Репортаж со стенда Dreame на выставке IFA 2025: роботы-пылесосы будущего и масштабное расширение экосистемы

Dreame известна многим как производитель роботов-пылесосов, однако в ассортименте компании представлено куда больше разнообразной техники. И теперь её стало ещё больше — на выставке IFA 2025 компания показала множество устройств в новых для себя категориях, тем самым продемонстрировав свои огромные технологические возможности. Конечно, без роботов-пылесосов не обошлось — Dreame представила свои самые инновационные решения.

Dreame Cyber X

Больше всего внимания на стенде Dreame привлекла концептуальная система Dreame Cyber X — первый в мире робот-пылесос с функцией подъёма по лестницам, по словам производителя. Он оснащён системой QuadTrack — платформой с четырьмя конечностями с резиновыми гусеницами, которые позволяют роботу-пылесосу автономно подниматься и спускаться по лестницам со ступеньками высотой до 25 см.

Когда робот закончил уборку на одном этаже и ему нужно попасть на другой, он стыкуется с платформой QuadTrack, которая плавно и безопасно перемещает пылесос вверх или вниз по лестнице с помощью нескользящих гусеничных конечностей со скоростью 0,2 м/с. Интеллектуальная система зрения Smart 3DAdapt в режиме реального времени картографирует лестницу, вычисляя её геометрию и обеспечивая уверенное движение. Производитель также отмечает наличие ёмких аккумуляторов как в самом роботе-пылесосе, так и в подъёмной платформе, что позволяет убирать до пяти этажей за один цикл.

Огорчает лишь то, что пока Dreame Cyber X является концептом и в ближайшее время на рынке не появится. Но в целом разработка выглядит очень перспективной для жителей частных домов или двухуровневых квартир, которым хорошо знакома проблема перемещения робота между этажами.

Dreame Cyber10 Ultra

В свою очередь Dreame Cyber10 Ultra компания называет первым в мире роботом-пылесосом с многофункциональным манипулятором CyberDex Hyper-Flex Arm. Фактически это роборука с четырьмя суставами и пятью степенями свободы. Но что ещё важнее — для манипулятора предлагаются сменные насадки, что значительно расширяет его функциональность.

Базовой является насадка с клешнёй, которая позволяет поднимать предметы весом до 500 г, убирать игрушки и разбросанные вещи, складывая их в указанном месте. Но в Dreame пошли дальше: вместо клешни на конце манипулятора может быть закреплена щётка или сопло для уборки различных труднодоступных мест, например узких проёмов между мебелью. Причём пылесос сам меняет насадки, которые хранятся в его док-станции. Таким образом, Cyber10 Ultra фактически имитирует действия человека, обеспечивая уборку даже там, где другие устройства бессильны. Система кругового зрения 360° TriSight с несколькими камерами и лазерными датчиками, а также адаптивная навигация делают уборку максимально безопасной и точной.

Серия Dreame Aqua

Не оставила Dreame без внимания и вопрос влажной уборки, представив новые роботы-пылесосы семейства Dreame Aqua с рядом инновационных решений — Aqua10 Ultra Roller Complete и Aqua10 Ultra Track Complete.

Первый вариант использует роликовую швабру AquaRoll с системой постоянной самоочистки чистой водой: грязная и чистая вода полностью разделены, исключая повторное загрязнение пола. Интеллектуальная система FluffRoll эффективно удаляет сложные загрязнения, а функция ThermoHub с подогревом до 100 °C обеспечивает гигиеническую чистоту ролика после каждой уборки, уничтожая бактерии и устраняя запахи.

В свою очередь модель Aqua10 Ultra Track Complete реализует постоянную подачу горячей воды с температурой до 45 °C и автоматическое пополнение раствора. Она также предлагает увеличенную площадь контакта и сильное прижатие швабры к полу, что идеально для ухода за твёрдыми покрытиями и удаления въевшейся грязи. Другой особенностью этой модели является инновационная система обхода препятствий и возможность преодоления высоких порогов.

Matrix10 Ultra

Наконец, Dreame представила Matrix10 Ultra — первый в мире робот-пылесос со станцией для автоматической смены швабр и тройным отсеком для различных чистящих жидкостей. Устройство само выбирает оптимальную насадку в зависимости от типа покрытия: нейлон для кухни, губку для ванных комнат, термосалфетку для остальных помещений. Это гарантирует точечную и деликатную уборку в каждой зоне дома с минимальным вмешательством пользователя.

Тройной контейнер для трёх растворов (Three-Solution Compartment) обеспечивает более точный подход к уборке различных зон. Например, в одном отсеке может находиться жидкость для мытья деревянных полов, в другом — более мощное средство для кафеля на кухне, а в третьем — состав для борьбы с запахами домашних животных.

Новые вертикальные пылесосы

Помимо роботов-пылесосов Dreame показала новые вертикальные модели V20 Pro и V30, которые получили роботизированный манипулятор GapFree AI Robotic Arm. Он автоматически выдвигается при уборке вдоль стен и мебели, полностью очищая углы и края с нулевым зазором. Технология TangleCut Dual Scraper избавляет от проблемы спутывания волос на роликах. Также пылесосы автоматически адаптируются к разным типам покрытий.

Роботы-газонокосильщики

Компания представила и новых роботов-газонокосильщиков серии Dreame A3 AWD. Они оснащены навигацией OmniSense 3.0 с 3D LiDAR, бинокулярным зрением и системой EdgeMaster 2.0 для точного среза травы по краям газона. Другой важной особенностью новинок является способность преодолевать крутые склоны и неровности, а интеллектуальная навигация распознаёт более 300 объектов, включая животных и садовый инвентарь, обеспечивая безопасное и аккуратное обслуживание даже сложных участков.

Масштабное расширение экосистемы

Наконец, на IFA 2025 компания Dreame продемонстрировала масштабное расширение своей экосистемы. Бренд вывел на рынок 15 новых категорий техники: от холодильников с функцией приготовления газированной воды до духовых шкафов с режимом готовки на пару, посудомоечных машин с инновационными системами распыления воды, кондиционеров с интеллектуальной регулировкой потока воздуха, а также кухонных устройств и стиральных машин. Все устройства объединяет единое мобильное приложение Dreame, что позволяет создавать по-настоящему умный и интегрированный дом будущего.

Масштабный рост компании подтверждается и финансовыми результатами: Dreame отметила, что в Европе её выручка увеличилась на 139 % за первые семь месяцев 2025 года, а во многих странах она является крупнейшим брендом роботов-пылесосов.

Компания Dreame на IFA 2025 не просто представила новые продукты — она обозначила направление развития в сторону умной бытовой техники, которая действительно упрощает и делает комфортнее повседневную жизнь. Dreame уверенно движется к статусу ключевого игрока на рынке умного дома.

Реклама | DREAME TRADING TIANJIN CO., LTD erid: F7NfYUJCUneTSUKDRY98