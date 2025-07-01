Telegram добавил списки задач и посты от подписчиков — на последних можно зарабатывать

Разработчики Telegram выпустили очередное обновление, после установки которого пользователям мессенджера станут доступны интерактивные списки задач, что позволит отслеживать выполнение поставленных задач прямо в приложении. В дополнение к этому пользователи смогут предлагать каналам для публикации свои посты, что также откроет авторам новые возможности для монетизации и привлечения подписчиков для создания контента.

Премиальные подписчики Telegram теперь могут создавать в любом чате интерактивные списки. Это нововведение позволит совместно отслеживать задачи и координировать работу команд, а также формировать списки дел и покупок. Для каждого отдельного списка можно настроить, смогут ли другие пользователи ставить отметки о выполнении и добавлять новые пункты.

Для создания интерактивного списка достаточно перейти в меню вложений и выбрать пункт «Список». Такие списки можно направлять в группы и личные чаты, а также сохранять в разделе «Избранное».

Теперь подписчики смогут предлагать контент для публикации в каналах с помощью автоматизированного интерфейса. Предлагаемые посты можно отправлять как личные сообщения каналу, причём в них может содержаться разный контент. Перед отправкой можно указать желаемую дату и время публикации или выбрать опцию «Любое». Этот вариант предполагает, что владелец канала сам выберет оптимальное время для публикации.

Чтобы предложить пост, необходимо нажать значок, который появляется в строке ввода при отправке сообщения каналу. На данном этапе эта функция доступна только премиальным подписчикам Telegram.

В обмен на публикацию сообщения пользователи могут предложить владельцу канала звёзды Telegram или Toncoin. При необходимости баланс Toncoin можно быстро пополнить в аккаунте Telegram через платформу Fragment. Там же можно приобрести звёзды. Владелец канала получит вознаграждение за публикацию предложенного поста через 24 часа после его размещения. Если сообщение будет удалено раньше, вознаграждение вернётся пользователю автоматически

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Функция предложенных постов позволит каналам любого размера привлекать пользовательский контент и участвовать в партнёрском маркетинге, делая всё это внутри Telegram. Встроенные функции приложения помогут авторам защититься от мошенничества и сохранить конфиденциальность.

Перед публикацией автор может предложить внести изменения в пост, например, скорректировать текст или изменить стоимость его размещения. После утверждения изменений обеими сторонами пост может быть опубликован.