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E Ink придумала встроить в тачпад ноутбука экран на электронных чернилах — для общения с ИИ и не только

Компания E Ink, известная своими дисплеями на электронных чернилах для ридеров, разработала тачпад нового типа для ноутбуков. Вместо обычной сенсорной панели предлагается использовать сенсорный экран на основе электронных чернил. Но в отличие от традиционных решений, где дополнительный дисплей зачастую дублирует основной, это будет отдельный экран для работы с ИИ-приложениями.

Источник изображения: E Ink

Источник изображения: E Ink

По замыслу разработчиков, такой тачпад может отображать сводки, генерируемые ИИ, или служить окном для диалога с чат-ботом, не занимая место на основном экране. Это напоминает концепцию двойного дисплея, которую ранее уже представила Asus и ряд других производителей, но с ключевым отличием — вместо LCD-экранов здесь используется технология E Ink, потребляющая минимум энергии, сообщает The Verge.

Цветные электронные чернила, подобные тем, что применяются в Kindle Colorsoft, позволяют выводить информацию без лишней нагрузки на батарею. Основное преимущество такого подхода — энергоэффективность: в отличие от LCD- или OLED-дисплеев, экраны E Ink практически не расходуют заряд. Это особенно важно для ноутбуков с ИИ-функциями, которые потребляют значительные ресурсы. Кроме того, тачпад может работать как панель быстрого доступа — например, отображать уведомления, прогноз погоды или элементы управления медиаконтентом, аналогично Touch Bar от Apple.

Однако детали проекта пока остаются неясными. E Ink не уточнила, будет ли использоваться существующая модель дисплея или разработана новая — с улучшенным разрешением. Заявлена совместимость с AI PC на базе чипов Intel, но не поясняется, будет ли тачпад управляться основной ОС ноутбука или получит собственную систему. Также неизвестно, когда технология появится в серийных устройствах и какие производители уже проявили к ней интерес.

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Теги: e ink, ноутбуки, электронные чернила
e ink, ноутбуки, электронные чернила
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