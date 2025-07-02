Lorde выпустила новый альбом на прозрачном компакт-диске — плееры его не могут прочитать

Фанаты новозеландской певицы Lorde испытывают трудности с воспроизведением её нового альбома. Обладатели специального издания Virgin, выпущенного на прозрачном CD, жалуются, что их устройства не могут прочитать диск.

Прозрачный CD рекламировали как полностью пригодный для переработки. При этом это был единственный вариант альбома, доступный на дисковом носителе в интернет-магазине Lorde. Поклонники раскупили его за несколько дней, пишет The Verge.

«Диск очень круто выглядит (возвращать не буду), но не работает ни в одном из трёх моих плееров», — пожаловался один из пользователей Reddit.

По словам покупателей дисков, иногда файлы удаётся скопировать на компьютер, но их качество оставляет желать лучшего. Судя по отзывам, старое оборудование справляется с прозрачным диском хуже, чем современные плееры.

Многие при этом соглашаются, что диск выглядит очень эффектно. Даже частично прозрачные CD встречаются редко и ценятся коллекционерами. Однако в данном случае стремление к эстетике обернулось для поклонников Lorde разочарованием.

Певица и её представители пока не прокомментировали жалобы фанатов.