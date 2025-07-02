Honor представила Magic V5 — самый тонкий в мире складной смартфон

Сегодня в Китае компания Honor выпустила складной смартфон Magic V5. Модель позиционируется производителем в качестве «самого тонкого в мире» складного смартфона. До конца года ожидается дебют устройства на международном рынке. Что интересно, производитель не стал раскрывать все подробности о новинке.

В сложенном состоянии толщина Honor Magic V5 составляет 8,8 мм. Но, как заметили в The Verge, это касается только версии смартфона белой расцветки. Magic V5 в других цветах немного толще — 9 мм. А это уже больше, чем 8,9-миллиметровый Oppo Find N5.

Стоит также учитывать, что толщина корпуса приводится без учета модуля с камерами, который традиционно для современного смартфона заметно выпирает над поверхностью задней крышки устройства. В открытом состоянии толщина Magic V5 составляет 4,1 мм.

Смартфон от Honor построен на базе чипа Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который дополняют 12 или 16 Гбайт оперативной памяти, а также накопитель на 256, 512 или 1024 Гбайт. За автономную работу в китайской версии устройства отвечает батарея ёмкостью 5820 мА·ч, а в глобальной используется аккумулятор на 6100 мА·ч. Поддерживается 66-Вт проводная и 50-Вт беспроводная зарядки.

Honor Magic V5 оснащён двумя экранами LTPO с частотой 120 Гц — основной складной экран обладает диагональю 7,95 дюйма и разрешением 2352 × 2172 пикселей, а внешний — 6,43 дюйма и 2376 × 1060 пикселей. Magic V5 обладает защитой от пыли и воды по стандартами IP58 и IP59.

У новинки есть основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1,6, широкоугольная камера на 50 Мп с диафрагмой f/2,0 (вместо 40 Мп у Magic V3) и новый модуль с 70-мм телеобъективом с диафрагмой f/2,5 и сенсором на 64 Мп (1/2,0 дюйма вместо 1/2,51 дюйма). Для селфи на каждом дисплее есть 20-мегапиксельные камеры с f/2.2.

Honor Magic V5 поставляется в четырех цветах — «слоновая кость», чёрный, «золотой рассвет» и красновато-коричневый. Цена начинается с 8999 юаней ($1255) и доходит до 10 999 юаней ($1535).