрешением 50 Мп и поддержкой оптической стабилизации изображения. Его дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Для повышения качества съёмки используется чип обработки изображений MediaTek Imagiq 980. Поддерживается съёмка видео в формате 4K на скорости до 60 кадров в секунду. В дополнение к этому имеется 16-мегапиксельная фронтальная камера на базе сенсора Sony IMS 480.

За производительность в Realme P3 Ultra отвечает микропроцессор MediaTek Dimensity 8350 Ultra 5G в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5x и внутренним накопителем формата UFS 3.1 на 256 Гбайт или 512 Гбайт.

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. По данным производителя, батарея обеспечивает до 10 часов непрерывного гейминга. Для эффективного охлаждения внутренних компонентов предусмотрена систем охлаждения с испарительной камерой площадью 6050 мм².

Задняя панель Realme P3 Ultra в белом цвете обработана люминесцентным составом с кристаллической структурой, который накапливает энергию на свету и светится мягким зелёным свечением в темной обстановке.

Более доступный Realme P3 оснащён AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 2000 кд/м² и частотой обновления 120 Гц. Он оснащён основной камерой на базе 50-мегапиксельного сенсора, который дополняют ИИ-технологии для повышения качества снимков.

Realme P3

Realme P3

Разработчики оснастили Realme P3 микропроцессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 5G. Конфигурацию дополняют 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 256 Гбайт. Он получил аккумулятор ёмкостью на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Для отвода тепловой энергии задействована испарительная камера площадью 6050 мм².

Оба смартфона отличаются стильным дизайном и выполнены в тонких корпусах. Толщина Realme P3 Ultra 7,38 мм, а Realme P3 — 7,97 мм. Оба аппарата защищены от пыли и влаги по стандартам IP66/IP68/IP69, что говорит об их способности выдерживать погружения в воду на небольшую глубину.

Realme P3 Ultra доступен в белом и синем цветовых вариантах, а Realme P3 – в зелёном и сером цветах. Что касается цены, то более производительный Realme P3 Ultra с накопителем на 256 Гбайт оценён в 34 999 рублей, а за вариант с 512 Гбайт придётся заплатить 37 999 рублей. Базовый Realme P3 с 8 Гбайт ОЗУ можно приобрести за 22 999 рублей, а с 12 Гбайт ОЗУ — за 24 999 рублей.

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Теги: realme p3 ultra, realme, смартфоны
realme p3 ultra, realme, смартфоны
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