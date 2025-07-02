Acer выпустила внешний SSD Predator GP30 — до 8 Тбайт и 2000 Мбайт/с

Компания Acer выпустила внешний твердотельный накопитель Predator GP30. Устройство использует интерфейс подключения USB 3.2 Gen2x2 и обеспечивает последовательные скорости чтения и записи до 2000 Мбайт/с.

Размеры накопителя Predator GP30 составляют 61,20 × 71,80 × 11,50 мм, вес — 66,5 грамма, что делает его удобным для переноски. Новинка предлагается в четырёх вариантах ёмкости: 1, 2, 4 и 8 Тбайт. В комплект поставки входит переходник с USB-A/USB-C на USB-C. Predator GP30 поддерживает операционные системы Windows 10/11, macOS, iOS, Android, HarmonyOS, а также игровые приставки PlayStation.

Устройство оснащено RGB-подсветкой: в режиме ожидания она светится фиолетовым цветом, а при передаче данных циклически переключается между семью оттенками. Накопитель поставляется с программным обеспечением Acronis True Image для управления данными, резервного копирования и восстановления.

На Predator GP30 предоставляется пятилетняя гарантия производителя. Модели объёмом 1, 2 и 4 Тбайт оценены в 799 юаней ($111), 1499 юаней ($209) и 2499 юаней ($348) соответственно. Стоимость версии на 8 Тбайт пока не раскрыта.