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Глобальные выбросы углекислого газа установили новый рекорд, несмотря на все усилия и потраченные средства

Институт энергетики (EI) опубликовал свежий доклад «Статистический обзор мировой энергетики в 2025 году», который ранее более 70 лет публиковался компанией BP. Исследование подтвердило, что тенденция увеличения выбросов сохраняется, несмотря на огромные инвестиции в возобновляемые источники энергии и множественные клятвы на разных уровнях двигаться к нулевому уровню выбросов.

Источник изображений: oilprice.com

Источник изображений: oilprice.com

Доклад учитывает не только выбросы CO2 от промышленной деятельности, энергетики, транспорта, переработки и транспортировки ископаемых энергоносителей и сжигания попутного газа, но также выбросы более опасного для климатических изменений метана. Включение в отчёт метана позволило исключить другие факторы, влияющие на выбросы парниковых газов, а именно землепользование, включая вырубку лесов. Такая замена, по словам аналитиков, позволяет более точно учесть воздействие парниковых газов на атмосферу.

Итак, в совокупности глобальные выбросы углекислого газа в 2024 году достигли нового рекордного уровня, составив 40,8 млрд тонн в эквиваленте CO2. Это больше, чем 40,3 млрд тонн в 2023 году. Как нетрудно подсчитать, несмотря на рекордные инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, выбросы CO2 также увеличились — на 500 тыс. тонн. Тем самым, тенденция к росту выбросов с 2021 года сохраняется на относительно стабильном уровне.

Несмотря на растущий список международных обязательств по борьбе с изменением климата, за последнее десятилетие глобальные выбросы в среднем увеличивались почти на 1 % в год. При этом в 2024 году было множество сообщений о тех или иных рекордах в сфере ветряной и солнечной энергетики. Безусловно сделано немало, но, очевидно, недостаточно, чтобы в сфере энергетики произошёл коренной перелом.

Больше всего выбросов парниковых газов приходится на три страны — Китай, США и Индия. На совести этой тройки более половины всех глобальных выбросов. Однако за последние несколько десятилетий они пошли совершенно разными путями.

Так, выбросы в США в 2024 году оказались ниже, чем в 1990 году, хотя за это время население страны выросло на 37 %. В среднем за это время выбросы в США сокращались на 1 % в год. Ни одна страна в этом столетии не сократила выбросы углекислого газа сильнее, чем США. С 2000 года выбросы в США сократились на 913 млн тонн, что намного больше, чем в Германии, которая занимает второе место и сократила выбросы на 292 млн тонн. Тем самым масштабы сокращения выбросов в США являются значительным достижением, хотя в самом начале эта страна не могла похвастаться чистотой в энергетике и промышленности.

Наиболее значительное сокращение выбросов углекислого газа в США началось примерно в 2007 году и было вызвано двумя ключевыми факторами: бумом добычи сланцевого газа, который привёл к удешевлению природного газа и отказу коммунальных служб от использования угля, а также широким внедрением возобновляемых источников энергии, что ещё больше ослабило доминирование угля в энергетическом секторе.

С этими достижениями контрастируют цифры по Китаю. С 1990 года выбросы углекислого газа в Китае увеличились в пять раз, а с 2000 года — на ошеломляющие 8,8 млрд тонн. В 2024 году Китай выбросил в атмосферу около 12,5 млрд тонн CO2 — почти 31 % от общемирового объёма — это больше, чем совокупные выбросы Северной Америки и Европы.

Несмотря на то, что Китай является мировым лидером по внедрению солнечных и ветряных электростанций, он также занимает первое место в мире по потреблению угля. Это противоречие наглядно показывает, что рекордные темпы развития возобновляемой энергетики не означают сокращения выбросов парниковых газов. Для этого необходимо нечто иное, например, запрос только на зелёную энергетику и запрет на использование ископаемого топлива.

Что касается Индии, то с 1990 года выбросы в этой стране увеличились в пять раз, а с 2000 года — на 2,2 млрд тонн, что по абсолютному приросту уступает только Китаю. В 2024 году выбросы в Индии составили 3,3 млрд тонн — это на 24 % больше, чем за последнее десятилетие.

Рост выбросов в Индии тесно связан с экономическим развитием. По мере того как миллионы людей выходят из бедности и пополняют средний класс, растёт спрос на энергию. Большая часть этого спроса по-прежнему удовлетворяется за счёт ископаемого топлива. Ситуация в Индии отражает самую серьёзную проблему глобального энергетического перехода: как сократить выбросы углекислого газа, одновременно расширяя доступ к недорогой энергии.

Интересно, что выбросы CO2 растут в мире неравномерно и зависят от региона. Так, за последние десять лет в Африке выбросы увеличились на 25 %, на Ближнем Востоке выросли на 15 %, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включающем Китай и Индию, рост составил более 9 %. И даже в Южной и Центральной Америке, которые часто упускают из виду при обсуждении климатических повесток, зафиксирован рост на 9,3 %.

Помимо США, в Европе также наблюдается явное снижение выбросов, которые за последнее десятилетие сокращались в среднем на 1,4 % в год. В 2024 году выбросы в Европейском союзе сократились до 3,7 млрд тонн, что на 15 % меньше, чем десятью годами ранее. Такие страны, как Германия и Великобритания продолжают добиваться значительных успехов благодаря сочетанию политических мер, электрификации и повышению энергоэффективности.

В то же время в Восточной и Южной Европе выбросы остаются на прежнем уровне или даже растут, а экономическое давление ведёт к отсрочке некоторых запланированных мер по отказу от угля. Хотя Европу часто называют лидером в борьбе с изменением климата, внутренние разногласия показывают, насколько сложно поддерживать динамику в таком разнородном блоке стран.

Данные свидетельствуют о том, что широко разрекламированный энергетический переход всё ещё происходит слишком медленно, чтобы остановить рост выбросов. Ветряные и солнечные электростанции расширяются, но они пока не могут заменить ископаемое топливо в масштабах, необходимых для сокращения общих выбросов.

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Теги: возобновляемая энергия, парниковые газы
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