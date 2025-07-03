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Audio-Technica представила флагманские наушники ATH-TWX9MK2 с УФ-стерилизатором

Компания Audio-Technica представила флагманские полностью беспроводные наушники ATH-TWX9MK2 с функцией активного шумоподавления (ANC). Новинка выделяется высококлассными динамическими драйверами, а также кейсом с функцией дезинфекции.

Источник изображения: Audio-Technica

Источник изображений: Audio-Technica

Наушники оснащены 5,8-мм драйверами Pure Motion с бериллиевым покрытием центрального купола, поддерживают частотный диапазон от 10 Гц до 40 кГц и имеют чувствительность 105 дБ/мВт. Поддержка кодека aptX Adaptive Audio от Qualcomm (до 96 кГц / 24 бит) и Hi-Res Audio Wireless обеспечивает высокое качество звука.

Поддержка гибридного активного шумоподавления с использованием микрофонов MEMS с прямой и обратной связью позволяет эффективно устранять внешний шум и обеспечивает отличную слышимость собеседника во время общения по мобильной связи. Микрофоны с чувствительностью –38 дБ поддерживают частотный диапазон от 20 Гц до 10 кГц. Система микрофонов с формированием луча и технологией Qualcomm cVc Generation 8.0 (Clear Voice Capture) улучшает улавливание голоса пользователя в шумной обстановке.

Наушники могут автоматически подстраивать шумоподавление под конкретного пользователя. Также доступна оптимизация ANC для текущей среды, если пяти предустановок окажется недостаточно. Функция прослушивания позволяет слышать окружающие звуки, не снимая наушников. В комплект входят ушные вкладыши четырёх размеров с тремя вариантами глубины посадки для каждого из них, что обеспечивает комфортное ношение.

Продолжительность автономной работы ATH-TWX9MK2 составляет до 6 часов с включенным ANC и до 18,5 часов с учётом использования зарядного футляра. Вес наушников — 5,5 г, вес зарядного футляра — 55 г.

ATH-TWX9MK2 также получили функцию ультрафиолетовой стерилизации. При помещении наушников в зарядный футляр запускается процесс стерилизации с помощью ультрафиолетового света, уничтожающего бактерии и вирусы. Футляр поддерживает как проводную зарядку через разъём USB-C, так и беспроводную.

Наушники Audio-Technica ATH-TWX9MK2 будут доступны с 11 июля в Японии в чёрном и белом цветах по цене 38 500 иен (около $265).

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Теги: audio-technica, беспроводные наушники
audio-technica, беспроводные наушники
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