Pulsar выпустила сверхкомпактную и очень лёгкую геймерскую мышь X2F 5th Anniversary Edition с сенсором на 32 000 DPI

Южнокорейский производитель компьютерной периферии Pulsar по случаю пятилетия своего бренда представил специальную версию своей самой передовой беспроводной компьютерной мыши — X2F 5th Anniversary Edition. Этот сверхкомпактный манипулятор имеет размеры 87,5 × 61,1 × 31,6 мм и весит всего 38 граммов. Мышь предназначена исключительно для пальцевого хвата.

Компания заявляет, что в разработке X2F 5th Anniversary Edition принимали участие более 200 профессиональных киберспортсменов. Визуально новинка оформлена в стиле гоночного болида.

В основе X2F 5th Anniversary Edition используется флагманский оптический сенсор XS-1 с разрешением 32 000 DPI, скоростью отслеживания до 750 IPS, поддержкой ускорения 50G и частотой опроса до 8000 Гц.

Мышь оснащена механическими переключателями HUANO Blue Pink Dot Switch с ресурсом 80 млн нажатий. X2F 5th Anniversary Edition позволяет запрограммировать каждую кнопку и поддерживает макросы. В конструкции колесика используется энкодер Pulsar Blue, разработанный партнёром компании. Он обеспечивает чёткое тактильное ощущение при прокрутке, бесшумную работу и имеет встроенную защиту от пыли.

В комплект поставки X2F 5th Anniversary Edition входят три набора ножек с разной степенью скольжения, а также приёмопередатчик с частотой опроса 8000 Гц и кабель USB-C.

Стоимость X2F 5th Anniversary Edition в европейском онлайн-магазине Pulsar составляет €179,99. Мышь будет выпущена ограниченным тиражом — 2020 единиц. Цена обычной версии X2F составляет те же €179,99.