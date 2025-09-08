Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play10 с разъёмом для наушников и Android Go

Компания Honor представила бюджетный смартфон Honor Play10 с поддержкой сетей 4G, работающий под управлением Android Go Edition. Также новинка может похвастаться наличием 3,5-мм разъёма для наушников, что встречается всё реже у современных смартфонов даже в доступном сегменте.

Honor Play10 оснащён 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600 × 720 пикселей. В верхней части дисплея в вырезе размещена 5-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2,2. На задней панели находится 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2 и автофокусом. Обе камеры поддерживают запись видео с разрешением 1080p со скоростью 30 кадров/с.

Смартфон базируется на 12-нм восьмиядерном процессоре Mediatek Helio G81 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MC2. Объём оперативной памяти составляет 3 или 4 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — 64/128 Гбайт. Объём хранилища можно расширить на 1 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

Для питания используется батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт через порт USB-C 2.0. Спецификации устройства также включают 3,5-мм аудиоразъём для наушников, FM-радиоприёмник, сканер отпечатков пальцев, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.1, а также защиту от влаги и пыли согласно стандарту IP52.

Размеры смартфона составляют 167,7 × 77,7 × 8,55 мм, вес — 189 г. Honor Play10 будет доступен в голубом (Ocean Cyan), фиолетовом (Starry Purple) и чёрном (Midnight Black) цветах. Цена устройства станет известна немного позже.