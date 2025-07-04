Беспроводной телевизор LG OLED evo M5 поступил в продажу — $38 220 за  97-дюймовую версию

LG объявила о начале мировых продаж беспроводных телевизоров новой серии OLED evo M5, анонсированной на выставке CES 2025 в начале года. Новинки вобрали в себя всё лучшее, что есть в арсенале корейского производителя: фирменную технологию беспроводного подключения LG и качество изображения, характерное для моделей серии OLED G5.

Телевизоры LG OLED evo M5 поддерживают технологию LG True Wireless и комплектуются блоком Zero Connect Box, который позволяет не подключать источники сигнала напрямую к телевизору. Система обеспечивает передачу изображения и звука без потерь, поддерживая воспроизведение контента в разрешении 4K с частотой 144 Гц и низкой задержкой. По заявлениям LG, такое решение не уступает прямому кабельному подключению.

Телевизоры поддерживают широкий спектр стандартов и сертифицированы по множеству показателей. LG OLED evo M5 обеспечивают совместимость с Nvidia G-SYNC и AMD FreeSync Premium, предлагая качественный игровой процесс в 4K при 144 Гц. Есть сертификат Intertek, а время отклика составляет всего 0,1 мс. За комфорт при просмотре фильмов отвечают функции Dolby Vision, Dolby Atmos и Filmmaker Mode с поддержкой технологии Ambient Light Compensation.

Серия OLED evo M5 работает на платформе α (Alpha) 11 AI Processor Gen2. Глубину и детализацию изображения обеспечивает технология AI Picture Pro, а решение AI Sound Pro отвечает за поддержку звука формата 11.1.2. За высокую яркость отвечает технология LG Brightness Booster Ultimate. Телевизоры сертифицированы UL Solutions и Intertek — подтверждена 100-процентная точность цветопередачи и полное покрытие цветового пространства. Оценка TÜV Rheinland Perfect свидетельствует о высокой чёткости изображения при ярком внешнем освещении.

Телевизоры LG OLED evo M5 поступили в продажу по цене от 34 980 гонконгских долларов ($4456) за младшую 65-дюймовую модель до 299 980 гонконгских долларов ($38 220) за возглавляющий линейку 97-дюймовый вариант.