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Honor представила флагманский планшет MagicPad 3 с большим 13,3-дюймовым экраном и ценой от $420

Компания Honor представила флагманский планшет Honor MagicPad 3, который приходит на смену выпущенному в прошлом году MagicPad 2. Новинка обладает большим экраном с высоким разрешением, производительной аппаратной платформой и

Новинка оснащена крупным 13,3-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 3,2K (3200 × 2136 пикселей), соотношением сторон 3:2 и адаптивной частотой обновления до 165 Гц. Пиковая яркость достигает 1000 кд/м², заявлена поддержка технологии HDR10. Благодаря тонким рамкам отношение площади экрана к фронтальной панели составляет 91 %. Утверждается, что дисплей поддерживает ряд технологий для защиты зрения, включая AI Defocus Eye (защита от расфокусировки на основе ИИ), функцию устранения укачивания и другие.

Производительность планшета обеспечивает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти составляет 8, 12 или 16 Гбайт, объём встроенного накопителя — 256 или 512 Гбайт, либо 1 Тбайт.

Honor MagicPad 3 оснащён 13-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/2.0 и автофокусом, а также 2-мегапиксельным датчиком для макросъёмки (f/2.4). Для видеозвонков предусмотрена 9-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.2.

За качественный звук отвечает аудиосистема с восемью динамиками и поддержкой технологии Honor Spatial Audio. В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 12 450 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. В устройстве установлен чип собственной разработки Honor E2 для повышения энергоэффективности, а также применяется система управления питанием Dujiangyan AI. Заявлено, что заряда аккумулятора хватит до 18 часов воспроизведения видео или до 11 часов общения онлайн.

Honor MagicPad 3 будет доступен в белом (Moonlight White), золотистом (Floating Gold) и сером (Starry Gray) цветах. Цена модели с 8/256 Гбайт памяти составит около $420, с 12/256 Гбайт — около $460, с 16/512 Гбайт — около $515. Версия с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт накопителем обойдётся примерно в $585.

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Теги: honor, планшет
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