Сегодня 02 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Acer выпустила внешний SSD Predator GP30...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Acer выпустила внешний SSD Predator GP30 — до 8 Тбайт и 2000 Мбайт/с

Компания Acer выпустила внешний твердотельный накопитель Predator GP30. Устройство использует интерфейс подключения USB 3.2 Gen2x2 и обеспечивает последовательные скорости чтения и записи до 2000 Мбайт/с.

Источник изображений: Acer Predator

Источник изображений: Acer Predator

Размеры накопителя Predator GP30 составляют 61,20 × 71,80 × 11,50 мм, вес — 66,5 грамма, что делает его удобным для переноски. Новинка предлагается в четырёх вариантах ёмкости: 1, 2, 4 и 8 Тбайт. В комплект поставки входит переходник с USB-A/USB-C на USB-C. Predator GP30 поддерживает операционные системы Windows 10/11, macOS, iOS, Android, HarmonyOS, а также игровые приставки PlayStation.

Устройство оснащено RGB-подсветкой: в режиме ожидания она светится фиолетовым цветом, а при передаче данных циклически переключается между семью оттенками. Накопитель поставляется с программным обеспечением Acronis True Image для управления данными, резервного копирования и восстановления.

На Predator GP30 предоставляется пятилетняя гарантия производителя. Модели объёмом 1, 2 и 4 Тбайт оценены в 799 юаней ($111), 1499 юаней ($209) и 2499 юаней ($348) соответственно. Стоимость версии на 8 Тбайт пока не раскрыта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Micron представила накопители Micron 2600 QLC с уровнем производительности памяти TLC
Acer представила Radeon RX 9070 Predator Bifrost с заводским разгоном и повышенным TDP
Дебютировал компактный игровой ноутбук Acer Predator Helios Neo 14 AI с Core Ultra и GeForce RTX 5000 по цене от €1699
SK hynix поможет Intel интегрировать передовую память HBM4 в ускорители Jaguar Shores
Samsung стала на шаг ближе к HBM4 — компания готова к выпуску DRAM шестого поколения
Samsung до сих пор не хватает собственной памяти LPDDR5X для смартфонов Galaxy S25
Теги: acer predator, внешний ssd, твердотельный накопитель, портативный
acer predator, внешний ssd, твердотельный накопитель, портативный
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft тайно установила в Windows 10 и 11 обновление KB5001716 — это предвестник принудительных обновлений ОС
Valve внедрила в клиент Steam панель, различающую реальные и сгенерированные ИИ кадры
Nvidia подтвердила, что скоро прекратит выпускать драйверы для видеокарт GeForce GTX 700, 900 и 1000
GSC убрала из главного меню ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. назойливую рекламу S.T.A.L.K.E.R. 2, но никому об этом не сказала
Nothing представила флагманский Phone (3) с матричным экраном и четвёркой 50-Мп камер за $800
В следующем году PlayStation 5 Pro получит большое обновление с улучшенным алгоритмом масштабирования 28 мин.
Доисторическая метроидвания Primal Planet о выживании в мире динозавров и инопланетян получила дату выхода и новый трейлер 2 ч.
Huawei откроет исходный код языка программирования Cangjie для конкуренции с Java и Swift по всему миру 2 ч.
Baidu встроила генеративный ИИ в поиск, научила его лучше понимать китайский и запустила генератор видео по изображениям 2 ч.
Проверкой фактов в соцсети X займётся ИИ 2 ч.
Соавторы Subnautica и основатели Unknown Worlds покинули студию — их заменит бывший продюсер Dead Space 3 ч.
Figma собирается выйти на биржу и привлечь $1,5 млрд для конкуренции с Adobe, Canva и другими 4 ч.
Google оштрафовали на $314 млн за тайный сбор данных с неиспользуемых Android-смартфонов 4 ч.
«Хочу быть первым»: Кодзима нацелился разрабатывать игры в космосе и мечтает рискнуть жизнью как Том Круз 4 ч.
Windows 11 почти догнала Windows 10 по популярности — за несколько месяцев до окончания поддержки последней 4 ч.
Acer выпустила внешний SSD Predator GP30 — до 8 Тбайт и 2000 Мбайт/с 44 мин.
Пользователи пожаловались на перегрев и аварийные отключения консоли Nintendo Switch 2 48 мин.
Попугай оправдан в деле о срыве пуска первой австралийской ракеты, но попытка старта снова отложена 2 ч.
«Большой красивый закон» Трампа предлагает повышение налоговых льгот на производство полупроводников в США 2 ч.
SK hynix поможет Intel интегрировать передовую память HBM4 в ускорители Jaguar Shores 2 ч.
Сеть, которая думает сама за себя: HPE добавила ИИ-агентов в Aruba Central, но клиенты не спешат передавать им полный контроль 2 ч.
Ажиотажный спрос на Xiaomi YU7 обеспечит TSMC рост выручки и заказов на передовые чипы для электромобилей 3 ч.
Samsung стала на шаг ближе к HBM4 — компания готова к выпуску DRAM шестого поколения 3 ч.
Сенат США спас лунную программу NASA от Илона Маска — вместо урезания бюджет увеличат на $10 млрд 3 ч.
D-Robotics выпустила одноплатный компьютер RDK X5 для роботов и систем машинного зрения 3 ч.