Обзор лазерного 4К-проектора Hisense M2 Pro: универсальный компаньон

Семейство проекторов Hisense насчитывает c десяток современных моделей: от относительно доступных ультракороткофокусных решений до дорогостоящих комплектов со специальными экранами различных диагоналей, относящихся к семейству Laser TV. В последние же два года производитель устремился в набирающий обороты сегмент портативных решений и в своём ассортименте обозначил их как Smart Projector.

Развитие истории с актуальными лазерами в этом сегменте стартовало в конце 2023 года с анонса ранее протестированного нами Hisense Laser Mini Projector C1 с лазерной системой TriChroma. Для рынка это был первый столь высокотехнологичный проектор в форм-факторе мини-куба, ведь ранее ни один другой производитель не делал ничего подобного.

Модель снискала популярность у потребителей, и оставалось только ждать, когда история продолжится. Ждать пришлось недолго. Уже в январе 2025 года на выставке CES 2025 компания Hisense объявила о выходе целой серии С2, в которую были включены базовая C2, улучшенная C2 Pro и премиальная C2 Ultra.

Производитель изменил подход к способам размещения и форматам использования проекторов (что значительно сказалось на внешнем виде новинок), увеличил яркость (вплоть до 3000 люмен против 1600 у C1), расширил список возможностей, а также предложил варианты с оптическим зумом. Звучит привлекательно, но есть одно но — цена оказалась высоковатой, а простой С2 не выглядит значимым апгрейдом на фоне предшественника.

Решение было найдено в выпуске новой модели Hisense M2 Pro c гораздо более приятной стоимостью, в которой удалось уместить не только улучшенную лазерную систему, но и моторизированный зум-объектив вкупе со всеми последними программными «фишками» на базе ИИ.

⇡#Справочная информация, технические характеристики и особенности

Новинка Hisense M2 Pro, официально представленная в начале августа 2025 года, расширяет ассортимент лазерных портативных мини-проекторов компании. Решение представлено как альтернативный взгляд на линейку C2 и официально доступно на территории РФ по цене от 99 900 рублей. В M2 Pro ставка сделана на высокотехнологичную начинку и удобство использования, но без акцента на высокой яркости. А яркость, как известно, в мире проекторов стоит дорого.

Hisense M2 Pro — это длиннофокусный лазерный проектор с обновлённой оптической схемой, моторизированным зум-объективом с коэффициентом 1-1,3:1 (кратность 1,3х) и автоматическими системами фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений. Производитель говорит о допустимом диапазоне проекции 65-200 дюймов, требующей расстояния до рабочего полотна в диапазоне от 144-187 см до 440-576 см, с учетом возможностей зум-трансфокатора.

Проектор Hisense M2 Pro Тип Длиннофокусный лазерный проектор Яркость 1300 ANSI Lm Реальное разрешение 2048 × 1200 Видимое разрешение 1920 × 1080, (3840 × 2160 с 4-way Pixel-Shift) Поддерживаемое разрешение от VGA 640 × 480 до 4K 4096 × 2160 @ 60 Гц Количество отображаемых цветов 1,07 млрд (цветовая палитра 110%BT.2020) Контрастность 1000:1 (нативная) / НД (динамическая) Срок службы источника света 25000+ часов Проекционная система Trichroma (RGB) Laser, 0,47-дюймовая с оптическим сдвигом XPR2 Shift (Expanded Pixel Resolution), 4К UHD DMD Chip от Texas Instruments, 2,07 миллиона микрозеркал Проекционное отношение НД Размер изображения по диагонали 65–200 дюймов (при расстоянии от 144-187 до 440-576 см до экрана) Проекционное расстояние 144-576 см, 65 дюймов в 144-187 см, 200 в 440-576 см Зум, фокусировка Моторизированные приводы фокусировки и трансфокатора (1,3х) Формат изображения 16:9 стандартное, 3 формата на выбор Оффсет 100% Коррекция трапецеидальных искажений Вертикальная/горизонтальная, автоматическая/ручная Сдвиг объектива по горизонтали/вертикали Программный сдвиг Частота горизонтальной развертки НД Частота вертикальной развертки 24-60 Гц для 4K UHD, 24-120/240 Гц для FHD Динамики 2 × 10 Вт, поддержка Dolby Audio и DTS Virtual X Установка Настольное, напольное, крепление к потолку Проекция Фронтальная или обратная Поддерживаемые стандарты 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p, PAL, SECAM Интерфейсы HDMI 2.1 (поддержка eARC, ALLM), порт USB 3.0 (поддержка FAT32/NTFS/exFAT, 5 В, 1A), Bluetooth 5.0, встроенный адаптер Wi-Fi 2,4/5 ГГц, 802.11b/g/n/ac Особенности Длиннофокусная система, моторизированный объектив с оптическим зумом 1.3х, яркость до 1300 ANSI lm, лазерный трехканальный (RGB) источник света, поддержка HDR10, HDR10+ (decoding), HLG, Dolby Vision, поддержка Dolby Atmos, цветовой охват на уровне 110 % BT.2020, тихая система охлаждения, режим Filmmaker, режим 120 Гц (до 240 Гц с MEMC), поддержка режима ALLM, цифровая коррекция геометрии проекции, режим настройки положения картинки Auto Magic AL Adjusting 2.0, версия ОС VIDAA U7.6 (на базе Linux), поддержка стереоскопического режима (3D), Wi-Fi, функции Smart, управления с помощью смартфона, голосовой помощник VIDAA Voice, возможность подключения к системе управления Яндекс Алиса, поддержка Apple Airplay 2 и HomeKit, поддержка Miracast, функция защиты глаз (на основе встроенной камеры), вывод/ввод звука по Bluetooth, мультимедийные функции при использовании USB-накопителей, MEMC Smooth Motion, HDR Game Mode, технологии X-Fusion и Pure Colour Безопасность Защита глаз, режим Low Blue Light Вес 3,9 кг Габариты 193 x 230 x 218 мм Уровень шума НД Источник питания 200-240 В, 50/60 Гц Энергопотребление 120 Вт (максимальное), <0.5 Вт (в режиме ожидания) Дополнительные аксессуары НД Гарантия 1 год Ориентировочная цена на момент тестирования ~100000-110000 рублей

Проектор оснащен знакомой 0,47-дюймовой 4K UHD DLP-матрицей первого поколения от Texas Instruments. Она окружена серой каймой по контуру изображения и имеет физическое разрешение 2048 × 1200 пикселей (при видимом разрешении 1920 × 1080). Для создания 4K UHD-изображения с более чем 8 миллионами пикселей система использует актуатор XPR2 Shift (Expanded Pixel Resolution), который наклоняет микрозеркала четыре раза за кадр, смещая их на полпикселя.

Это уже проверенная временем технология сдвига микрозеркал, доказавшая свою состоятельность и эффективность. Так что если не проводить сравнение с лупой между проекторами с таким подходом и значительно более дорогими аппаратами с 4К-матрицами, то различия в качестве картинки вряд ли удастся обнаружить.

Функция увеличения разрешения изображения относительно физического разрешения матрицы является отключаемой, но по умолчанию она активирована. В этом случае каждый исходный кадр при необходимости масштабируется до разрешения 4К, затем разбивается на четыре подкадра с разрешением 1920 × 1080 пикселей, которые выводятся последовательно с результирующей частотой 60 Гц.

В качестве источника подсветки в Hisense M2 Pro используется улучшенная технология TriChroma. Она же – полноценная RGB-лазерная система, позволяющая отказаться от использования различных вариантов цветовых колёс и обеспечивающая значительный рост чистой цветовой насыщенности – до 110 % покрытия самого широкого цветового пространства BT.2020 (Rec.2020). Точность цветопередачи при этом составляет DeltaE<0,9. Также проектор позволяет воспроизводить до 1,07 миллиарда цветовых оттенков в 10- и даже 12-битном режимах при нативной частоте 60 Гц.

За компактность и повышенную доступность модели M2 Pro пришлось заплатить своей яркостью – она не превышает 1300 ANSI-люмен против 1600 у первенца линейки – модели С1. Как обычно, это пиковое значение в условиях, приближенных к идеальным. При увеличении расстояния до проекционного полотна яркость будет снижаться. Может она снижаться и в зависимости от типа и качества самого полотна. Это стоит помнить, как и то, что новый проектор от Hisense в основном создан для вывода картинки в условиях хорошо затемнённого помещения. Тогда вопросов к яркости, цветовой насыщенности и контрастности точно не возникнет. К слову, о последней – она, по словам производителя, не превышает 1000:1, что совсем немного по меркам современных моделей.

В качестве программной основы проектора Hisense использована высокоинтеллектуальная операционная система VIDAA U7.6 c внедрёнными ИИ-функциями, построенная на ядре Linux. ОС предлагает широкий выбор предустановленных сервисов и приложений. Работает она быстро — не в последнюю очередь благодаря тому, что Hisense M2 Pro построен на базе мощной аппаратной платформы. Также доступны удобное управление голосом (по нажатии отдельной кнопки) и возможность подключения к системе умного дома «Яндекс» с поддержкой управления с помощью голосового ассистента «Алиса».

Операционная система содержит встроенный браузер с поддержкой вкладок и универсальный мультимедийный плеер, а также обеспечивает возможность подключения к FTP-серверам и NAS-хранилищам. Для большего удобства работы с проектором к нему можно подсоединить беспроводные устройства ввода — мышку и клавиатуру.

Новинка предлагает широкий выбор беспроводных подключений и протоколов (AirPlay 2, HomeKit 2, Miracast, ScreenShare, Bluetooth), а также имеет на борту небольшой выбор физических интерфейсов подключения: один HDMI 2.1 со всем необходимым набором поддерживаемых функций и один USB 3.0 для подключения различных накопителей.

Проектор Hisense поддерживает различные стандарты High Dynamic Range (HDR), расширяя цветовой диапазон и увеличивая максимальную контрастность изображения. Модель M2 Pro совместима не только с популярными форматами HDR10 и HLG, также она поддерживает более продвинутые Dolby Vision и HDR10+ (после декодирования), обеспечивая точное управление яркостью, контрастом и насыщенностью картинки.

Для улучшения видеопотока в проекторе применяется технология AI 4K Clarity, включающая AI 4K Upscaler и AI HDR Upscaler для повышения качества контента с низким разрешением.

Встроенной акустической системой M2 Pro в Hisense не хвастаются, отмечая в ТХ использование лишь двух динамиков по 10 Вт каждый. Однако, судя по представленным в интернете схемам и по картинке с сайта самого производителя, она содержит и два низкочастотных диффузора, создающих мягкую, но ощутимую басовитость. Есть поддержка Dolby Audio и DTS Virtual X, а для улучшения звука можно легко подключить внешнюю Bluetooth-акустическую систему.

Никуда не делся и специальный предустановленный режим изображения Filmmaker, позволяющий приблизиться к той картинке, которую задумывал режиссёр фильма, без приукрашиваний. Режим особенный, поэтому производитель оставляет пользователю только возможность регулировки яркости источника лазерного света, а все остальные параметры блокируются.

В режиме 4K UHD проектор работает на частотах от 24 до 60 Гц, однако благодаря режиму «высокой частоты обновления» (HSR – High Speed Rate) возможно повысить частоту до 120 и даже до 240 Гц, при условии снижения разрешения до фактически нативного для DLP-матрицы Full HD, что приводит к некоторой потере детализации.

Представленная функция интерполяции MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) оценивает движение в кадре и добавляет промежуточные кадры, увеличивая их плотность, в результате чего изображение становится более плавным и чётким. В играх система MEMC не очень заметна, а вот при просмотре фильмов и сериалов, снятых с частотой 24-30 кадров в секунду, эффект от нее существенен.

Помимо этого, проектор поддерживает автоматический режим с низкой задержкой сигнала (ALLM): при подключении игровой консоли через HDMI автоматически включается игровой режим, минимизирующий инпут-лаг для более плавного и отзывчивого игрового процесса.

Другой важной особенностью новинки от Hisense является автоматическая система Auto Magic Al Adjusting 2.0 (с «глубоким использованием ИИ-алгоритмов»). Она оптимизирует фокусировку, проводит настройку геометрии экрана, корректирует искажения, выравнивает изображение, оптимизирует цветопередачу под используемый фон. Кроме того, она умеет «обходить препятствия» и учитывает размеры и расположение проекционного полотна.

В её основе — высокоточный двойной модуль CMOS-камер, лазерный радар ToF (он же дальномер, датчик глубины пространства) и высокочувствительный датчик освещённости ALS, калибруемый с помощью нейросети на базе продвинутого NPU. При необходимости все проведённые автоматикой коррекции можно подправить вручную, с помощью соответствующих опций в основном меню проектора.

Поработали в Hisense и над безопасностью для глаз. Во-первых, использование RGB-лазера приводит к точному разделению цветовых волн и фильтрации опасных UV-волн. Во-вторых, благодаря использованию продвинутого комплекса датчиков, проектор M2 Pro выключает лазер буквально через секунду-полторы после появления блокирующего свет элемента в их поле зрения и выводит соответствующее предупреждение на экран.

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

Проектор Hisense M2 Pro поставляется в двойной упаковке. Снаружи – простая картонная коробка без визуальных обозначений о том, что находится внутри.

Непосредственно сам проектор находится в удобном футляре из EPP-пенопласта, с откидывающейся крышкой, пластиковыми фиксаторами-кнопками и ручкой для переноски. Как мы понимаем, его производитель предлагает использовать для транспортировки устройства по мере необходимости. Решение достойное, а поэтому – почему бы и нет?!

В комплект поставки входит пульт дистанционного управления, достаточно компактный внешний блок питания со встроенной вилкой и две батарейки формата ААА.

От простого мини-проектора в форме куба (модель Hisense C1) производитель добрался до более интересного исполнения, пускай и не столь продвинутого, как в линейке C2. Кубообразный корпус со сглаженными – закруглёнными – гранями установлен с помощью шарнира на небольшой металлической подставке с возможностью поворота корпуса на 360 градусов по вертикали. Это позволяет проецировать изображение под любым углом как на стену, так и на потолок (и пол в случае установки проектора на подвесе/потолке). Разворот вправо-влево осуществляется изменением положения подставки, встроенный механизм поворота в M2 Pro не предусмотрен.

Вырез на основании подставки в случае установки проектора прямо на стол либо любую другую поверхность обеспечивает свободный доступ к интерфейсам подключения и может быть использован в качестве простой системы прокладки кабелей. Кроме того, данный вырез может служить и ручкой для переноски проектора.

Панели корпуса, накладки на шарнире и кожухи подставки изготовлены из пластика с матовым серебристым покрытием разных оттенков. Стойки подставки — из алюминиевого сплава, тоже с матовым серебристым покрытием. Других вариантов исполнения M2 Pro в продаже не представлено.

В проекторе используются качественные, износостойкие материалы. На серых панелях не остаются отпечатки. Качество подгонки и обработки корпусных деталей не вызывает нареканий – всё по высшему разряду.

Блок объектива слегка выдается за габариты корпуса и дополнительно защищен выступающим тёмно-серым ободком из пластика. Системы фокусировки и зумирования здесь моторизированные и регулируются через настройки проектора. Зум-объектив с внутренним блоком зумирования – в размерах объектив не изменяется.

Рядом, за полупрозрачной чёрной вставкой, расположены комплекс датчиков и CMOS-матрица, с помощью которых выполняется автоматическая фокусировка, коррекция геометрии проекции (фиксируются трапецеидальные искажения), а также реализуется функция защиты зрения.

Сверху корпуса есть логотип бренда, снизу – четыре ножки-заглушки из резиноподобного материала для установки проектора на горизонтальную поверхность в обход использования подставки.

На самой подставке расположены три ножки и штативное гнедо ¼ дюйма для крепления проектора на штативе или стене.

По бокам M2 Pro расположены вентиляционные решетки: с правой стороны через них забирается воздух, а с левой — выводится при помощи двух вентиляторов. Как показали наши наблюдения, вентиляторы работают практически всегда на одной – небольшой — скорости. Уровень шума можно охарактеризовать как умеренный или даже низкий, без существенных изменений даже при длительной работе. Вентиляторы запускаются практически мгновенно и отключаются всего через несколько секунд после выключения проектора, даже если устройство работало непрерывно много часов.

На тыльной стороне корпуса M2 Pro находятся все доступные интерфейсы в небольшом количестве, ИК-приёмник и кнопка питания со встроенным индикатором работы. В режиме Standby индикатор светится холодным белым, мигает при загрузке системы, а при включенном проекторе полностью отключается, не отвлекая внимания.

Встроенная акустическая система, состоящая, по заявлению производителя, из двух динамиков, характеризуется общей мощность 20 Вт. Фактически же динамики – двухполосные, с выделенными диффузорами под воспроизведение низких частот. В помещении площадью 25 м² уже на 30-35 % громкости звук был ярко выражен. Есть ощущение некоторого объёма, присутствует мягкий бас, баланс смещён в сторону средних частот. На высоких уровнях громкости, которой будет избыточно даже для помещений гораздо большей площади, качество звука снижается, возникают паразитные резонансы.

Проектор также может служить внешней аудиосистемой, его можно подключить по Bluetooth к смартфону или планшету. При этом источник света в проекторе можно отключить — как через основное меню, так и с помощью специальной кнопки на пульте ДУ, — что делает его удобным вариантом для прослушивания музыки.

⇡#Управление и основные настройки

Управление лазерным проектором Hisense осуществляется через пульт ДУ, включенный в комплект. Пульт этой модели обновлен: он достаточно компактен, имеет улучшенный дизайн и материалы. В качестве элементов питания используются две батарейки формата ААА. Дополнительные кнопки доступа к сервисам ориентированы на популярные русскоязычные онлайн-площадки – это преимущество официальной поставки.

На пульте расположено относительно небольшое количество функциональных клавиш для быстрого доступа к приложениям и полезным настройкам. Появилась мягкая подсветка основных клавиш – приятное улучшение на фоне предыдущих моделей бренда. Подсветка активируется при нажатии на любую клавишу и выключается через 5 секунд бездействия со стороны пользователя.

На корпусе устройства имеется кнопка включения/выключения питания, которая при однократном нажатии переключает или выбирает источник сигнала.

Пульт управления поддерживает как ИК, так и Bluetooth, в зависимости от условий использования. В случае его утери проектором Hisense M2 Pro можно управлять с помощью сторонних приложений, выполняющих функции пульта ДУ при наличии ИК-передатчика, а также через фирменные приложения для смартфонов от компании Hisense. Кроме того, проектор интегрируется в приложение «Умный дом» от «Яндекса» и поддерживает голосовые команды через ассистента «Алиса» для выполнения базовых функций управления.

Основное меню

Функции гироскопической мыши у штатного пульта нет, но это ограничение можно обойти, подключив к M2 Pro клавиатуру и мышь через Bluetooth или USB, включая беспроводной комплект с одним USB-передатчиком.

Проектор также оснащен встроенным голосовым помощником VIDAA Voice, который понимает русский язык и выполняет задачи не хуже, а иногда и быстрее, чем «Алиса». Микрофон для голосового управления встроен в заводской пульт, а функцию VIDAA Voice можно вызвать нажатием и удержанием соответствующей кнопки на пульте.

Основное меню M2 Pro выполнено с качественной графикой и плавными анимациями, в минималистичном стиле: тёмный фон и сине-фиолетовая подсветка активных элементов. Перевод меню на русский язык выполнен корректно, с удобочитаемым шрифтом и оптимальным размером текста. Настройки распределены по 7 основным разделам с несколькими подразделами в каждом, что позволяет гибко и с комфортом настроить проектор. Возможностей для настройки – чуть ли не бесконечное множество. Подробности можно увидеть на фотографиях в галерее выше.

Настройка зумирования и фокусировки

Инженеры Hisense добавили различные новые функции для работы с моторизированным объективом: автоматическую фокусировку, масштабирование (физическое и дополнительное – программное), изменение положения, автоматическое выравнивание экрана, адаптацию к цвету стены. Про комплекс мер по коррекции искажений и говорить не приходится – здесь полный набор всего необходимого. А благодаря CMOS-сенсору у M2 Pro также имеются автоматические функции коррекции и повторной фокусировки при сдвиге самого проектора либо рабочего полотна.

При настройке цветопередачи и других основных параметров работы новинки Hisense на экране остаётся только верхняя или нижняя панель с элементами регулировки, тогда как основное боковое меню исчезает, не мешая просмотру, что является верным подходом.

Hisense M2 Pro поддерживает три основных формата изображения (16:9, 21:9, 4:3), дополнительно предлагая такие варианты, как «точка в точку», «кинозум» (увеличение примерно в два раза) и «автоматический».

Среди доступных беспроводных подключений максимальную стабильность и минимальную задержку показала система AirPlay 2 при передаче данных с Apple iPad Air. На устройствах с Android стабильность ниже: фото и музыка передаются без проблем, но при трансляции видео возникают задержки и иногда подтормаживания. Это, впрочем, типично для всех проекторов с поддержкой Miracast, которые мы тестировали в последние годы.

Наилучший опыт достигается при воспроизведении контента непосредственно через M2 Pro — будь то потоковое воспроизведение из Интернета, локальная сеть или подключенный быстрый USB-носитель. Проблем с чтением накопителей, отформатированных в файловых системах FAT32/exFAT/NTFS, не возникло.

⇡#Smart-функции (VIDAA U7 OS и мобильные приложения)

В качестве операционной системы Hisense использует собственную разработку VIDAA на базе ядра Linux. В новой модели M2 Pro установлена версия U7.6. Система отличается высокой скоростью отклика на все действия пользователя, плавностью и стабильностью. В процессе тестирования проектор ни разу не завис и не раздражал какими-либо программными проблемами – их просто не возникало.

Главный экран интерфейса VIDAA U7.6 выполнен в классическом для подобных устройств плиточном стиле, с крупными баннерами для акций и рекомендаций, – все по современным лекалам. На фоне версии U6 были убраны часы и различные индикаторы, изменено расположение блока с дополнительными функциями (по сути – разделами). При прокрутке вниз отображаются предложения от предустановленных сервисов, включая те, в которых пользователь ещё не зарегистрирован или не вошёл в свой аккаунт.

В левом углу экрана расположены значки для текстового поиска, выбора источника сигнала, доступа к меню настроек, профилю пользователя и разделу с уведомлениями системы.

Функции VIDAA U7 OS

В операционной системе VIDAA U7.6 доступны популярные российские сервисы, такие как VK Видео, KION, Wink, Кинопоиск, ОККО, PREMIER, Иви и START. Это обеспечивает пользователям в России широкий выбор контента для просмотра.

Список дополнительных приложений несколько меньше, чем для более популярных ОС для Smart-проекторов и телевизоров, но без контента вы точно не останетесь.

Функции VIDAA SmartApps

Для тех, кто предпочитает управлять устройствами через смартфон, Hisense предлагает фирменное приложение Vidaa Smart TV. Чтобы использовать его, проектор и мобильное устройство должны быть подключены к одной сети. При первом запуске приложения M2 Pro выдает код безопасности, который позволяет подключиться к телефону и использовать его в качестве дополнительного пульта (особенно актуально, если вы потеряли основной пульт ДУ).

Интерфейс приложения приятен, но вместе с тем и максимально прост, а основная функциональность сводится к передаче фото, аудио и видео со смартфона (с последним нередко возникают проблемы). В данном случае наиболее полезной, пожалуй, может стать экранная клавиатура телефона для ввода текста и запросов, которые голосовой помощник не распознает. Либо использование экрана в качестве навигационного блока управления курсором на экране – удобно для работы в предустановленном браузере.

⇡#Результаты аппаратного тестирования

Для лазерного проектора Hisense M2 Pro мы провели инструментальное тестирование, чтобы оценить его реальные возможности в различных предустановленных режимах. Для проведения всех замеров использовался референсный спектрофотометр X-Rite i1 Pro 2, прибор «3 в 1» Radex Lupin и программно-аппаратный комплекс OSRTT.

Для тестирования мы выбрали режим «Стандартный», установленный по умолчанию, и режим Filmmaker, который служит ориентиром для отображения «правильной картинки» — такой, какой её задумали режиссер и колорист. Дополнительно был проверен режим цветовой температуры «Тёплый 2» с более нейтральным цветовым балансом.

На снятом спектре можно выделить три чётко выраженных пика, теоретически свойственных применённой схеме с использованием трихроматического лазерного источника (TriChroma, он же RGB-лазер). Подмешивание компонент в случае использования нативного режима отображения полностью отсутствует.

Для выделения первичных цветов в лазерном DLP-проекторе от Hisense не требуется использование классического цветового кольца, как у моделей с b-лазером. С этой задачей прекрасно справляются три лазерных луча.

При заводских настройках проектор обеспечивает значительное перекрытие трёх основных цветовых пространств и, судя по всему, действительно выходит на заявленный производителем уровень в 110 % широчайшего по цветовому охвату стандарта Rec.2020. Увы, наш программный комплекс не умеет рассчитывать соответствие этому стандарту.

Яркость по ANSI (замерялась по центральным областям 9 зон проецируемого белого поля) установилась на уровне 720 ANSI-лм без использования оптического приближения, а с зумом 1.3х увеличилась до 760 ANSI-лм, что ощутимо ниже заявленных 1300. Зато коэффициент статической контрастности оказался гораздо выше цифры из ТХ – 1650:1 и это без активации различных функций, динамически управляющих контрастностью.

Если же очень хочется добиться заявленных цифр яркости, то в настройках изображения проектора есть функция с соответствующим названием – «Улучшение яркости», для которой Hisense выводит предупреждение о возможном влиянии на срок службы устройства. Опция имеет несколько доступных режимов, но значительный рост яркости происходит исключительно на последнем уровне – «Ультра».

В этом случае меняется рабочий спектр. Временной цикл на работу красного луча лазера отдаётся для зелёного, яркость самого зелёного усиливается. Картинка приобретает сильнейший зелёно-жёлтый оттенок, о точности цветопередачи речь уже не идет. Но зато мы получили 1350-1400 ANSI-лм в зависимости от установки трансфокатора объектива. Выходит, что производитель не обманул относительно яркости, просто не стал подробно рассказывать, как она была достигнута. Но вернёмся к нормальному режиму работы и продолжим оценку режима «Стандарт» с базовыми установками.

Цветовой баланс смещен в холодные тона. Точка белого поднимается выше 11 000 К, а баланс серого показывает отклонения. Решить эту проблему можно установкой цветовой температуры в режим «Тёплый 2». В нём достигается точка белого на уровне 7800 К, а разброс значений серого клина гораздо меньше.

Что касается точности установки гамма-кривых, то настройки цветового баланса на них не повлияли. Что с «холодной» точкой белого, что с «тёплой» — гамма выстроена на уровне 2,21, максимально соответствуя одному из референсов. Есть достаточная различимость в тенях, особенно если проекция выводится в хорошо затемнённом помещении. Проблем с различимостью светов не выявлено.

В режиме Filmmaker, которому производитель уделяет особое внимание, в спектре отмечено подмешивание зелёной компоненты в чистый красный и синий. Максимальная яркость (при выставленном вручную уровне яркости лазера — 10) снижается буквально на 10-12% относительно заводских установок, а коэффициент статической контрастности до 1560:1.

На CIE-диаграмме хорошо видно, как поджимается насыщенность в крайних зонах, но вместе с тем треугольник имеет ломаные грани, проявляется небольшой выход за пространство sRGB/Rec.709 в зонах с фиолетовыми, зелёными и синими полутонами. С другой стороны, если учесть изначальный широчайший цветовой охват и ценовой сегмент проектора, спасибо и за такую – достаточно высокую — точность эмуляции.

При базовых установках Filmmaker проецируемое изображение отличается цветовой температурой на уровне 11500 К. Стабильность ЦТ оттенков серого – невысокая.

Среднее значение гаммы – 2,34. Режим тяготеет к кинотеатральной гамме 2,4, требующей использования проектора исключительно в хорошо затемнённом помещении. Дисбаланс RGB отсутствует, всё хорошо. А при необходимости вы можете поменять выставленный режим гаммы вручную, если вам требуется сниженная цветовая насыщенность (нейтральные цвета), но лучшая различимость теней.

Есть необходимость, с нашей точки зрения, и в дополнительной коррекции цветовой температуры – для Filmmaker более типичны значения в диапазоне от 6000 до 7000 кельвин. Начать можно с уже проверенного режима ЦТ — «Тёплый 2» — и дополнительно скорректировать усиление синего и зелёного каналов.

Дополнительно мы проверили проектор Hisense на задержку вывода сигнала при активированном игровом режиме («Авто» или принудительное «Вкл.»). На частоте вертикальной развёртки 60 Гц в режиме 4K UHD средний инпут-лаг составил 36,5 мс – хороший результат. Установка частоты 120 Гц при подключении к ПК оказалась бессмысленной – проектор теряет каждый второй кадр, соответственно, вывод продолжается на реальной частоте 60 Гц.

Переход к «режиму высокой частоты» с установкой 240 Гц, при котором выключается функция сдвига микрозеркал и разрешение устанавливается на Full HD, мы получили среднее время задержки в 10 мс – зрительно такая задержка будет отсутствовать и точно не будет мешать игре.

⇡#Общие впечатления и качество картинки

Теперь перейдём к нашему постоянному разделу и расскажем про общие впечатления и качество картинки. Как и всегда, оценивать проектор мы будем с самых первых действий, которые необходимо произвести для вывода изображения.

На включение и переход в рабочий режим проектору Hisense требуется порядка 10 секунд, а на полную загрузку всех компонентов операционной системы — не больше 35-40 секунд. Выключается же проектор практически моментально, с полной остановкой вентиляторов охлаждения, даже после 3-5 часов работы в самых ярких режимах.

По умолчанию Hisense M2 Pro работает в режиме энергосбережения (он же «Стандарт», без явных просадок по яркости) и при попытке переключить режим изображения либо изменить уровень яркости предупреждает о повышении энергопотребления – классика для телевизоров и проекторов от Hisense.

На постоянный уровень вращения вентиляторов проектор выходит почти сразу, от используемого режима изображения уровень шума практически не зависит. Не увеличивается он и через несколько часов постоянной работы. Единственная функция, значительно влияющая на скорость вращения вентиляторов, – «Улучшение яркости» при активированном режиме «Ультра».

В основном же шум проектора абсолютно не раздражает, не переводит на себя внимание. Для продвинутой начинки M2 Pro и его габаритов – система охлаждения показала себя идеально.

Включение проектора, а также любое изменение его положения в пространстве по умолчанию сопровождается активацией системы Auto Magic AI 2.0, которая проводит все необходимые автоматические коррекции расположения и фокусировку изображения на рабочем полотне.

Система работает довольно быстро, но не всегда корректно – особенно это заметно в простых сценариях использования, когда M2 Pro установлен точно относительно оси экрана, но устройство решает изменить положение точек коррекции в пространстве и на выходе мы получаем картинку неправильных форм.

К нашему удивлению, в более сложных сценариях, при установке проектора под резким углом, с переходом изображения между двумя объектами в поле зрения, M2 Pro справляется гораздо лучше и точно выстраивает зону проекции.

Тестовые картинки

При переключении между предустановленными режимами изображения световой поток и цветопередача заметно меняются. Для быстрой регулировки яркости лазера есть выделенные клавиши на пульте управления – удобно.

Есть функция вставки промежуточных кадров – знакомая технология MEMC, как и в части телевизоров бренда. Она реализована очень качественно. В большинстве случаев промежуточные кадры рассчитываются правильно, с небольшим количеством малозаметных артефактов и высокой чёткостью. Пользователь может настроить работу этой функции под свои требования или отключить её совсем.

Равномерность белого поля хорошая, но имеется слабое затемнение по контуру экрана с лёгким паразитным оттенком. Равномерность черного поля очень хорошая, без выраженного высветления в нижней части.

Геометрия идеальная, равномерность фокусировки отличная, а визуальный контраст и чёткость по углам проецируемого изображения лишь немногим отличаются от таковых в центральной области проекции.

При выводе оригинального 4К-контента изображение отличается достаточно высокой чёткостью и детализацией. При этом нельзя сказать, что разница при переходе в нативный режим работы DLP-чипа (без работы XRP-актуатора для сдвига пикселей) очень большая. Всё-таки используемая матрица имеет разрешение менее 4К, поэтому, даже несмотря на продвинутую систему сдвига микрозеркал, рассчитывать на идеальное воспроизведение контента высокого разрешения не стоит.

При визуальной оценке изображения мы в который раз отметили узкие серые полосы по контуру картинки, которые становятся заметнее с увеличением её размера — это ожидаемая особенность, связанная с применением в проекторе UHD DLP-матрицы первого поколения от Texas Instruments.

При включении опции «Режим высокой частоты обновления» отключается увеличение разрешения до 4К, то есть вывод идет с физическим разрешением матрицы — Full HD. В таком разрешении реальная кадровая частота может быть увеличена до 120 Гц и даже до 240 Гц. В зависимости от выводимого изображения визуальная разница в четкости может быть даже не видна – определяется, в том числе, расстоянием до проецируемого изображения и его размерами.

Реальное использование

Мы были приятно удивлены качеством воспроизведения градиентов – с этим у M2 Pro всё в полном порядке. Тест на бандинг модель тоже прошла с достойным результатом.

В условиях хорошо затемнённого помещения, без ярких источников света, к яркости и контрастности картинки не придраться в любом из предустановленных режимов изображения, даже при работе лазерной системы на достаточно низких уровнях яркости (3-5 единиц из 10). В этом случае ориентироваться на заявленный уровень яркости точно не стоит (мы это уже подтвердили в предыдущем разделе), тем более он зависит от расстояния между проектором и рабочим полотном, типа и качества этого полотна и выставленных настроек самого проектора.

Предустановленные режимы и их цветопередача

В данном случае мы уже выявили самые актуальные пресеты. Поклонники более мягкой, «ламповой» картинки могут перейти в протестированный нами режим Filmmaker. Это прекрасный выбор для тех, кто рассчитывает на изначально высокую точность цветопередачи. Правда, без установки другой цветовой температуры всё равно не обойтись.

Меж тем мы бы воздержались от использования таких режимов, как «Спорт» и «Динамический». В них изображение теряет детали как в светах, так и немного в тенях. Точка белого смещена в холодные оттенки, баланс серого отклоняется от нормы, а цветовой охват – излишне расширен. С другой стороны, это одна из важнейших особенностей используемой лазерной RGB-системы – возможность продемонстрировать самые насыщенные, чистые цвета. Так что мнения здесь могут отличаться.

Возможности воспроизведения HDR

При выводе HDR-контента (вне зависимости от формата: HDR10, Dolby Vision или HLG) лазерный проектор Hisense переходит в соответствующий формат работы, а почти все режимы (за исключением Filmmaker) приобретают приставку HDR, но существенно на процессе их настройки это не сказывается.

Главное же, что следует понимать относительно HDR на проекторе такого уровня, — это всё программная коррекция изображения, не связанная непосредственно с расширением динамического диапазона. Проектор Hisense и без активации HDR старается показать всё, на что он способен. При активации HDR больше способностей у него не появляется, но меняется часть базовых настроек, ответственных за регулировку гаммы, а вместе с ними — визуальный контраст и различимость глубоких теней и светов.

Если же вам нужно скорректировать изображение для определенного источника сигнала, меню новинки M2 Pro предоставляет обширный набор инструментов для устранения практически любых недостатков отображения. Отключив «игровой режим» или переведя его в положение «Авто», вы получите доступ к множеству дополнительных функций.

Включайте и отключайте фильтры и автоматические алгоритмы воздействия на картинку, повышайте четкость динамичных объектов с помощью функции вставки промежуточных кадров или наслаждайтесь «киношной» картинкой без интерполяции. С таким разнообразием настроек каждый пользователь сможет легко настроить изображение под свои предпочтения.

Новый проектор Hisense M2 Pro – как точный выстрел в цель, при котором почти все поставленные задачи были успешно выполнены. Производителю удалось сохранить современную лазерную RGB-систему и систему сдвига микрозеркал, разместить в компактном корпусе моторизированный зум-объектив (есть ещё у C2 Pro и С2 Ultra, но за совсем другие деньги) с автоматической фокусировкой, хорошей геометрией и равномерностью свечения, оставить полезные датчики и CMOS-камеру для автоматической настройки – и все это по более доступной цене, чем у всех предшественников серий С1 и С2.

Герой этого материала компактен, удобен для установки и использования в различных пространствах, обладает на удивление тихой системой охлаждения, а встроенная акустическая система готова предложить комфортное объёмное воспроизведение в определённом диапазоне громкости. Проектору требуется небольшая донастройка (в основном по уровню цветовой температуры), и можно больше ни за что не переживать – прочие рабочие параметры выставлены грамотно.

Встроенная ОС Vidaa U7.6 приятно удивляет своей скоростью, плавностью и стабильностью работы. Нет ничего лишнего, только самое необходимое. Оболочка понятна и проста для освоения пользователю любого уровня подготовки.

Замечаний же к проектору всего несколько.

Комфортный просмотр требует затемнения. Как и многие проекторы такого формата, M2 Pro раскрывает весь свой потенциал в условиях приглушённого освещения. При ярком дневном свете может понадобиться использование специальных экранов или блэкаут-штор. Автоматика иногда чрезмерно старательна. Умная система коррекции изображения — это огромный плюс для старта. Однако мы заметили, что при идеально ровной установке проектора она иногда вносит минимальные, не всегда необходимые поправки. К счастью, все автоматические настройки можно легко подкорректировать вручную или отключить, один раз настроив картинку под своё постоянное местоположение.

Удачи в выборе!