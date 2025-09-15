Обзор ASUS Zenbook 14 (UM3406K): ультрабук эры искусственного интеллекта

Новый ноутбук ASUS Zenbook 14 (UM3406K) относится к серии классических тонких и лёгких ультрабуков премиального класса, не только идеально подходящих для бизнес-задач, но и удобных для использования в молодёжной среде. Мобильный процессор AMD последнего поколения, повышенная производительность ИИ-ускорителя и поддержка Copilot+ PC позволяют позиционировать данную модель в качестве современного инструмента для начинающейся эры искусственного интеллекта. Наряду с этим пользователям обещаны целый день автономной работы, высокая производительность, максимальное удобство в работе и прочие составляющие, делающие использование современного Zenbook 14 максимально комфортным и эффективным. Давайте познакомимся с новой моделью ультрабука и выявим его сильные и, быть может, слабые стороны.

⇡#Коробка и комплект поставки

ASUS Zenbook 14 поставляется в компактной картонной коробке серого цвета, оснащённой пластиковой ручкой для удобной переноски. На лицевой стороне коробки приведено только название серии продукта.

На двух стикерах коробки (на основании и на торце) приведены краткая конфигурация ультрабука, серийный номер и штрих-коды.

Коробка раскрывается вверх, и при этом ультрабук приподнимается из ниши, в которой он размещён. Дополнительную защиту устройству обеспечивает тканевый конверт.

В маленьком отсеке сбоку ультрабука находится адаптер питания со встроенным кабелем USB Type-C, а сверху размещены краткая инструкция, гарантийная карточка и купон. Также в комплект входит очень качественный и тактильно приятный чехол для ультрабука.

ASUS Zenbook 14 (UM3406K) выпускается в Китае и уже поступил в продажу в России за 119,9 тысяч рублей в конфигурации, приведённой в таблице ниже (другие варианты, скорее всего, будут дешевле). Стандартная гарантия предоставляется сроком на 1 год, но есть вариант с расширенной гарантией ASUS Perfect Warranty, с условиями которой можно ознакомиться по ссылке.

ASUS Zenbook 14 (UM3406K) Центральный процессор AMD Ryzen AI 7 350 (TSMC 4 нм FinFET, Kraken Point, 4 P-ядер Zen 5 до 5 ГГц + 4 E-ядер Zen 5c до 3,5 ГГц (16 потоков), 8 Мбайт L2, 16 Мбайт L3, TDP 15-54 Вт, ИИ-ускоритель XDNA NPU – до 66 TOPS) доступна версия с AMD Ryzen AI 5 340 Чипсет Ryzen SOC Оперативная память 32 Гбайт LPDDR5 с частотой 7,5 ГГц в четырёхканальном режиме (без возможности расширения); доступна версия с 16 Гбайт оперативной памяти Накопитель SSD 1 Тбайт, M.2 2280, NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, Micron 2500 MTFDKBA1T0QGN доступна версия с 2 Тбайт SSD Видеоподсистема AMD Radeon 860M Graphics, 512 шейдерных процессоров, 16 ROPs, 32 TMUs, использует оперативную память Дисплей 14-дюймовый глянцевый OLED с разрешением 2880 × 1800 пикселей (16:10), частотой 120 или 60 Гц, пиковой яркостью 550 нит, временем отклика 0,2 мс, DCI-P3: 100%, контрастностью 1 000 000:1, соотношением экрана к корпусу 90%, сертификаты Display HDR True Black 500, Pantone Validated и SGS Звуковая подсистема Аудиосистема со сверхлинейными динамиками и поддержкой технологии Dolby Atmos; интеллектуальный усилитель с эксклюзивной технологией Smart Amp; сертификация Harman Kardon (Mainstream); два стереодинамика мощностью по 2,5 Вт Картридер Нет Сетевые интерфейсы Кабельная сеть Нет Беспроводная сеть Wi-Fi Wi-Fi 6E модуль MediaTek MT7922A12L (802.11ax, 2,4 ГГц и 5 ГГц (160 МГц), до 2,4 Гбит/с) Bluetooth Bluetooth 5.3 Интерфейсы и порты USB 1 × USB 4 Gen3 Type-C (до 40 Гбит/с, с поддержкой DisplayPort, зарядки и обратной зарядки); 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (до 10 Гбит/с, с поддержкой DisplayPort, зарядки и обратной зарядки); 1 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) Видеовыходы HDMI 2.1 TDMS Аудиоразъёмы Комбинированный аудиоразъём для наушников и микрофона Устройства ввода Клавиатура Мембранная клавиатура ErgoSense с настраиваемой подсветкой, ход клавиш 1,4 мм, отдельная клавиша Copilot+ PC Тачпад Высокоточный тачпад, размерами 130 × 74 мм IP-телефония Веб-камера ИК-камера с разрешением 1920 × 1080 пикселей (2,1 Мпикс), встроенная в верхнюю рамку дисплея, с механической шторкой, с поддержкой функций Windows Hello Микрофон Двойной микрофон Аккумулятор Литий-ионный, 4 ячейки, ёмкостью 75 Вт·ч (4680 мА·ч) Адаптер питания Модель W23-085N2B мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А), массой 223 г со встроенным кабелем длиной 195 см Габариты 312 × 220 × 20,5 мм с учётом ножек (толщина корпуса без ножек – 15,5 мм, по переднему торцу – 9,5 мм) Масса без адаптера питания: заявленная/измеренная 1280 / 1203 г Цвета корпуса Чёрный Операционная система Windows 11 Home Гарантия (лет) / страна производства 1 / Китай Стоимость, ₽ 119 900

⇡#Дизайн и эргономика

Ультрабук ASUS Zenbook 14 выпускается только в чёрном цвете, мы бы даже сказали – чёрном матовом. Крышка и рабочая панель выполнены из металла, и на первую из них нанесены диагональные линии, делающие эту деталь корпуса стильной.

Новая модель ASUS не только выглядит компактной, она, по сути, таковой и является, поскольку длина корпуса равна 312 мм, а ширина – 220 мм.

Что касается толщины, то по официальным характеристикам она должна составлять 14,9 мм. Однако если измерять толщину с учётом ножек, то получается 20,5 мм, без них – 15,5 мм, но по переднему торцу, к которому панели сужаются, толщина равна 9,5 мм, поэтому новый ASUS Zenbook 14 производит впечатление очень тонкого устройства. Масса нашей версии ультрабука составляет всего 1203 грамма (1200–1280 граммов по характеристикам).

Несмотря на использование металла в панелях ультрабука, корпус нельзя назвать стойким к отпечаткам пальцев – они-то как раз остаются на нём с лёгкостью, а удаляются с трудом. А вот тактильно корпус весьма приятен и производит впечатление дорогого премиального продукта.

На пластиковом основании корпуса выделим большую вентиляционную решётку для беспрепятственного поступления воздуха в систему охлаждения.

В центре нижней панели присутствует штамп с номером модели и служебной информацией. Там же указана страна производства.

Высота длинной резиновой ножки в задней части основания корпуса равна 4-4,5 мм, а короткие ножки спереди – высотой не более 1,5 мм.

Благодаря этому корпус ультрабука на ровной поверхности стоит с небольшим наклоном к пользователю, что делает печать на клавиатуре чуть более комфортной.

По центру переднего торца корпуса ультрабука есть выемка для удобного захвата крышки пальцами и её открытия.

К слову, крышка в ASUS Zenbook 14 откидывается на 180 градусов и легко фиксируется в любом положении в пределах этого угла.

Противоположный торец в закрытом состоянии ультрабука – полностью глухой, никаких портов и органов управления здесь нет.

На правый торец выведены видеовыход HDMI версии 2.1, комбинированный разъём для наушников и микрофона, порты USB 3.2 Gen1 и USB 4.0 (оба Type-С с поддержкой DisplayPort, зарядки и обратной зарядки) и индикаторы заряда/питания.

Слева – только один USB 3.2 Gen1 Type-А, соседствующий с ещё одной вентиляционной решёткой. Ещё одного USB Type-А ультрабуку явно не хватает.

Скоростные показатели портов USB, протестированные внешним накопителем SSD, подтвердили заявленные характеристики.

Снизу и на скошенных углах основания ультрабука видны небольшие сеточки стереодинамиков аудиосистемы.

Ещё раз отметим, что внешне и по используемым материалам ASUS Zenbook 14 производит очень приятное впечатление дорогого и даже в какой-то степени элитного устройства.

Что касается надёжности, то особо подчеркнем, что данная модель ASUS соответствует военно-промышленному стандарту надежности MIL-STD-810H, то есть тестируется при высоких и низких температурах, проходит жёсткие тесты на ударопрочность, а также испытания на вибрации и прочие стрессовые нагрузки.

Новый ASUS Vivobook S 14 оснащён фирменной клавиатурой ErgoSense с практически бесшумными переключателями ножничного типа. Традиционно для ASUS, русская и английская раскладки нанесены белым шрифтом, но русская – заметно меньшим кеглем.

Размеры основных клавиш составляют 16 × 16 мм, функциональных – 14 × 8 мм, а клавиши со стрелками вверх и вниз имеют размеры 21 × 7,5 мм. Последними пользоваться не очень удобно, требуется адаптация.

В концепцию ErgoSense, нацеленную на максимальный комфорт пользователя при наборе текста, входят оптимальное расстояние между центрами клавиш 19,05 мм, вогнутая на 0,3 мм поверхность каждой клавиши для точного и комфортного позиционирования пальцев при печати, а также глубокий ход 1,4 мм с выверенным сопротивлением для оптимального тактильного отклика.

Печатать на клавиатуре нового ASUS Vivobook S 14 удобно, а сами нажатия происходят практически бесшумно. В утилите MyASUS реализована возможность регулировки параметров подсветки клавиатуры, включая автоматическое изменение яркости в зависимости от внешнего освещения. И нужно сказать, что такая функция действительно работает корректно.

Регулировка яркости подсветки клавиатуры – трёхступенчатая, и вот как она выглядит на максимальной яркости.

Выделенная клавиша для моментального запуска ИИ-ассистента Copilot+ PC в операционной системе Windows 11 уже не является чем-то особенным, а для ультрабуков с акцентом на ИИ она и вовсе обязательна.

Размеры тачпада в этой модели равны 130 × 74 мм, а его поверхность на один миллиметр утоплена в рабочую панель.

Тачпад можно перевести в режим набора цифр (NumberPad 2.0, доступен не во всех модификациях), или можно активировать поддержку дополнительных жестов в приложении MyASUS.

Веб-камера ASUS AiSense с разрешением Full HD (2,1 Мп) встроена в верхнюю рамку экрана и оснащена механической шторкой. Рядом видны индикатор активности и ИК-датчик.

Камера поддерживает адаптивное затемнение или отключение экрана с отслеживанием взгляда пользователя и адаптивную блокировку, а также систему трехмерного шумоподавления 3DNR и коррекцию освещенности во время записи видео.

Функциональность программного обеспечения MyASUS, примеры настроек из которого мы уже приводили, расширена как в части информации о системе, так и в части настроек.

Связь с мобильными гаджетами обеспечит приложение GlideX, а ScreenXpert поможет организовать работу с окнами приложений на нескольких дисплеях.

Отметим, что по ходу сегодняшней статьи мы воспользуемся возможностями MyASUS ещё не один раз.

ASUS Zenbook 14 (UM3406K) оснащается дисплеем ASUS Lumina OLED диагональю 14 дюймов. Панель имеет глянцевое покрытие и комфортное для работы соотношение сторон 16:10. Разрешение экрана составляет 2880 × 1800 пикселей (3K), максимальная частота – 120 Гц, а пиковая яркость заявлена в значении 600 нит (HDR).

Также в его характеристиках заявлено время отклика не более 0,2 мс, контрастность 1000000:1, стопроцентная поддержка цветового пространства DCI-P3 и соответствие сертификатам Display HDR True Black 500, Pantone Validated и SGS.

Оригинальным производителем матрицы является компания SDC – модель SDC419D (точно такая же, как и в Vivobook S 14 M5406W).

Кроме штатных 120 Гц можно выставить частоту 60 Гц – она же автоматически активируется при переходе ноутбука в автономный режим работы (автонастройку можно отключить в MyASUS).

Экран ASUS Zenbook 14 (UM3406K) мы протестировали при помощи калибратора X-Rite i1 Display Pro и программного обеспечения Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI. Поскольку в MyASUS доступны четыре цветовых профиля экрана, то измерения мы провели в режиме «Native» (он стоит по умолчанию), а также после нашей калибровки (скриншоты справа).

Посмотрим на результаты измерений.

Сразу обращает на себя внимание тот факт, что экран ноутбука настроен довольно точно даже несмотря на то, что цветовая температура ближе к 7000K.

Не вызывает нареканий и цветовой баланс в градиенте серого, хотя после калибровки его вообще можно довести до идеала.

По результатам измерений покрытие цветового диапазона составило 100,0% sRGB, 97,3% Adobe RGB и 99,2% DCI-P3. Усреднение DeltaE равно 0,23 единицы при максимуме 2,82 единицы. Это очень высокие показатели, подтверждающие качество OLED в ультрабуке.

Максимальная измеренная яркость экрана нового ASUS Zenbook 14 составила 382 нит. Равномерность подсветки экрана в центре не вызывает нареканий, а вот по левому и правому краю немного просаживается.

В общем, очевидно, что здесь экран попроще, чем в Vivobook S 14, но и стоимость нового Zenbook 14 заметно ниже.

Также мы продемонстрируем возможности настройки экрана в приложении MyASUS.

⇡#Внутреннее устройство и комплектующие

Внутренняя компоновка ASUS Zenbook 14 (UM3406K) организована по, можно сказать, классической схеме: чуть больше половины отведено под аккумулятор с акустикой, а остальной объём занимает материнская плата с комплектующими и системой охлаждения.

В основе материнской платы лежит набор системной логики Ryzen SOC.

BIOS версии UM3406KA.304 датирован 14 марта 2024 года, и в автоматическом режиме утилита MyASUS обновлений микрокода не нашла.

В нашей версии ASUS Zenbook 14 используется процессор AMD Ryzen AI 7 350 семейства Strix Point, выпущенный по нормам 4-нм техпроцесса. В его состав входят 4 производительных ядра Zen 5 и четыре энергоэффективных ядра Zen 5c.

При этом, благодаря поддержке SMT, процессор способен одновременно обрабатывать до 16 потоков. Частота производительных ядер может достигать 5 ГГц, а энергоэффективные работают на частотах вплоть до 3,5 ГГц. Объём кэш-памяти третьего уровня составляет 16 Мбайт.

Стандартный уровень тепловыделения процессора равен 28 ватт с «вилкой» от 15 до 54 ватт, но последняя цифра напрямую зависит от эффективности системы охлаждения CPU. Также нужно отметить, что в состав AMD Ryzen AI 7 350 входит нейропроцессор XDNA 2 с пиковой производительностью при работе с ИИ до 50 TOPS. Добавим, что новый ASUS Zenbook 14 может оснащаться процессором AMD Ryzen AI 5 340, у которого только 6 физических ядер и частоты ниже.

Оперативная память в ноутбуке распаяна на плате и относится к стандарту LPDDR5. В нашей версии ASUS Zenbook 14 её объём равен 32 Гбайт, но доступна конфигурация ультрабука с 16 гигабайтами «оперативки».

Эффективная частота памяти равна 7,5 ГГц с первичными таймингами 20-17-20-40_1Т.

Тест пропускной способности памяти из AIDA64 показал относительно высокие показатели чтения, записи и копирования, но и, к сожалению, высокую латентность, что характерно для «ноутбучной» DDR5.

В ультрабуке используется встроенное в центральный процессор графическое ядро AMD Radeon 860M на архитектуре RDNA 3.5, имеющее в своём распоряжении лишь 512 шейдерных процессоров, 16 ROP и 62 TMU. Его частота равна 3 ГГц, а в качестве видеопамяти задействуются ресурсы оперативной памяти.

Очень скромная как по своим характеристикам, так и по производительности графика, нужно заметить.

Для накопителя в ASUS Zenbook 14 предусмотрен один порт M.2, который занят SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4 объёмом 1 Тбайт: модель Micron 2500 MTFDKBA1T0QGN.

Интересно, что в этой модели ультрабука SSD должен быть заметно производительнее, чем в более дорогом Vivobook S 14, где установлен Micron 2400. По техническим характеристикам скорость чтения SSD может достигать 7100 Мбайт/с, записи – 5800 Мбайт/с, а ресурс – не менее 600 TBW.

Накопитель не подвёл и продемонстрировал очень высокие для компактного ультрабука скорости. При этом мы не можем не отметить, что при его работе в автономном режиме производительность SSD заметно снижается. В подтверждение этого далее мы приведём результаты тестирования накопителя ASUS Zenbook 14 при питании как от электросети, так и от аккумулятора.

Что касается температурного режима работы накопителя, то в стресс-тесте AIDA64 Extreme его максимальная температура достигла отметки 57 градусов Цельсия при питании ноутбука от электросети и 51 градуса Цельсия в автономном режиме.

К сожалению, в ASUS Zenbook 14 (UM3406K) нет современного модуля беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 7. Вместо этого в ноутбуке распаян модуль MediaTek MT7922A12L с поддержкой Wi-Fi 6E.

Аппаратно он дополнен усиленной антенной, расположенной в переднем торце корпуса ультрабука.

Беспроводный модуль поддерживает протокол связи 802.11ax, может работать на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц (полоса пропускания – 160 МГц), а также поддерживает Bluetooth 5.3. Максимальная пропускная способность беспроводной сети может достигать 2,4 Гбит/с.

Пара одинаковых стереодинамиков мощностью по 2,5 ватта каждый встроены по бокам от аккумулятора на силиконовых демпферах.

Поддерживаются технология Dolby Atmos, интеллектуальный усилитель и эксклюзивная технология Audio Booster, интеллектуальное же шумоподавление, выбор предустановленных звуковых режимов и другие опции.

Звучит ноутбук вполне достойно, хрипов и искажений нет на любом уровне громкости, который, кстати, у ASUS Zenbook 14 более чем достаточный.

⇡#Система охлаждения, эффективность и уровень шума

Холодный воздух в корпус ультрабука поступает cнизу через вентиляционную решётку большой площади и выбрасывается назад и вбок сквозь тончайшие рёбра радиаторов.

Передача теплового потока от теплораспределителя процессора на радиаторы реализована плоской тепловой трубкой диаметром не менее 10 мм.

За охлаждение радиаторов отвечает плоский вентилятор с 97 лопастями, выполненными из высокопрочного полимера.

Скорость вентилятора регулируется автоматически и привязана к режиму работы ультрабука, активируемому в утилите MyASUS. На выбор пользователя доступны четыре режима: полная скорость, высокая производительность, стандартный и тихий.

Для оценки эффективности охлаждения процессора ультрабука в каждом из четырёх режимов его работы мы использовали стресс-тест Cinebench R23. За мониторинг всех показателей отвечала утилита HWiNFO64 версии 8.30-5800 и новее. Тестирование проводилось под управлением операционной системы Windows 11 Home версии 24H2 26100.4946 с установкой последних доступных драйверов и обновлений. Температура в помещении во время проведения тестов составляла 25 градусов Цельсия.

Сначала посмотрим на температуры и частоты ASUS Zenbook 14 (UM3406K) при его питании от электросети во всех четырёх режимах работы.

Режимы полной скорости и высокой производительности не отличаются друг от друга ни в плане частот, ни в части энергопотребления. Но температурные показатели в них разные. Так, если на старте теста в режиме полной скорости процессор достигает температуры 95,6 градуса Цельсия, то дальше раскручивается вентилятор кулера, который сбивает температуру до 81,4 градуса Цельсия. А вот в режиме высокой производительности этого не происходит, и температура процессора постоянно держится выше 93 градусов Цельсия. Такие же температуры мы можем наблюдать и в стандартном режиме работы ультрабука, однако графики частот ядер процессора в этом случае более нестабильные («пилообразные»), что означает балансировку ультрабуком производительности, температуры и уровня шума. Правда, во всех трёх режимах уровень шума ультрабука в нагрузке практически не отличается, в отличие от тихого режима, название которого говорит само за себя. Но цена этому – более низкие частоты и ограничение по тепловому пакету процессора AMD Ryzen.

Повторный прогон всех тестов при работе ASUS Zenbook 14 в автономном режиме серьёзных изменений не внёс.

Это справедливо для трёх режимов из четырёх, а вот в тихом ультрабук почему-то «проснулся» и стал шуметь и греться больше, чем при питании от электросети. Обобщая эти результаты, можем сказать, что процессор в ASUS Zenbook 14 работает на максимальных частотах только в самом начале ресурсоёмких тестов (не только в Cinebench R23), а затем быстро перегревается и сбрасывает частоты. Производительные ядра после стабилизации работают на частотах 3,1–3,5 ГГц, энергоэффективные – на 2,1-2,6 ГГц, а тепловыделение процессора чаще всего не превышает 25–30 ватт.

Производительность ASUS Zenbook 14 (UM3406K) с процессором AMD Ryzen AI 7 350 мы сравнили с его, можно сказать, старшим братом в лице ASUS Vivobook S 14 (M5406W) с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370. Это очень производительная модель, которую мы не без оснований хвалили в обзоре. Что ж, тем интереснее увидеть, сколь много от него отстаёт герой нашего сегодняшнего тестирования. Результаты приведены в таблице (оба ультрабука работали в режиме максимальной производительности).

Наименование теста Показатель ASUS Zenbook 14 (UM3406) ASUS Zenbook 14 (UM3406) % ASUS Vivobook S 14 (M5406) ASUS Vivobook S 14 (M5406) % (AMD Ryzen AI 7 350) (AMD Ryzen AI 7 350) (AMD Ryzen AI 9 HX 370) (AMD Ryzen AI 9 HX 370) battery battery Месяц анонса август'25 август'25 январь'25 январь'25 и стоимость: ~120 тыс. руб. ~120 тыс. руб. ~150 тыс. руб. ~150 тыс. руб. AIDA64 memtest Read ↑ 63 614 63 650 -0,10% 91 247 89 778 1,60 Write ↑ 101 180 101 459 -0,30% 103 100 96 291 6,60 Copy ↑ 84 098 85 310 -1,40% 82 636 82 106 0,60 Latency ↓ 102,7 103,3 0,60% 113,3 109,8 -3,10 AIDA64 CPU CheckMate MP/s ↑ 5 368 5 184 3,40% 7 678 7 232 5,80 WinRAR 7.13 KB/s ↑ 20 711 20 710 0,00% 21 688 21 178 2,40 7-Zip 25.01 Total, GIPS ↑ 86 205 85 420 0,90% 122 627 115 009 6,20 CPU-Z 2.16.0 benchmark CPU Single Thread ↑ 762 752 1,30% 774 774 0,00 CPU Multi Thread ↑ 6 397 6 116 4,40% 9 176 8 476 7,60 Geekbench 6.4.0 Single-Core Score ↑ 2 860 2 712 5,20% 2 879 2 853 0,90 Multi-Core Score ↑ 13 452 12 962 3,60% 15 249 13 985 8,30 Geekbench AI 1.4.0 Single Precision Score ↑ 3 807 3 508 7,90% 3 565 3 295 7,60 Half Precision Score ↑ 1 949 1 725 11,50% 1 733 1 430 17,50 Quantized Score ↑ 8 599 7 979 7,20% 7 353 6 127 16,70 HandBrake 1.10.0 H.265 MKV 4K, s ↓ 292,15 301,76 3,30% 197,82 220,58 11,50 CineBench R23 CPU (Multi Core), pts ↑ 14 317 14 025 2,00% 21 548 19 605 9,00 CPU (Single Core), pts ↑ 1 949 1 932 0,90% 2 016 1 984 1,60 Blender 4.5.2 LTS Classroom, time ↓ 00:06:41 00:06:52 2,60% 00:04:37 00:05:08 11,30 Corona 10 Score (rays/s) ↑ 4 229 080 4 762 880 -12,60% 7 377 461 6 468 488 12,30 V-Ray 5 Benchmark vsamples ↑ 10 536 10 239 2,80% 15 934 13 706 14,00 Indigo Bench Bedroom (M samples/s) ↑ 1,835 1,756 4,30% Х Х Х Supercar (M samples/s) ↑ 4,406 3,65 17,20% Х Х Х VeraCrypt 1.26.15 Encryption, MiB/s ↑ 719 739 -2,80% 1 100 1 008 8,40 (Kuznyechik (Serpent(Camellia) Decryption, MiB/s ↑ 656 684 -4,30% 1 000 974 2,60 JetStream 2.2 Score (Chrome 139.0.7258.139) ↑ 445,634 424,774 4,70% 403,934 352,213 12,80 WebXPRT 4 3.73 Score (Chrome 139.0.7258.139) ↑ 317 303 4,40% 366 278 24,00 Passcovery Suite 25.04 Office 2007, SHA1, 256-bit AES ↑ 32 094 30 757 4,20% 69 916 55 184 21,10 RAR 3.x, SHA1, 128-bit AES ↑ 17 259 16 801 2,70% 30 480 25 583 16,10 PDF/R 3, MD5, 128-bit RC4/AES ↑ 7 833 447 5 425 341 30,70% 10 143 321 9 551 320 5,80 Stockfish 16 Mnodes/s ↑ 19,003 19,197 -1,00% 25,766 23,154 10,10 PCMark'10 2.2.2737 Total ↑ 7 257 6 249 13,90% 7 895 6 510 17,50 Essentials ↑ 10 983 9 806 10,70% 11 176 9 530 14,70 Productivity ↑ 10 332 8 658 16,20% 10 443 8 683 16,90 Digital Content Creation ↑ 9 140 7 801 14,60% 11 443 9 049 20,90 3DMark CPU Profile Max threads ↑ 6 834 6 893 -0,90% 9 736 8 122 16,60 16 threads ↑ 6 533 6 787 -3,90% 9 445 8 013 15,20 8 threads ↑ 5 816 6 078 -4,50% 7 069 6 082 14,00 4 threads ↑ 3 916 3 984 -1,70% 4 351 3 755 13,70 2 threads ↑ 2 134 2 171 -1,70% 2 290 2 162 5,60 1 thread ↑ 1 126 1 136 -0,90% 1 164 1 151 1,10 3DMark 2.32.8426 Night Raid ↑ 27 366 26 342 3,70% 34 009 28 757 15,40 Wild Life ↑ 16 545 15 977 3,40% 22 643 21 020 7,20 Fire Strike ↑ 6 612 6 394 3,30% 9 172 8 224 10,30 Time Spy ↑ 3 039 2 962 2,50% 4 053 3 771 7,00 Steel Nomad Light ↑ 2 364 2 296 2,90% Х Х Х Speed Way ↑ 236 223 5,50% Х Х Х

В среднем по всем тестам AMD Ryzen AI 7 350 в ASUS Zenbook 14 отстаёт от AMD Ryzen AI 9 HX 370 в ASUS Vivobook S 14 на 13,5%, что совсем немного. В отдельных бенчмарках, таких как AIDA64 CPU CheckMate, HandBrake, CineBench R23 или 3DMark CPU Profile, разница может достигать 30%, но это, скорее, исключение, чем правило. Графическое ядро Radeon 860M также медленнее, но и на Radeon 890M толком не поиграешь, особенно в родном разрешении экрана ультрабука. ;)

Напоследок приведём ещё несколько результатов графических тестов Zenbook 14 в 3DMark.

Для нового Zenbook 14 (UM3406K) компания ASUS в своих маркетинговых материалах к ультрабуку заявляет о возможности его автономной работы «целый день», что является весьма расплывчатым термином. Однако интересно, что в этой модели установлен столь же ёмкий литий-ионный аккумулятор, что и в ASUS Vivobook S 14 (M5406W), – ёмкостью 75 Вт·ч (4680 мА·ч), который обеспечил ему вплоть до тринадцати с половиной часов автономной работы.

При этом процессор в Zenbook 14 более энергоэффективен, а экран не такой яркий, что позволяет нам надеяться на ещё более впечатляющие показатели автономности.

Утилита BatteryMon почти подтвердила заявленную в спецификациях ёмкость аккумулятора, показав 74,665 Вт·ч при полном заряде.

Для восполнения заряда аккумулятора ультрабук комплектуется адаптером питания W23-085N2B максимальной мощностью 65 Вт (20 В, 3,25 А) и массой 223 г. Длина встроенного кабеля с разъёмом USB Type-C равна 195 см.

Адаптер подключается к любому порту USB Type-C ультрабука. В утилите MyASUS можно активировать режим бережной зарядки с 80-процентным ограничением максимального объёма для продления срока эксплуатации аккумулятора, а также режим полной зарядки. Последний мы и использовали при измерении времени заряда аккумулятора, которое по результатам пяти полных циклов с 3 до 99% составило в среднем 1 час 39 минут. При этом первые 60% аккумулятор набирает за 50 минут.

Автономность ноутбука мы измеряли при яркости дисплея 200 нит, что соответствует 86% по шкале яркости (график приведён выше, в разделе с тестами экрана). Сетевые соединения и звук (20% громкости) не отключались, никаких искусственных оптимизаций для продления времени автономной работы не вводилось. Полученные результаты приведены далее.

Сценарий нагрузки Время работы Набор текста 20 ч 11 мин Просмотр видео (FullHD, 120 Гц) 19 ч 45 мин Имитация игровой нагрузки (3DMark Fire Strike stress test) 2 ч 31 мин

Ну что же, можно сказать, что в ASUS своё слово сдержали: Zenbook 14 действительно способен проработать целый день с его 20 часами при наборе текста или почти 20 при воспроизведении видео. Условно-игровая нагрузка разряжает аккумулятор за два с половиной часа. Отличные показатели!

Достоинства ASUS Zenbook 14 (UM3406K):

высокий уровень автономности (20 часов без подзарядки);

стильный дизайн и компактный металлический корпус;

производительный процессор с ИИ-ускорителем и поддержкой Copilot+ PC;

OLED высокого качества с частотой 120 Гц и открытием на 180º;

незначительное снижение производительности в автономном режиме;

быстрый SSD;

удобная и тихая клавиатура с настраиваемой подсветкой;

функциональный тачпад;

веб-камера с разрешением 1080p;

удобный чехол в комплекте;

предустановленная Windows 11 Home.

Недостатки этой модели:

высокий уровень шума при максимальной производительности;

беспроводной модуль связи Wi-Fi 6E;

не хватает ещё хотя бы одного порта USB Type-A.

Новый ASUS Zenbook 14 в первую очередь привлекает компактностью, стильным дизайном и тактильно приятным корпусом с возможностью открытия крышки на 180 градусов. Масса ультрабука – всего 1200 граммов, проще говоря, он лёгок и удобен в использовании. Клавиатура заслуживает похвалы за идеально выверенные клавиши, приятный отклик и регулируемую подсветку, даже несмотря на узкие стрелки. Производительность процессора более чем достаточна для любых задач, которые можно реализовывать на 14-дюймовом ультрабуке, хотя в режимах высокой и продолжительной нагрузки шум системы охлаждения может вызывать дискомфорт.

При переходе в автономный режим не придётся сокрушаться о провалах производительности, этого здесь и в помине нет, а запас скорости SSD таков, что её снижение при отключении питания невозможно заметить. Ну и, конечно же, экран OLED на 120 Гц почти безупречен. «Почти» – так как равномерность подсветки могла бы быть более выверенной. Добавить бы в этот Zenbook 14 ещё один порт USB Type-A и беспроводный модуль с поддержкой Wi-Fi 7 – цены бы ему не было! К слову, по цене данная модель выглядит весьма привлекательной, поскольку конкурентов по совокупности характеристик – раз-два и обчелся.