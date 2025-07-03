Pebble выпустила умное-кольцо Halo Smart Ring, которое умеет показывать время и стоит менее $100

Индийский бренд носимой электроники Pebble выпустил умное кольцо Halo Smart Ring. Новинка выделяется наличием крошечного цифрового дисплея, а также стоимостью менее $100.

Цифровой дисплей смарт-кольца Halo Smart Ring отображает время, уровень заряда батареи, информацию о состоянии здоровья пользователя и данные о физической активности. Кольцо оснащено шагомером, датчиком сердечного ритма, датчиком уровня насыщения крови кислородом, а также функциями отслеживания качества сна и уровня стресса. Производитель отмечает, что устройство поддерживает несколько спортивных режимов, однако не уточняет, какие именно.

Дополнительно умное кольцо Pebble Halo Smart Ring оснащено счётчиком Chant Counter, который фиксирует количество произнесённых мантр. Также устройство поддерживает жестовое управление для игр, пролистывания страниц, управления музыкой и камерой подключённого устройства.

Pebble не раскрывает ёмкость аккумулятора Halo Smart Ring, но заявляет, что устройство способно работать без подзарядки от 3 до 4 дней. Полная зарядка занимает около двух часов. Кольцо выполнено в корпусе из нержавеющей стали, имеет защиту от воды и пыли. Однако производитель уточняет, что «продолжительное воздействие воды может повредить устройство» и рекомендует снимать кольцо перед «любой водной активностью».

На сайте компании указано, что вес устройства составляет 190 граммов, что, вероятно, является опечаткой. Возможно, в указанную массу включена беспроводная зарядка, входящая в комплект поставки. Кольцо поддерживает протокол Bluetooth 5.2 и предлагается в шести размерах (от 7 до 12). В продаже будут доступны варианты в чёрном, серебристом и золотом цветах.



В Индии новинка станет доступна с 4 июля — через официальный сайт Pebble и платформу Flipkart. Halo Smart Ring оценён в $95 или €80.