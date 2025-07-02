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Lorde выпустила новый альбом на прозрачном компакт-диске — плееры его не могут прочитать

Фанаты новозеландской певицы Lorde испытывают трудности с воспроизведением её нового альбома. Обладатели специального издания Virgin, выпущенного на прозрачном CD, жалуются, что их устройства не могут прочитать диск.

Источник изображения: онлайн-магазин Lorde

Источник изображения: онлайн-магазин Lorde

Прозрачный CD рекламировали как полностью пригодный для переработки. При этом это был единственный вариант альбома, доступный на дисковом носителе в интернет-магазине Lorde. Поклонники раскупили его за несколько дней, пишет The Verge.

«Диск очень круто выглядит (возвращать не буду), но не работает ни в одном из трёх моих плееров», — пожаловался один из пользователей Reddit.

По словам покупателей дисков, иногда файлы удаётся скопировать на компьютер, но их качество оставляет желать лучшего. Судя по отзывам, старое оборудование справляется с прозрачным диском хуже, чем современные плееры.

Источник изображения: Reddit

Источник изображения: Reddit

Многие при этом соглашаются, что диск выглядит очень эффектно. Даже частично прозрачные CD встречаются редко и ценятся коллекционерами. Однако в данном случае стремление к эстетике обернулось для поклонников Lorde разочарованием.

Певица и её представители пока не прокомментировали жалобы фанатов.

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Теги: музыка, диск
музыка, диск
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